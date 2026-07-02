La confianza del consumidor en Florida cae por cuarto mes consecutivo y toca su nivel más bajo en dos años

La confianza del consumidor en Florida cayó por cuarto mes consecutivo en junio y tocó su nivel más bajo en dos años, con 71,1 puntos (AP foto/Nam Y. Huh)

La confianza del consumidor en Florida experimenta una baja persistente que ha captado la atención de analistas y hogares por igual. En junio, el índice desarrollado por la Universidad de Florida se redujo en 1,8 puntos respecto a mayo, situándose en 71,1 unidades, lo que marca el nivel más bajo en dos años. Este descenso representa el cuarto mes consecutivo de deterioro, acumulando una caída total de ocho puntos en ese periodo. La tendencia, confirmada por la Oficina de Investigación Económica y Empresarial (BEBR) de la universidad, refleja un clima de incertidumbre y preocupación entre los residentes del estado.

El estudio, que se realizó entre el 1 y el 25 de junio con la participación de 394 residentes contactados por celular, atribuye la caída de la confianza principalmente a dos factores: el resurgimiento de la inflación y el aumento de los precios de la gasolina. Ambos elementos han ejercido una presión considerable sobre los presupuestos familiares, limitando la capacidad de gasto y generando un entorno donde las expectativas económicas se ven afectadas por la volatilidad de los costos básicos. El alza reciente en los precios del combustible, en particular, ha tenido un impacto directo en los bolsillos de los floridanos, incidiendo no solo en los gastos de transporte, sino también en los precios de bienes y servicios que dependen de la logística y la movilidad.

PUBLICIDAD

La inflación, que había mostrado señales de moderación en meses anteriores, volvió a repuntar en el periodo analizado, erosionando el poder adquisitivo de los hogares. Los consumidores perciben que su dinero rinde menos, lo que se traduce en una menor disposición a realizar compras importantes o asumir compromisos financieros de largo plazo. Paralelamente, la subida de la gasolina ha generado un efecto dominó, encareciendo productos básicos y obligando a muchas familias a reajustar sus prioridades de consumo.

La Universidad de Florida y la BEBR atribuyeron la caída de la confianza del consumidor al repunte de la inflación y al aumento de los precios de la gasolina (Foto AP/Jenny Kane)

El análisis detallado de los componentes del índice de confianza revela que el pesimismo se extiende a varios ámbitos de la percepción económica. Cuatro de los cinco elementos que conforman el índice experimentaron caídas durante junio, evidenciando que la preocupación no se limita a un solo aspecto, sino que abarca diversas dimensiones de la vida financiera de los residentes. El componente que compara la situación financiera actual con la de hace un año fue uno de los más afectados, cayendo 2,1 puntos para ubicarse en 64,8 unidades. Esto indica que muchos floridanos consideran que su posición económica ha empeorado con respecto al año anterior.

PUBLICIDAD

Otro componente relevante es el que mide las expectativas sobre la economía nacional para el próximo año, que bajó de 85,2 a 83,9 puntos. Este descenso sugiere que la incertidumbre no solo afecta la percepción de la situación presente, sino también la confianza en la recuperación o mejora futura. Sin embargo, el indicador relacionado con la disposición a realizar compras importantes en el hogar mostró un leve repunte, subiendo de 62,4% en mayo a 63% en junio. Este incremento, aunque modesto, indica que parte del consumo discrecional se mantiene, probablemente impulsado por necesidades puntuales o promociones estacionales.

Al comparar el panorama en Florida con la tendencia nacional, se observa un contraste significativo. Mientras que la confianza del consumidor floridano se debilita, el sentimiento a nivel nacional mejoró notoriamente en junio, según datos de la Universidad de Míchigan. Esta divergencia puede estar asociada a particularidades del contexto estatal, como la composición del mercado laboral, la dependencia del turismo y la exposición a factores externos como los precios del combustible. Las expectativas económicas en Florida, por tanto, se ven afectadas tanto por condiciones locales como por la percepción de riesgos globales.

PUBLICIDAD

La tasa de desempleo de Florida se ubicó en 4,8% en mayo, por encima del promedio nacional, y sumó presión sobre la confianza del consumidor (AP Foto/David Zalubowski, Archivo)

Entre los factores adicionales que alimentan la incertidumbre se destaca el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Aunque las tensiones en Oriente Medio se han moderado recientemente, la inestabilidad geopolítica sigue generando inquietud sobre la evolución de los precios del petróleo y, en consecuencia, de la gasolina en Florida. Según el director del Programa de Análisis Económico de la BEBR, Héctor Sandoval, la reciente disminución de los precios del combustible representa un alivio parcial, sobre todo ante la proximidad de la temporada alta de viajes de verano, pero advierte que la percepción de riesgo persiste entre los consumidores del estado.

El mercado laboral estatal constituye otro elemento de presión sobre la confianza de los hogares. La tasa de desempleo de Florida se ubicó en 4,8% en mayo, según FloridaCommerce, manteniéndose estable respecto a abril pero por encima del promedio nacional, que fue de 4,3% en el mismo mes. Esta diferencia sugiere que la recuperación del empleo en Florida enfrenta mayores desafíos, lo que contribuye al ambiente de cautela y limitación en el gasto doméstico.

PUBLICIDAD

El informe mensual de la BEBR sobre la confianza del consumidor, elaborado desde 1985 a partir de la Encuesta de Actitud del Consumidor de Florida, se ha consolidado como un referente clave para anticipar el comportamiento del gasto de los hogares y prever las condiciones económicas futuras en el estado. Los resultados de junio refuerzan la utilidad de esta medición para comprender las tendencias subyacentes en el ánimo de la población y su posible impacto en la economía local.