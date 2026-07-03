Estados Unidos

Las Cuentas Trump para jóvenes aceptarán donaciones de acciones

El secretario del Tesoro Scott Bessent afirmó que la iniciativa constituye una “vía práctica para que las donaciones privadas a gran escala apoyen a la próxima generación”

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Scott Bessent sostuvo que las donaciones privadas a gran escala en acciones pueden ayudar a los niños estadounidenses a construir seguridad financiera a largo plazo (REUTERS/Nathan Howard).
Scott Bessent sostuvo que las donaciones privadas a gran escala en acciones pueden ayudar a los niños estadounidenses a construir seguridad financiera a largo plazo (REUTERS/Nathan Howard).

El programa de cuentas infantiles de Estados Unidos sumó una nueva vía de aportes antes de su lanzamiento formal el 4 de julio. El Departamento del Tesoro anunció que las llamadas Cuentas Trump podrán recibir donaciones de acciones cotizadas en bolsa, informaron Reuters y The Washington Post.

Las personas y empresas podrán transferirlas a cuentas de menores elegibles, de acuerdo con las instrucciones del donante, la ley aplicable y las directrices del Tesoro.

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El secretario del Tesoro Scott Bessent defendió la medida en declaraciones recogidas por ambos medios: “El anuncio de hoy facilita que los filántropos ayuden a los niños estadounidenses a construir una seguridad financiera a largo plazo”.

A su vez, añadió: “Al aceptar contribuciones de acciones que cotizan en bolsa, el Departamento del Tesoro está creando una vía práctica para que las donaciones privadas a gran escala apoyen a la próxima generación”.

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El Tesoro eligió cinco fondos en los que invierte Trump

El Tesoro anunció cinco fondos de inversión en los que los titulares podrán colocar la aportación inicial del Gobierno. Esos fondos siguen la evolución de algunos de los principales índices de Wall Street y figuran entre los fondos cotizados más negociados por inversores minoristas, reportó The Washington Post.

Según funcionarios, los aportes en efectivo se invertirán automáticamente en SPYM, el fondo cotizado del índice bursátil S&P 500.

El presidente Donald Trump consignó en sus declaraciones financieras anuales que posee entre USD 7 millones y USD 35,1 millones en esos mismos instrumentos. Incluso, compró hasta USD 21 millones de esos fondos en 2025, señaló Reuters.

La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, rechazó que exista un conflicto de interés y explicó que “se encuentran en cuentas totalmente discrecionales gestionadas por instituciones financieras independientes de terceros”.

Donald Trump declaró inversiones millonarias en los mismos fondos elegidos para las cuentas infantiles, mientras la Casa Blanca negó un conflicto de interés (REUTERS/Kent Nishimura).
Donald Trump declaró inversiones millonarias en los mismos fondos elegidos para las cuentas infantiles, mientras la Casa Blanca negó un conflicto de interés (REUTERS/Kent Nishimura).

El gobierno busca donaciones de acciones de SpaceX

El anuncio se produce en un momento en que ejecutivos y referentes corporativos respaldaron la iniciativa y varios se comprometieron a aportar a las cuentas de ahorro para los hijos de sus empleados u otros beneficiarios. Micron Technology Inc. anunció esta semana una inversión de USD 250 millones en esas cuentas, indicó Bloomberg.

Por su parte, el fundador de Dell Technologies Inc., Dell, declaró que donará USD 250 a 25 millones de niños estadounidenses para que abran sus cuentas de inversión.

En paralelo, The Washington Post reportó que la administración Trump habló con SpaceX sobre una posible donación de acciones para estas cuentas infantiles. El presidente afirmó en una entrevista en CNBC que cree que Elon Musk donará y elogió a otros aportes: “Micron, que es una gran empresa, acaba de hacerlo. Michael Dell es un tipo fantástico”.

La administración Trump habló con SpaceX sobre una posible donación de acciones para las cuentas infantiles y el presidente dijo que cree que Elon Musk aportará (AP Foto/Matt Rourke).
La administración Trump habló con SpaceX sobre una posible donación de acciones para las cuentas infantiles y el presidente dijo que cree que Elon Musk aportará (AP Foto/Matt Rourke).

Alcance y condiciones de las cuentas

Las cuentas están disponibles para todos los ciudadanos estadounidenses menores de 18 años. El Gobierno hará un aporte inicial de USD 1.000 para los niños nacidos entre 2025 y 2028 que cumplan los requisitos, según The Washington Post.

Estas cuentas no se crean de forma automática. Los padres o tutores deben abrirlas para que el menor pueda participar a través del Formulario 4547 del Servicio de Impuestos Internos (IRS). El adulto que la abre asume la responsabilidad de crearla y de elegir cómo se invierte el dinero mientras el beneficiario sea menor de edad.

Más de 6 millones de familias se han inscrito en el programa. Tan solo alrededor de 1,4 millones de cuentas tendrán derecho a la aportación federal inicial por cumplir los requisitos.

No obstante, la mayoría de las familias inscritas invertirá su propio dinero pese a no recibir el capital federal inicial. Estas cuentas tienen un tratamiento fiscal menos favorable que otros planes de ahorro para jóvenes, aunque imponen menos restricciones sobre el uso del dinero, consignó Reuters.

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