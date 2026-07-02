Wall Street cerró con resultados dispares: el Dow Jones marcó un nuevo récord

Un operador trabaja en su puesto en la sala de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 1 de junio de 2026. REUTERS/Brendan McDermid

Los mercados bursátiles estadounidenses cerraron el jueves con resultados dispares, mientras el Dow Jones marcó un nuevo récord histórico y el sector de semiconductores arrastró al Nasdaq a su segunda jornada consecutiva de pérdidas.

El índice Dow Jones Industrial Average avanzó 594,83 puntos —un 1,1%— hasta los 52.900,07 puntos. El S&P 500 terminó prácticamente sin cambios, con una ganancia de apenas 0,01 puntos hasta los 7.483,24, a pesar de que siete de cada 10 valores del índice cerraron en positivo. El Nasdaq composite retrocedió 207,36 puntos, un 0,8%, hasta los 25.382,67.

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La economía estadounidense generó 57.000 empleos en junio, según informó el gobierno, cifra inferior a los 100.000 que esperaban los economistas y por debajo del ritmo de contratación de mayo. El resultado moderó las expectativas de nuevas subidas de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed), dado que una menor presión sobre el mercado laboral podría contribuir a desacelerar la inflación, que se ha acelerado en los últimos meses por el encarecimiento del petróleo vinculado al conflicto bélico con Irán.

“El mercado laboral no se está sobrecalentando”, afirmó Brian Jacobsen, estratega económico jefe de Annex Wealth Management. Según Jacobsen, los datos permitirían a la Fed aguardar durante el verano para obtener más señales sobre el comportamiento de la inflación antes de tomar una decisión sobre las tasas.

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Fotografía de archivo de una sesión en Wall Street. EFE/Sarah Yenesel

Los operadores asignan ahora un 82% de probabilidad a que la Fed y su nuevo presidente, Kevin Warsh, mantengan sin cambios la tasa de fondos federales en la próxima reunión de julio, frente al 71% registrado el día anterior, según datos de CME Group. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que había llegado al 4,50% por la mañana —desde el 3,97% previo al inicio de la guerra—, retrocedió hasta el 4,48% tras la publicación del informe de empleo.

Las acciones de fabricantes de chips volvieron a lastrar los principales índices. Micron Technology borró una ganancia inicial y cayó un 5,5%, un día después de desplomarse un 10,6%. Nvidia perdió un 1,4% y Lam Research se hundió un 10,2%. La presión sobre el sector responde a la preocupación de que las valoraciones alcanzadas durante el auge de la inteligencia artificial hayan superado las perspectivas reales de beneficios y crecimiento de productividad derivados del gasto en chips y centros de datos.

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Nvidia acumula una capitalización de mercado cercana a los USD 4,7 billones, lo que convierte sus movimientos en el factor de mayor peso individual sobre el S&P 500.

En el lado positivo, la empresa detrás de las aguas con gas LaCroix subió un 7,5% después de que National Beverage anunciara el pago de un dividendo extraordinario de USD 3,25 por acción. Dollar Tree avanzó un 2,4% tras aprobar un programa de recompra de acciones por hasta USD 2.500 millones.

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Las empresas del sector cripto también registraron alzas, impulsadas por una subida de cerca del 2% en el precio del bitcoin, que el miércoles había rozado sus mínimos desde 2024. Robinhood Markets ganó un 3,8% y Coinbase Global subió un 3,9%.

Un operador reacciona en la Bolsa de Nueva York bajo una pantalla que muestra el índice Dow Jones Industrial Average (DJI), al cierre de la jornada bursátil, en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 6 de noviembre de 2024. REUTERS/Andrew Kelly

En Asia, las caídas de los fabricantes de chips provocaron fuertes descensos en varios mercados. El índice Kospi de Corea del Sur se desplomó un 7,9% —su peor jornada desde una caída del 10% registrada poco más de una semana atrás— arrastrado por pérdidas en compañías como SK Hynix. Los índices de Tokio y Shanghái retrocedieron un 2,5% y un 2%, respectivamente. En Europa, los mercados operaron con mayor fortaleza: el CAC 40 de Francia avanzó un 1,7%.

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Los precios del crudo cerraron con leves ganancias. El Brent subió 23 centavos —un 0,32%— hasta los USD 71,80 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanzó 11 centavos —un 0,16%— hasta los USD 68,69. Según John Kilduff, socio de Again Capital, el movimiento respondió a “una ligera cobertura de posiciones cortas” ante el largo fin de semana del Día de la Independencia de Estados Unidos.

Durante la sesión, ambas referencias tocaron sus niveles más bajos desde antes del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, a finales de febrero. Qatar, en su papel de mediador, informó que ambas partes avanzaron en las negociaciones para un acuerdo de paz permanente; la próxima ronda de conversaciones está prevista para después de los actos fúnebres del 9 de julio en memoria del ayatolá Alí Jamenei, según el ministerio de Exteriores catarí.

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Bjarne Schieldrop, analista jefe de materias primas de SEB, advirtió que el flujo continuo de crudo por el estrecho de Ormuz, combinado con las liberaciones de reservas estratégicas y la recuperación aún incompleta de la demanda china, podría generar “un panorama dinámico en el que el precio caiga bruscamente para luego repuntar”. En esa línea, UBS recortó sus previsiones para el Brent, citando el aumento del transporte de petróleo a través del estrecho.

En el frente del conflicto en Europa del Este, fuerzas ucranianas atacaron la refinería de petróleo Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez, ubicada en la región rusa de Nizhni Nóvgorod, según informó el Estado Mayor de Ucrania.

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