Cuatro días para enamorar a las víctimas: así funciona la estafa global que utiliza tecnología de EE. UU.

Las redes de fraude digital que operan desde Myanmar usan inteligencia artificial para lograr que las víctimas se enamoren en cuatro días y obtener dinero o información confidencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de personas en distintos continentes han sido blanco de redes de fraude digital que operan desde Myanmar, donde los operadores reciben la instrucción de lograr que sus víctimas se enamoren en cuatro días para obtener dinero o información confidencial. Este esquema, documentado por AP News y “FRONTLINE”, afecta a usuarios de al menos 17 países y utiliza tecnología estadounidense, inteligencia artificial y plataformas globales, de acuerdo con datos oficiales y reportes de organizaciones internacionales.

De acuerdo con la investigación publicada, los estafadores emplean inteligencia artificial desarrollada en Estados Unidos y conectividad provista por empresas como Starlink (SpaceX), además de infraestructura digital de compañías tecnológicas estadounidenses para ejecutar fraudes a gran escala. La Federal Trade Commission (FTC) de Estados Unidos estima que las pérdidas por este tipo de delitos alcanzaron los 200.000 millones de dólares en 2024.

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El crecimiento de estos esquemas responde a la consolidación de Myanmar como base operativa, el acceso a tecnología avanzada y la ausencia de regulación internacional efectiva. Las autoridades y las empresas tecnológicas han implementado medidas de respuesta, pero la sofisticación y expansión del fenómeno persisten.

¿Cómo funciona la estafa de los cuatro días en Myanmar?

En los centros de fraude ubicados en Myanmar, los operadores reciben la consigna de construir un vínculo afectivo en un plazo máximo de cuatro días. Según AP News, estos trabajadores suelen estar bajo vigilancia estricta y presión constante, gestionando decenas de perfiles falsos en aplicaciones de mensajería y redes sociales.

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La mecánica de la estafa incluye la creación de identidades digitales atractivas —con fotografías generadas o robadas— y conversaciones personalizadas que se apoyan en respuestas automáticas generadas por inteligencia artificial. Plataformas como Kongtian Intelligent Customer Acquisition (KT) y Global Social Traffic Navigation (007TG), desarrolladas con modelos de OpenAI (ChatGPT) y Google (Gemini), permiten a un solo operador mantener contacto con cientos de personas en varios idiomas.

Un registro filtrado y revisado por AP News muestra que un solo operador puede interactuar con 50.000 personas diferentes en un mes, adaptando los mensajes según el perfil de cada víctima. El objetivo es lograr transferencias de dinero o la entrega de información sensible, una vez que la víctima ha bajado la guardia.

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Los centros de fraude en Myanmar gestionan perfiles falsos en redes sociales y aplicaciones de mensajería con respuestas automáticas generadas por inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué tecnología utilizan los estafadores y quiénes la proveen?

El éxito de estas redes depende de la infraestructura tecnológica. De acuerdo con AP News y la International Justice Mission, los operadores utilizan servicios estadounidenses como Starlink (SpaceX) para acceder a internet incluso en zonas remotas o sujetas a bloqueos. Datos de la Asia Pacific Network Information Center (APNIC) muestran que Starlink es el principal proveedor de internet en Myanmar, con una cuota de mercado que superó el 19% en 2026.

Además de Starlink, empresas como Cogent Communications, Oracle, AT&T y DigitalOcean figuran entre los proveedores de infraestructura empleados en los centros de fraude, según un análisis de más de 200.000 conexiones realizado por la International Justice Mission y citado por AP News. Estas compañías han declarado que colaboran con las autoridades y responden a reportes de abuso, aunque señalan que la privacidad del usuario limita su capacidad de intervención directa.

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¿Cómo es el trabajo en los centros de estafa de Myanmar?

