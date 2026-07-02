Estados Unidos

Mientras continúan las diferencias sobre Ormuz y Líbano, Estados Unidos e Irán suspendieron las negociaciones hasta mediados de julio

Los enviados de Trump y el régimen chiíta no lograron resultados durante las conversaciones indirectas en Qatar. Todos los contactos oficiales se postergaron hasta que concluyan los funerales del líder supremo Alí Khamenei, eliminado por Israel al comienzo de la guerra

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Donald Trump, presidente de los Estados Unidos
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos

(Desde Washington, Estados Unidos) Las negociaciones indirectas emprendidas ayer en Doha entre los enviados de Estados Unidos e Irán terminaron en nada, pese a los esfuerzos de los intermediarios de Qatar y Pakistán.

El encuentro diplomático en Doha exhibió las dificultades que atraviesa el proceso de paz que Donald Trump intenta sostener sobre la base del Memorando de entendimiento (MOU) que firmó con Masoud Pezeshkian, presidente de Irán.

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No hubo diálogo directo entre las partes, no se trató el programa nuclear iraní, Teherán no tiene intenciones de liberar Ormuz, y continúan las diferencias respecto al acuerdo logrado entre Israel y Líbano, que implica una amenaza directa a Hezbollah.

Steve Witkoff y Jared Kushner, enviados por Trump a Doha, regresaron a Washington sin resultados diplomáticos, y las conversaciones se postergaron hasta mediados de julio.

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El 28 de febrero de 2026, al comienzo de la guerra, Israel abatió a Alí Khamenei, líder religioso de Irán. Khamenei estuvo 37 años en el poder y fue sucedido por su hijo Mojtaba, que salvó su vida en el mismo ataque aéreo.

El 4 de julio habrá un funeral masivo para Khamenei. que se extenderá hasta el 9 de julio. Está planteado como una demostración de fuerza ante la presión política y militar de la Casa Blanca, y podría ser la primera vez que se vea a Mojtaba Khamenei, ahora líder religioso de Irán.

En este contexto, las negociaciones entre Estados Unidos e Irán pasaron a un segundo plano, hasta que los intermediarios de Pakistán y Qatar fijen fecha y lugar, que podría ser en Islamabad.

Un cartel muestra las imágenes de Ali Khamenei y su hijo Mojtaba Khamenei, (Teherán, Irán)
Un cartel muestra las imágenes de Ali Khamenei y su hijo Mojtaba Khamenei, (Teherán, Irán)

Trump apuesta a una salida diplomática con Irán, pero las conversaciones no avanzan al ritmo que desea el Presidente de los Estados Unidos. Teherán traba todos sus planteos, y exige recompensas que la Casa Blanca no tiene intenciones de conceder.

La administración republicana exige que Irán desmantele su programa atómico y el régimen chiíta ni siquiera acepta que ingresen inspectores de la ONU a sus plantas nucleares.

Washington pretende que Ormuz no tenga controles y que su navegación no pague peaje a Irán. Teherán, en cambio, reclama su soberanía en el Estrecho y ya anunció que habrá un fee para todos los barcos petroleros que naveguen por Ormuz.

La Guardia Revolucionaria y el líder religioso Mojtaba Khamenei rechazan el acuerdo firmado entre Israel y Líbano, que se asienta en la destrucción militar y política de Hezbollah, un proxy terrorista de Irán.

Los enviados Witkoff y Kushner, a través de los mediadores de Pakistan y Qatar, replicaron a los delegados iraníes que el acuerdo entre Israel y Líbano está vigente y coincide con las reglas fijadas en el MOU que firmaron Trump y Pezeshkian.

Irán presionó en Doha para lograr que Estados Unidos descongele 6.000 millones de dólares que están en Qatar. Witkoff y Kushner contestaron que eso sucedería, si Teherán libera Ormuz, no cobra peaje y usa los fondos para comprar productos americanos.

Kazem Garibabadi, vicecanciller iraní y jefe del equipo negociador, dijo que no.

Jared Kushner y Steve Witkoff, negociadores de Estados Unidos, durante las conversaciones del lago Lucerna, (Suiza)
Jared Kushner y Steve Witkoff, negociadores de Estados Unidos, durante las conversaciones del lago Lucerna, (Suiza)

En este escenario, Trump se encuentra en una encrucijada geopolítica. El MOU establece 60 días para llegar a un acuerdo, y los plazos corren sin avances sólidos.

El presidente de los Estados Unidos solicitó al Pentágono distintas hipótesis militares ante el eventual fracaso de las negociaciones con Teherán. Trump no quiere regresar al conflicto en Medio Oriente, pero tampoco aceptará una derrota diplomática infligida por Irán.

Ahora, el líder republicano festejará los 250 años de la Revolución de los Estados Unidos y después aguardará que terminen los funerales de Alí Khamenei, el próximo 9 de julio.

En Washington no descartan que la guerra contra Irán empiece de nuevo.

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