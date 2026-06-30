Estados Unidos

Rehenes, nueve horas de negociación y cierre total: el motín en una cárcel de Carolina del Norte termina con 80 internos trasladados

La crisis dejó al descubierto fallas operativas cuando un grupo de presos sometió a tres custodios y retuvo a dos, lo que activó la intervención de más de 30 agencias y reabrió la discusión sobre dotación y seguridad en centros de detención estadounidenses

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Vista posterior de agentes de seguridad en uniforme táctico y cascos, uno con mochila que dice "SBI AGENT BOMB TECH", frente a un edificio de ladrillo con portón abierto
La toma de rehenes en una prisión de Carolina del Norte disparó la alerta máxima en el sistema penal estadounidense (NCSBI)

La jornada del 29 de junio de 2026 en Carolina del Norte quedó marcada por la toma y posterior recuperación del control del Bertie-Martin Regional Detention Center, un centro penitenciario regional ubicado en Windsor.

A primeras horas de la mañana, los internos lograron reducir y someter a tres guardias, lo que derivó en la captura de dos de ellos como rehenes, mientras el tercero logró escapar.

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El episodio impulsó un despliegue conjunto de más de 30 agencias estatales y federales, entre ellas el Buró Estatal de Investigaciones de Carolina del Norte (SBI) y el FBI, lo que permitió retomar el control del penal tras casi 9 horas de crisis.

Vehículo blindado de color negro estacionado sobre césped frente a una pared de ladrillo con el texto Bertie-Martin Regional Jail
El penal de Windsor se transformó en escenario de un operativo policial coordinado tras el motín protagonizado por internos (NCSBI)

La situación comenzó poco después de las cinco de la mañana, cuando en el interior del recinto se encontraban 88 reclusos y tres miembros del personal de seguridad.

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De acuerdo con NBC News, los internos agredieron a los guardias y se hicieron con el control de sectores clave de la cárcel.

La rápida intervención de uno de los vigilantes, que logró salir del edificio y alertar a las autoridades, fue decisiva para activar el protocolo de emergencia y la llegada de refuerzos.

Dos oficiales de policía escoltan a un hombre esposado con uniforme naranja hacia un autobús de transporte. Otro hombre asoma su cabeza dentro del autobús
Decenas de personas privadas de la libertad participaron activamente en la revuelta, que finalizó con el traslado de la totalidad de la población carcelaria (NCSBI)

Negociaciones, liberaciones y evacuación

A lo largo de la mañana, los equipos de negociación mantuvieron contacto con los internos, lo que permitió liberar a los dos guardias retenidos y a un primer grupo de 18 reclusos entre las 9:30 y las 10:00, según reportó WRAL News.

Poco después, un segundo grupo, calificado como “numeroso” por las autoridades, también fue retirado del penal de modo seguro. Para el mediodía, el operativo había conseguido trasladar a 80 internos a otras instalaciones penitenciarias.

Un autobús penitenciario beige con inscripciones del sheriff, agentes policiales, y personas con uniformes naranjas en un área de césped con árboles
Las gestiones de los negociadores permitieron que los rehenes y grupos de internos salieran sanos y salvos en el transcurso de la mañana (NCSBI)

El sheriff del condado de Bertie, Tyrone M. Ruffin, afirmó que la situación concluyó cerca de las 14:00, tras el ingreso de equipos tácticos que ayudaron a despejar el edificio y confirmar que todos los internos y empleados estaban localizados.

Ruffin aseguró que “los guardias que pudieron haber resultado heridos estaban bien” y remarcó que todos los lesionados recibieron atención médica tras los hechos. La prioridad, sostuvo, fue preservar la integridad de los reclusos, el personal y la comunidad.

Un portavoz del SBI, Chad Flowers, agregó en diálogo con AP News que la mayoría de los reclusos que permanecían en el edificio “acató y salió de la instalación tan pronto como se produjo el ingreso” de las fuerzas de seguridad.

El procedimiento exigió el despliegue de equipos SWAT y resultó en daños materiales dentro del centro, que quedó clausurado para su evaluación.

Un grupo de agentes de seguridad y vehículos blindados estacionados frente a un edificio de ladrillo con el letrero Bertie-Martin Regional Jail
Fuerzas especiales y agentes federales intervinieron en el penal para asegurar la integridad de todos los presentes y restablecer el orden (NCSBI)

Investigación y cuestionamientos sobre el funcionamiento del centro

La toma del Bertie-Martin Regional Detention Center dejó en evidencia interrogantes sobre la situación interna del penal y los factores que pudieron incidir en el motín.

La institución, con capacidad para 90 camas, aloja detenidos a la espera de juicio y personas condenadas por delitos menores y graves de los condados de Bertie y Martin.

El sheriff Ruffin reconoció que “hay muchas preguntas sobre las condiciones de la cárcel y sobre el personal”, y afirmó que la investigación conjunta del FBI y el SBI buscará determinar cuántos internos participaron y qué provocó el estallido.

Tres oficiales policiales con chalecos antibalas y cascos tácticos observan un edificio de ladrillo con una persiana metálica semiabierta
El episodio puso bajo la lupa las condiciones internas y la gestión de la seguridad dentro del establecimiento penitenciario (NCSBI)

En un mensaje difundido por WBTV, el gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, calificó el hecho como “horripilante” y pidió que los responsables sean llevados ante la justicia.

Stein también hizo hincapié en la necesidad de mejorar el reclutamiento, la retención y la remuneración del personal encargado de la seguridad en los centros penitenciarios, en un contexto donde la escasez de personal y las condiciones laborales precarias se volvieron recurrentes en la región.

En paralelo, la oficina del sheriff del condado de Martin alertó sobre intentos de estafa dirigidos a familiares de internos.

Se detectaron comunicaciones falsas asegurando que los reclusos podían ser liberados bajo monitoreo electrónico a cambio de pagos inmediatos, una maniobra que las autoridades desmintieron tajantemente en redes sociales.

El gobernador de Carolina del Norte condenó el motín y pidió medidas urgentes para evitar nuevos episodios similares en el sistema carcelario (REUTERS/Sam Wolfe)
El gobernador de Carolina del Norte condenó el motín y pidió medidas urgentes para evitar nuevos episodios similares en el sistema carcelario (REUTERS/Sam Wolfe)

El futuro del penal y el foco en la seguridad carcelaria

El Bertie-Martin Regional Detention Center permanecerá cerrado hasta que se complete la evaluación de daños y se determinen responsabilidades.

La resolución del incidente, que no dejó víctimas fatales ni heridos graves, fue destacada por el director del SBI, Chip Hawley, quien elogió la coordinación entre agencias y el profesionalismo demostrado durante la operación.

El caso abre un nuevo capítulo en el debate sobre la seguridad y las condiciones de los centros de detención en Estados Unidos, así como el rol de las autoridades locales, estatales y federales en la prevención de situaciones de este tipo.

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