Los operadores, en muchos casos víctimas de trata laboral, trabajan bajo amenazas y supervisión directa. Según testimonios recogidos por AP News, los supervisores monitorean el desempeño en tiempo real y exigen resultados inmediatos. Safeer Mohammed Koorimannil, un ex operador, declaró: “Todos son como robots ahí”. Koorimannil relató que fue reclutado bajo falsas promesas y obligado a interactuar con más de cien personas a la vez, recibiendo castigos físicos al no alcanzar los objetivos.

El trabajo consiste en simular relaciones afectivas y adaptar el discurso a las expectativas de cada víctima. Una vez consolidado el vínculo, los operadores solicitan transferencias, inversiones en criptomonedas o datos bancarios. Para recuperar su libertad, Koorimannil debió pagar un rescate de 500.000 rupias indias (5.300 dólares), según registros obtenidos por AP News.

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Las plataformas KT y 007TG, desarrolladas con modelos de OpenAI y Google, permiten que un operador de fraude contacte a cientos de personas en varios idiomas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las cifras y el impacto global de estos fraudes?

La FTC estima que los fraudes digitales en Estados Unidos ocasionaron pérdidas superiores a 200.000 millones de dólares en 2024. La investigación de AP News documentó víctimas en al menos 17 países, incluyendo Argentina, Turquía, Rusia, Alemania e Indonesia. El software 007TG, usado para gestionar campañas de estafa, recibió al menos 860.000 dólares en transferencias entre 2024 y 2025, según datos de la firma TRM Labs.

El crecimiento es sostenido: tras los últimos operativos y bloqueos en la frontera con Tailandia, organizaciones como la International Justice Mission identificaron la construcción de al menos 25 nuevos centros de fraude en Myanmar, muchos de ellos utilizando servicios de Starlink.

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¿Qué acciones han tomado las empresas tecnológicas y las autoridades?

Empresas como OpenAI y Google han fortalecido los sistemas de detección y bloqueo de cuentas fraudulentas. OpenAI informó a AP News que elimina cerca de 100.000 cuentas de estafa al mes y suspendió varias tras la alerta de la agencia. Oracle declaró que colabora activamente con las autoridades.

En el plano institucional, la fiscal federal Jeanine Pirro impulsó la creación de la Scam Center Strike Force en noviembre de 2025. Este grupo, en colaboración con Meta, Google y SpaceX, desmanteló más de 1,4 millones de cuentas y decomisó equipos en mayo, según reportó AP News. “No permitiremos que organizaciones criminales utilicen nuestra infraestructura para devastar los ahorros de familias trabajadoras”, afirmó Pirro en un correo a la agencia.

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Muchos operadores de los centros de estafa en Myanmar son víctimas de trata laboral y trabajan bajo amenazas, vigilancia y castigos físicos para cumplir objetivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué diferencias existen en la regulación internacional sobre fraudes digitales?

En Estados Unidos, la cooperación de las empresas tecnológicas para prevenir fraudes es voluntaria. En cambio, en la Unión Europea, Reino Unido, Australia y Singapur existen leyes que obligan a las compañías a adoptar medidas para evitar estafas. Según AP News, esta brecha ha favorecido la migración de los centros de fraude hacia jurisdicciones con menor control.

Las autoridades estadounidenses y europeas han instado a reforzar la colaboración internacional y a mejorar los mecanismos de reporte y bloqueo de cuentas sospechosas. La globalización de la infraestructura digital dificulta la persecución efectiva de estas redes.

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¿Cómo pueden protegerse los usuarios ante estas estafas?

El avance de la inteligencia artificial y la conectividad global plantea nuevos desafíos para la protección del usuario. Las autoridades y plataformas tecnológicas recomiendan desconfiar de solicitudes de dinero o información personal en plataformas digitales, además de reportar cualquier actividad sospechosa. Organizaciones como la Global Anti-Scam Alliance y OpenAI ofrecen herramientas de verificación y recursos para identificar posibles fraudes.

Empresas y autoridades mantienen operativos y revisiones continuas. El desarrollo de nuevas herramientas de prevención y la cooperación internacional serán claves para limitar el alcance de estos fraudes en el futuro.