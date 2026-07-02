Venezuela

Donald Trump registró su marca de productos de hogar en Venezuela

Su más reciente declaración patrimonial indicó que “TRUMP HOME” está inscrita ante el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual del país caribeño

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Evan Vucci)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Evan Vucci)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, registró su marca “TRUMP HOME” en Venezuela, conforme a su más reciente declaración patrimonial divulgada por la Oficina de Ética Gubernamental (OGE).

El documento señala que la marca está inscrita ante el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) de Venezuela en varias clases de productos para el hogar, como utensilios de cocina, vajilla, textiles y objetos domésticos.

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La declaración menciona múltiples registros sucesivos bajo la denominación “TRUMP HOME”, todos con estatus de “registrados” en Venezuela.

No se informa que la marca esté en uso comercial actualmente en el país ni se reportan ingresos derivados de su explotación en territorio venezolano.

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Las declaraciones patrimoniales de altos funcionarios estadounidenses recogen activos de propiedad intelectual, como marcas registradas en el extranjero, aunque no exista actividad comercial activa.

Imagen de archivo del capturado dictador Nicolás Maduro llegando a un helipuerto de Nueva York, EEUU. 5 enero de 2026 (REUTERS/Eduardo Muñoz)
Imagen de archivo del capturado dictador Nicolás Maduro llegando a un helipuerto de Nueva York, EEUU. 5 enero de 2026 (REUTERS/Eduardo Muñoz)

Por primera vez, el mandatario incluye en su declaración patrimonial la presencia de su marca en Venezuela, en un contexto que coincide con la reanudación de relaciones entre ambos países tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

La nueva declaración patrimonial de Trump, publicada el 29 de junio, destaca el peso de las criptomonedas en su portafolio de ingresos.

De acuerdo con el documento, el presidente obtuvo más de 1.400 millones de dólares vinculados a proyectos digitales, principalmente mediante su empresa familiar World Liberty Financial y la venta de activos y licencias asociadas a criptomonedas y “memecoins”.

El informe, que suma 927 páginas, también reporta ingresos por licencias de marca, inversiones bursátiles y negocios inmobiliarios, con un portafolio que supera los 2.000 millones de dólares en ingresos totales.

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