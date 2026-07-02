Demandan a StubHub por USD 5 millones tras cancelación masiva de entradas para el Mundial 2026

Dos residentes de California presentaron una demanda colectiva contra StubHub por la cancelación masiva de entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y reclamaron al menos USD 5 millones en daños (Bloomberg)

Dos residentes de California presentaron una demanda colectiva contra StubHub en un tribunal federal de Manhattan que reclama al menos USD 5 millones en daños por la cancelación masiva de entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los demandantes son Reuben Renteria, de Los Ángeles, y Julie Reeker Moghal, del condado de Orange. Ambos adquirieron sus entradas a través de la plataforma de reventa y nunca pudieron ingresar a los estadios.

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Los demandantes y sus pérdidas

Renteria pagó USD 2.294 por dos entradas para el partido entre México y Corea del Sur del 18 de junio. Viajó hasta México y al llegar descubrió que StubHub había cancelado su pedido. La empresa le devolvió el dinero de las entradas una semana después, “tras quejas significativas”, pero ya había perdido lo invertido en viaje y alojamiento.

Julie Reeker Moghal afirmó que StubHub canceló sus entradas para un partido de Suiza en el estadio SoFi de Los Ángeles y que no había recibido reembolso al momento de la demanda (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

Moghal pagó USD 1.905 por tres entradas para un partido de Suiza en el estadio SoFi de Los Ángeles, también el 18 de junio. Al recibir la notificación de cancelación, pasó horas al teléfono con StubHub.

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La empresa primero aseguró que las entradas eran inválidas y luego prometió entregarlas una hora antes del partido, promesa que no cumplió. Hasta la presentación de la demanda, Moghal no había recibido ningún reembolso.

Familias varadas fuera de los estadios

Los casos de los demandantes reflejan un patrón que se repitió con miles de aficionados. Sergio Enrique Alvarado Montalvo pagó USD 1.700 para llevar a sus padres desde México a Dallas a ver a Argentina contra Austria. El gasto total en viaje y hotel rozó los USD 6.000.

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Un día antes del viaje, StubHub le notificó que el vendedor no podía entregar las entradas y se negó a ofrecer reemplazos equivalentes. La familia se presentó de todas formas en el estadio, y Montalvo estuvo al teléfono con la plataforma hasta una hora antes del pitido inicial.

Miles de aficionados quedaron fuera de los estadios del Mundial 2026 tras comprar entradas en StubHub y asumir gastos de viaje que luego no recuperaron (UNITED STATES DISTRICT COURT)

“Estaba tan triste, tan frustrado, lleno de rabia y enojo”, declaró a la BBC.

Eben Pingree, de Boston, vivió una situación similar cuando su esposa Caitlin pagó USD 2.800 por entradas para el partido entre Escocia y Haití para sorprender a su hijo Cole, de 11 años. Las entradas desaparecieron el mismo día del partido.

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“Básicamente tuvieron que dejarnos ahí plantados, y mi hijo quedó destrozado”, contó Pingree a la BBC.

Cómo funciona el “speculative ticketing”

La raíz del problema es una práctica conocida como speculative ticketing: vendedores no verificados publican entradas que aún no poseen, con la expectativa de conseguirlas más baratas antes del evento. Cuando los precios suben, simplemente incumplen la venta para revender a mayor precio.

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El comprador queda con un reembolso que no cubre los gastos de viaje ya realizados. Toda entrada para el Mundial solo es accesible a través del sitio o la aplicación de la FIFA, lo que convirtió cada cancelación en una disputa entre dos empresas que se señalaban mutuamente.

Las posiciones de StubHub y FIFA

StubHub atribuyó los problemas a “fallas significativas de rendimiento” en la nueva aplicación de entradas de la FIFA, lanzada justo antes del torneo. La compañía sostuvo ante Reuters que su garantía FanProtect cubre a los compradores con entradas de reemplazo o reembolso completo si algo falla.

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La práctica de speculative ticketing permitió que vendedores no verificados publicaran entradas para la FIFA 2026 que aún no tenían y luego incumplieran la venta cuando subían los precios (Europa Press)

La FIFA rechazó esa versión. El organismo afirmó que su plataforma oficial “opera de forma confiable”, que más de 5 millones de personas ya habían asistido a partidos y que “rechaza cualquier sugerencia” de que los problemas en los mercados secundarios sean responsabilidad de su propio sistema.

Reguladores y volumen de reclamos

Scott Friedman, cofundador de Ticket Talk Network, recopiló más de 600 quejas de consumidores solo en este torneo. El abogado Bradford Clements representa a clientes con más de USD 2,4 millones en reclamos acumulados contra StubHub, la mayoría no relacionados con el Mundial.

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Según Clements, el proceso de disputa de la plataforma está diseñado para desalentar a los afectados. “El juego de StubHub es intimidarte, postergarte y negarte”, declaró a la BBC.

Renteria y Moghal reportaron los hechos ante la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos. La fiscal general de Columbia Británica, en Canadá, anunció además una investigación formal sobre el episodio, según informó la CBC.

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