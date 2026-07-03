Las muertes de peatones en Nueva York caen a su nivel más bajo: qué hizo la ciudad para lograrlo

Nueva York registró en 2026 una baja histórica de muertes viales y contabilizó 46 peatones muertos hasta el 29 de junio, el nivel más bajo desde que existen registros si se excluye 2020 (NYC Department of Transportation)

Nueva York registró en 2026 uno de los años con menos muertes viales: hasta el 29 de junio, la ciudad contabilizó 46 peatones muertos, el nivel más bajo desde que existen registros si se excluye 2020.

Las autoridades atribuyeron la caída al programa Vision Zero, al rediseño de calles y al uso de cámaras, en un escenario donde persistió la preocupación por el aumento de fallecidos en scooters y otros vehículos eléctricos livianos.

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La baja se explicó, de acuerdo con el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT), por una combinación de fiscalización automatizada, intervenciones de infraestructura y educación vial sostenidas a lo largo de la última década.

En particular, el organismo indicó que las infracciones por exceso de velocidad bajaron un 95% en las zonas vigiladas por cámaras automáticas desde el inicio del programa, y que las violaciones por cruzar semáforos en rojo cayeron un 80% en las intersecciones monitoreadas.

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Hasta esa fecha, la ciudad acumuló 94 fallecimientos vinculados con accidentes de tránsito. La cifra superó levemente los 91 casos reportados a esta altura de 2025, pero se mantuvo por debajo del promedio de 120 muertes registrado entre 2021 y 2024, según el NYC DOT.

Ese saldo convirtió a 2026, hasta el 29 de junio, en el quinto año más seguro del que se tiene registro en las calles neoyorquinas, de acuerdo con el organismo. En el caso de los peatones, la reducción fue del 13% frente a los 53 fallecidos del mismo período del año pasado y de más del 42% respecto de 2014, cuando comenzó Vision Zero.

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Caída en autos y bicicletas, y refuerzo del control en puntos críticos

Las muertes de ocupantes de vehículos particulares bajaron a 16 y las de bicicletas convencionales se ubicaron en tres durante el primer semestre de 2026 en Nueva York (AP)

La mejora no se limitó a los peatones. Entre los ocupantes de vehículos particulares hubo 16 muertes hasta fines de junio, una caída frente a las 29 del mismo período de 2025 y las 30 de 2024.

Las bicicletas convencionales también se mantuvieron en niveles bajos, con solo tres muertes reportadas durante el primer semestre. Para las autoridades municipales, esos datos reflejaron el efecto acumulado de una década de cambios en infraestructura, educación vial y fiscalización.

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“Ningún neoyorquino debería temer caminar hacia la escuela, ir en bicicleta al trabajo o conducir para visitar a un ser querido. Aunque las calles son hoy más seguras que nunca, una sola muerte sigue siendo demasiado”, afirmó Mike Flynn, comisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York.

La Oficina de Operaciones del alcalde también señaló que el uso de datos para localizar los puntos más peligrosos y coordinar intervenciones entre distintas agencias ayudó a sostener la reducción de víctimas fatales.

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Micromovilidad: el foco del repunte y el plan de verano

La micromovilidad concentró el repunte en Nueva York, con 18 muertes de usuarios de bicicletas eléctricas, scooters eléctricos y ciclomotores, frente a 16 del año anterior (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dato que rompió la baja de peatones, ocupantes de vehículos particulares y ciclistas estuvo en la micromovilidad. En 2026 se contabilizaron 18 muertes de usuarios de bicicletas eléctricas, scooters eléctricos y ciclomotores, frente a 16 del año anterior.

El aumento se concentró sobre todo en los scooters eléctricos: los fallecimientos pasaron de tres a seis casos. El Departamento de Transporte atribuyó parte del problema al crecimiento del uso de scooters y bicicletas eléctricas modificadas de forma ilegal, capaces de superar ampliamente los límites permitidos y alcanzar más de 80 km/h (50 mph).

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Aun así, las lesiones entre usuarios de esos vehículos mostraron una baja. Hasta el 30 de mayo se registraron 1.036, frente a 1.114 del mismo tramo del año previo, lo que equivalió a una caída del 7%; en comparación con 2023, la reducción acumulada rondó el 33%.

Para responder a esa tendencia, la ciudad prevé intensificar durante el verano campañas dirigidas a ciclistas y usuarios de scooters eléctricos. El objetivo es promover velocidades moderadas, respeto por los semáforos y el uso de vehículos que cumplan la normativa vigente.

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Obras y rediseños: qué se hizo para sostener la baja

Nueva York reforzó Vision Zero con obras en la Tercera Avenida, el Puente de Brooklyn, Court Street y Cross Island Parkway, además de campañas de verano para peatones, ciclistas y conductores (REUTERS/Kylie Cooper)

Entre las intervenciones recientes, el organismo destacó la transformación de la Tercera Avenida en Manhattan. Allí se construyeron ciclovías protegidas de tres metros de ancho entre las calles 23 y 59, y se rediseñaron todas las intersecciones para reducir la velocidad de los vehículos y mejorar la circulación de peatones, ciclistas y autobuses.

También se inauguró una nueva conexión exclusiva para bicicletas en el acceso sur del Puente de Brooklyn, que separa por primera vez el tránsito de peatones y ciclistas en una zona con alta circulación.

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En Brooklyn, Court Street sumó 2,1 kilómetros (1,3 millas) de carriles exclusivos para bicicletas, islas peatonales, ampliaciones de aceras y nuevas zonas de carga comercial para reducir el estacionamiento en doble fila.

En Queens, varias intersecciones de Cross Island Parkway incorporaron nuevos cruces peatonales, islas de resguardo y cambios en la señalización para desalentar el exceso de velocidad.

El trabajo de campo se completa con los equipos de Vision Zero Street Team, integrados por personal del departamento de Transporte y del Departamento de Policía de Nueva York, que realizan campañas educativas en corredores con alta siniestralidad antes de desplegar operativos contra el exceso de velocidad, la falta de prioridad al peatón y la conducción temeraria.

El departamento de Transporte indicó que seguirá utilizando datos para identificar los puntos de mayor riesgo y priorizar nuevos rediseños urbanos con la meta fijada por Vision Zero: que ninguna persona muera en un accidente de tránsito.

Qué puede hacer el peatón y el conductor para reducir el riesgo

Para evitar siniestros, las conductas de prevención se desprenden de los principales factores de riesgo citados por las autoridades: exceso de velocidad y cruce con semáforo en rojo.

Los peatones pueden reducir el riesgo al cruzar con semáforo habilitado, evitar el cruce fuera de la senda peatonal cuando haya alternativa y mantener atención plena en intersecciones, donde el propio balance ubicó parte central del control (cámaras y rediseños).