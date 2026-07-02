Estados Unidos

Miami Beach implementa un nuevo sistema de tres avisos para que los residentes eviten que les remolquen sus autos

La nueva norma, vigente desde el miércoles, permite acumular hasta tres sanciones económicas por estacionamiento menor y posterga el traslado al depósito hasta la cuarta infracción, con el fin de reducir costos y molestias

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Una grúa amarilla remolca un coche sedán negro en una calle urbana. Al fondo se ven edificios, otros coches, árboles y dos mujeres caminando en la acera.
Miami Beach implementó un sistema de tres avisos para infracciones menores de estacionamiento antes de remolcar vehículos de residentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciudad de Miami Beach ha tomado una decisión que cambia la experiencia diaria de sus residentes: la implementación de un sistema de “tres avisos” para infracciones menores de estacionamiento. Con esta nueva política, que entró en vigor el miércoles, los habitantes de la ciudad podrán recibir hasta tres advertencias antes de que sus vehículos sean remolcados por faltas consideradas leves. El objetivo de la medida es aliviar la carga para quienes viven en una ciudad donde estacionar es un reto constante y los cambios en la señalización pueden generar confusión.

La política afecta a conductores que cometen infracciones como estacionarse sobre un bordillo amarillo o aparcar en una zona residencial que no les corresponde. Según lo establecido, cada vez que se detecta la infracción, el dueño del vehículo recibe una multa, pero la sanción del remolque no se aplica hasta que se comete una cuarta falta. De este modo, se otorga margen de error a los residentes antes de que deban enfrentarse a la molestia y el gasto de recuperar un vehículo remolcado.

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El comisionado Alex Fernández explicó que el espíritu de la normativa es ofrecer “el beneficio de la duda” a las familias de la ciudad. Fernández subrayó que el coste de vida en Miami Beach es alto y que las dificultades para encontrar estacionamiento, sumadas a la frecuencia con la que cambian los letreros, justifican un trato más comprensivo hacia los habitantes.

Funcionamiento del programa de advertencias y notificaciones por mensaje de texto

Una grúa blanca y azul levanta un auto rojo en una calle urbana. Se ven edificios, árboles y un letrero de 'No Estacionar'.
La nueva política de Miami Beach permite aplicar multas por faltas leves, pero el remolque llega recién con una cuarta infracción (Imagen Ilustrativa Infobae)

El corazón del nuevo sistema reside en el uso de notificaciones por mensaje de texto. Los conductores registrados en el programa recibirán una alerta en su teléfono móvil cada vez que incurran en una infracción menor de estacionamiento, antes de que se tome la medida de llamar a una grúa. Esta comunicación directa permite que los conductores estén informados casi en tiempo real sobre la situación de su vehículo y las consecuencias de sus acciones.

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Cada advertencia se acompaña de una multa económica, pero solo después de la cuarta infracción cometida se procederá al remolque del automóvil. El funcionamiento del sistema busca equilibrar la necesidad de mantener el orden en la vía pública con la intención de evitar sanciones desproporcionadas para quienes cometen errores puntuales. Al recibir varios avisos previos, los residentes tienen la oportunidad de corregir su comportamiento y evitar el remolque.

En la práctica, esto significa que un residente puede recibir hasta tres multas distintas por infracciones menores sin que su vehículo sea trasladado al depósito. La notificación anticipada representa un cambio en la manera en que la ciudad gestiona las sanciones, apostando por la prevención y la comunicación clara con los ciudadanos.

Excepciones para infracciones graves y procedimiento especial

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Las infracciones graves de estacionamiento, como ocupar espacios para personas con discapacidad o bloquear una boca de incendios, solo reciben un aviso de 15 minutos antes del remolque (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen situaciones en las que las advertencias múltiples no aplican. Para aquellas infracciones consideradas graves, como estacionar en un lugar reservado para personas con discapacidad o frente a una boca de incendios, el procedimiento es diferente. En estos casos, los conductores recibirán un solo aviso por mensaje de texto con 15 minutos de antelación antes de que llegue la grúa.

Esta ventana breve permite que el propietario, si se encuentra cerca, pueda regresar y mover su vehículo, evitando así el remolque. No obstante, la tolerancia es mucho menor, puesto que estas conductas representan un riesgo mayor para la seguridad o para personas con necesidades especiales. El sistema distingue así entre errores menores y acciones que requieren una respuesta inmediata.

Resultados previos y justificación de la medida según funcionarios y residentes

La decisión de ampliar el sistema de advertencias surge tras el éxito de un programa previo. Durante el último año, la ciudad ya había implementado un sistema de envío de mensajes de texto antes de proceder al remolque, lo que, según datos oficiales, resultó en una reducción del 85% de los remolques.

El comisionado Fernández calculó que, si la política de tres avisos hubiera estado vigente desde principios de año, se habría evitado el 62% de los remolques de vehículos pertenecientes a residentes. Para muchos, la medida representa un alivio tangible en su vida cotidiana. Así lo expresó Sandra Alonso, residente de Miami Beach, al señalar que el nuevo sistema le da “un gran alivio” frente al temor constante de perder su automóvil por una infracción menor.

Establecimiento de horarios fijos para zonas de carga y descarga

Junto con la implementación del sistema de advertencias, la ciudad ha decidido estandarizar el horario de las zonas dedicadas a la carga y descarga de mercancías. Ahora, en todo Miami Beach, este horario será de 7 de la mañana a 3 de la tarde. La medida busca eliminar confusiones y facilitar la labor tanto de comerciantes como de residentes, quienes hasta ahora debían lidiar con reglas variables según la zona.

Duración y carácter piloto del programa, y expectativas a futuro

El programa de los tres avisos y las notificaciones anticipadas se lanza como un proyecto piloto de 12 meses, con fecha de finalización prevista para julio de 2027. Durante este tiempo, la ciudad evaluará los resultados y el impacto de la medida en la vida de los residentes y el funcionamiento del tráfico. El comisionado Fernández expresó su esperanza de que la política se convierta en permanente una vez concluido el periodo de prueba.

Proceso de registro en el sistema de notificaciones

Para beneficiarse del sistema, los residentes de Miami Beach deben inscribirse a través del sitio web oficial de la ciudad. El registro permite que los conductores reciban los avisos y las multas correspondientes directamente en su teléfono móvil, asegurando así una comunicación efectiva y personalizada entre la administración y los ciudadanos.

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