Trump exigió el fin de las “matanzas insensatas” en Ucrania tras el ataque ruso que dejó al menos 23 muertos en Kiev

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky (EFE/Archivo)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a pronunciarse sobre la guerra en Ucrania luego del bombardeo ruso que dejó al menos 23 muertos en Kiev y aseguró que busca un acuerdo para poner fin al conflicto. A través de un alto funcionario de su administración, la Casa Blanca afirmó que el mandatario quiere que cesen las víctimas civiles y que las negociaciones avancen hacia una solución política.

“El presidente Trump tiene un corazón humanitario y quiere que esta guerra se resuelva para que las matanzas insensatas cesen”, señaló el funcionario estadounidense al ser consultado sobre el ataque lanzado por Rusia contra la capital ucraniana durante la madrugada de este jueves.

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Las declaraciones llegaron pocas horas después de uno de los bombardeos más intensos registrados sobre Kiev en los últimos meses. El ataque provocó el derrumbe de edificios residenciales, dejó decenas de heridos y obligó a miles de habitantes a refugiarse mientras las autoridades continuaban las tareas de rescate entre los escombros.

Desde que regresó a la Casa Blanca, Trump ha reiterado que su prioridad es alcanzar un entendimiento que permita detener la guerra iniciada en febrero de 2022. Durante la campaña presidencial había asegurado que podría resolver el conflicto en apenas 24 horas, aunque hasta ahora los intentos impulsados por Washington para lograr un alto el fuego entre Moscú y Kiev no han prosperado.

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La Casa Blanca afirmó que el mandatario estadounidense quiere que cesen las víctimas civiles en Ucrania y que las negociaciones avancen hacia una solución política

Por su parte, el presidente ucraniano Volodimir Zelensky reclamó nuevamente a sus aliados acelerar la entrega de sistemas de defensa antiaérea y pidió una respuesta de Estados Unidos a la propuesta presentada por Kiev para producir localmente baterías Patriot y misiles destinados a esos equipos.

El mandatario ucraniano sostuvo que reforzar ese sistema constituye una “prioridad crítica” para proteger a la población frente a los misiles balísticos rusos. También explicó que mantiene conversaciones con Alemania y otros socios europeos para desarrollar en el continente capacidades propias de producción de tecnología antimisiles, con el objetivo de reducir la dependencia del suministro estadounidense.

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Actualmente, los sistemas Patriot y los interceptores PAC-3 son considerados los principales medios capaces de enfrentar los misiles balísticos utilizados por Rusia. Sin embargo, ambos recursos son limitados en el mercado internacional y la demanda aumentó en los últimos meses debido a otros conflictos regionales.

Mientras tanto, Kiev y Moscú volvieron a ofrecer versiones diferentes sobre los objetivos alcanzados durante el bombardeo. Las autoridades ucranianas denunciaron impactos directos sobre edificios de viviendas, comercios e infraestructura urbana. La primera ministra, Yulia Svyrydenko, aseguró que más de una veintena de inmuebles residenciales fueron alcanzados y que entre los escombros fueron recuperados numerosos cuerpos.

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Baterías Patriot en una base de Polonia (REUTERS)

Por su parte, el jefe de la Administración Militar de Kiev, Timur Tkachenko, confirmó el último balance de víctimas.

“El número de víctimas mortales del ataque ruso ha ascendido a 23 personas. Mi más sentido pésame a todos aquellos que hoy han perdido a sus seres queridos”, escribió en Telegram.

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Rusia, en cambio, sostuvo que la operación estuvo dirigida exclusivamente contra instalaciones vinculadas con la industria militar ucraniana. El Ministerio de Defensa aseguró que los blancos incluyeron fábricas relacionadas con la producción de misiles y drones, depósitos de combustible destinados al Ejército y otras infraestructuras utilizadas para apoyar las operaciones militares de Kiev.

En paralelo, las fuerzas ucranianas mantuvieron ataques sobre territorio ruso. Moscú informó que un nuevo bombardeo con drones alcanzó una refinería perteneciente a la compañía energética Lukoil en la región de Nizhni Nóvgorod, donde una persona murió. El Ministerio de Defensa ruso agregó que durante la jornada sus sistemas antiaéreos interceptaron cientos de drones lanzados por Ucrania sobre distintas regiones del país y zonas ocupadas.

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Miembros de misiones diplomáticas acreditadas en Ucrania recorren el lugar donde un edificio residencial fue alcanzado por recientes ataques rusos con misiles y drones en Kiev

La escalada militar se produce cuando continúan los contactos diplomáticos para intentar abrir una nueva instancia de negociación, aunque por el momento no existen avances concretos hacia un cese de las hostilidades.