Nueva York quiere cobrar el estacionamiento y poner fin a la gratuidad en la vía pública

El futuro del estacionamiento gratuito en Nueva York se encuentra en riesgo ante posibles tarifas para 3 millones de plazas urbanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El futuro del estacionamiento gratuito en Nueva York atraviesa un momento decisivo, mientras el gobierno municipal analiza imponer tarifas a cerca de 3 millones de plazas actualmente sin coste.

Esta posible reforma responde a la necesidad de cubrir un recorte presupuestario de USD 5.400 millones proyectado para 2026 y plantea un giro en la administración del espacio público urbano, según informó el portal de ocio y actualidad Time Out New York.

La ciudad analiza alternativas de financiamiento que incluyen la monetización de recursos hasta ahora gratuitos. De acuerdo con los datos del Departamento de Transporte de Nueva York, apenas 80.000 plazas de estacionamiento en la vía pública cuentan con parquímetro.

El resto, dispersas en los cinco distritos, se han ofrecido sin coste durante décadas, representando para la administración un activo desaprovechado.

Si la municipalidad decide establecer tarifas para todo el estacionamiento callejero, los ingresos potenciales superarían USD 1.000 millones anuales, según cálculos presentados en febrero por el Center for an Urban Future, centro de estudios dedicado a políticas urbanas, con sede en Nueva York.

No obstante, el impacto financiero de la medida sería limitado en relación con el déficit total, como advirtió el alcalde Zohran Mamdani: “No se cubre un déficit presupuestario de USD 5.400 millones con parquímetros. Necesitamos un cambio estructural a la escala necesaria para que nuestra ciudad recupere una base financiera sólida”.

Actualmente, solo una fracción de los espacios de estacionamiento en Nueva York está sujeta a cobro. Un informe del Center for an Urban Future estima que la expansión del sistema de parquímetros generaría ingresos considerables, pero insuficientes para resolver el desequilibrio presupuestario estructural. El debate, por tanto, trasciende la cuestión financiera e involucra el rediseño del espacio vial y la movilidad.

Propuestas para modificar el acceso al estacionamiento residencial

La expansión del sistema de parquímetros podría generar a la ciudad de Nueva York más de USD 1.000 millones anuales en ingresos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de soluciones no se limita a la instalación de parquímetros. El Ayuntamiento de Nueva York estudia también la introducción de permisos residenciales de estacionamiento en barrios como el norte de Manhattan y Kew Gardens en Queens.

Esta iniciativa, ya en discusión formal, exigiría a los residentes el pago de una tarifa para aparcar en sus propias calles, con la finalidad de restringir el acceso a conductores no residentes y priorizar la disponibilidad para los habitantes del área.

Estas acciones forman parte de un paquete de reformas que incluye innovaciones tecnológicas y normativas. El programa piloto “Smart Curbs” o “Aceras inteligentes”, implementado en el Upper West Side, busca transformar los espacios de estacionamiento tradicionales. Bajo este plan, varias calles han destinado áreas específicas para carga y descarga, aparcamiento de bicicletas y zonas de descanso, desplazando parcialmente la oferta para vehículos particulares.

El Departamento de Transporte de Nueva York sostiene que esta estrategia contribuirá a reducir el estacionamiento en doble fila —un problema recurrente en horas pico— y a optimizar la circulación en zonas de alta densidad.

Según la organización no gubernamental Transportation Alternatives, dedicada a la promoción de movilidad sostenible en Nueva York, el 95% del espacio vial en Nueva York se destina actualmente a vehículos motorizados, con solo un 5% para usos alternativos como transporte público, bicicletas y espacios peatonales.

La redistribución de estos espacios es vista como un paso necesario para atender tanto el déficit fiscal como los desafíos ambientales y de movilidad.

Endurecimiento de las sanciones y cambios en la regulación

Nuevas sanciones de tráfico más estrictas, en vigor desde 2026, buscan reducir la doble fila y mejorar la seguridad vial en Nueva York (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión del sistema de estacionamiento coincide con la entrada en vigor, a partir de 2026, de un régimen de sanciones de tráfico más severo. Infracciones que antes tenían consecuencias menores, como las paradas rápidas en doble fila, acarrearán penalizaciones más altas, acumulación de puntos en la licencia y un aumento en el valor de las multas.

El objetivo es desalentar prácticas que agravan la congestión y dificultan la seguridad vial.

Durante una reciente conferencia en la Facultad de Derecho de Nueva York, Dean Fuleihan, primer teniente de alcalde, confirmó que la eliminación del estacionamiento gratuito está siendo considerada activamente: “No es descartable que en el futuro toda plaza pública requiera pago”, respondió a una pregunta del público. Estas declaraciones reflejan la seriedad con la que la administración sopesa medidas que, hasta hace poco, parecían impensables.

La presión sobre los automovilistas se incrementa en un entorno donde la “danza del estacionamiento” —la búsqueda de un espacio libre— se ha convertido en parte de la vida diaria de millones de neoyorquinos. La combinación de nuevos parquímetros, permisos residenciales y zonas restringidas anticipa un panorama en el que la competencia por un lugar legal y asequible será aún más intensa.

Perspectivas y próximos pasos en la política urbana

Aunque el Ayuntamiento de Nueva York aún no ha aprobado ninguna de las propuestas en debate, el proceso de consulta pública y el avance de los proyectos piloto sugieren que la gratuidad del estacionamiento en la vía pública tiene los días contados. El rediseño de 3 millones de plazas gratuitas podría constituir una de las transformaciones urbanas más significativas en décadas.

El futuro del estacionamiento en la ciudad se decidirá en los próximos meses, a medida que se evalúe el impacto fiscal de cada medida y se escuche la opinión de residentes, expertos en movilidad y organizaciones civiles.