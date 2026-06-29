Estados Unidos

La jueza federal en Nueva York retrasa el juicio federal contra Luigi Mangione hasta enero de 2027

La magistrada Margaret Garnett movió la selección del jurado al 5 de enero y fijó los alegatos para el 25, al evitar que el trámite se superponga con el proceso estatal de septiembre

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La postergación del juicio federal contra Luigi Mangione reordenó el calendario judicial en Nueva York y fijó la selección del jurado para el 5 de enero de 2027 (Angelina Katsanis/Pool via REUTERS)
La postergación del juicio federal contra Luigi Mangione reordenó el calendario judicial en Nueva York y fijó la selección del jurado para el 5 de enero de 2027 (Angelina Katsanis/Pool via REUTERS)

La postergación del juicio federal contra Luigi Mangione por el presunto asesinato del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, reconfiguró el calendario judicial en Nueva York.

La jueza federal Margaret Garnett determinó que la selección del jurado federal comenzará el 5 de enero de 2027, lo que desplazó la fecha inicialmente prevista para octubre, para evitar su coincidencia con el proceso estatal fijado para el 8 de septiembre.

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Mangione, de 28 años, está acusado de acechar y matar a Thompson en diciembre de 2024 en Manhattan. El caso federal, que contempla cargos de acecho interestatal y uso de armas, podría derivar en cadena perpetua en caso de condena.

El acusado se declaró no culpable tanto en la causa federal como en la estatal, y su equipo de defensa sostuvo que enfrentarlo a dos procesos consecutivos vulnera sus derechos constitucionales.

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En la audiencia de este lunes en Manhattan, Garnett concluyó que era “simplemente imposible avanzar con el proceso de selección del jurado” mientras el acusado y la defensa estuvieran plenamente abocados al juicio estatal.

Luigi Mangione se declaró no culpable en la causa federal y en la estatal por el asesinato de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare (Angelina Katsanis/Pool via REUTERS)
Luigi Mangione se declaró no culpable en la causa federal y en la estatal por el asesinato de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare (Angelina Katsanis/Pool via REUTERS)

El cruce de calendarios, que generó preocupación en el tribunal, también motivó la decisión de mantener los cuestionarios del jurado fuera del expediente público hasta después de la elección, para no entorpecer la conformación de un panel imparcial.

Reprogramación judicial y tensiones entre los dos procesos

Durante la audiencia, Mangione llegó con retraso tras quedar atrapado en un ascensor junto a agentes federales. Vestido con uniforme carcelario beige, se sentó junto a sus abogados, Karen Friedman Agnifilo y Marc Agnifilo, quienes evitaron hacer declaraciones a la prensa.

La defensa reiteró que la amplia cobertura mediática y la existencia de simpatizantes —conocidos como “Mangionistas”, que asisten a las audiencias vestidos de verde y con camisetas de “Free Luigi”— dificultan la garantía de un juicio justo.

En el plano estatal, la defensa de Mangione había anunciado recientemente una estrategia basada en “perturbación emocional extrema” durante el hecho, pero retiró ese planteo poco después.

Según expertos legales citados por The Guardian, el retiro formal del aviso procesal no impide que la defensa intente más adelante introducir elementos sobre el estado mental del acusado, aunque ya no pueda emplear esa línea como defensa principal.

La jueza Margaret Garnett aplazó el juicio federal para evitar su superposición con el proceso estatal contra Luigi Mangione previsto para septiembre (Angelina Katsanis/Pool via REUTERS)
La jueza Margaret Garnett aplazó el juicio federal para evitar su superposición con el proceso estatal contra Luigi Mangione previsto para septiembre (Angelina Katsanis/Pool via REUTERS)

El ministerio público le atribuyó a Mangione la planificación del crimen mediante viajes interestatales, tecnología digital y hospedajes que reciben viajeros de otras jurisdicciones.

Un video de vigilancia mostró a un atacante enmascarado que le disparó por la espalda a Thompson. La policía halló municiones con inscripciones alusivas a prácticas de aseguradoras y, al momento del arresto en Pensilvania, le incautó una pistola impresa en 3D y un cuaderno con referencias explícitas a su intención de atacar a un ejecutivo del sector.

Los fiscales habían explorado la posibilidad de un acuerdo de culpabilidad, pero la defensa lo negó. Friedman Agnifilo calificó esas versiones como parte de una campaña para perjudicar a Mangione y manipular la opinión pública.

Todo acusado en Estados Unidos se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, incluido Luigi, que, a diferencia de cualquier otro acusado, tiene que enfrentar los mismos cargos dos veces”, afirmó.

Qué se espera en los próximos meses

Con la reprogramación, la selección del jurado federal tendrá lugar en enero y los alegatos iniciales comenzarán el 25 de ese mes.

El caso federal contra Luigi Mangione incluye cargos de acecho interestatal y uso de armas, con una posible condena a cadena perpetua (REUTERS/Jeenah Moon/Pool)
El caso federal contra Luigi Mangione incluye cargos de acecho interestatal y uso de armas, con una posible condena a cadena perpetua (REUTERS/Jeenah Moon/Pool)

El panel estará compuesto por 12 titulares y seis suplentes, seleccionados entre Manhattan, el Bronx y los suburbios del norte.

El proceso estatal, previsto para septiembre, será determinante en la estrategia de ambos bandos y podría influir en el desenlace del juicio federal.

El crimen de Thompson generó reacciones que incluyeron campañas de recaudación que ya sumaron más de USD 1,5 millones para la defensa, además de la aparición de seguidores que ven en Mangione un símbolo de protesta contra la industria de seguros de salud en Estados Unidos.

El caso avanza en un clima de tensión mediática y social, marcado por la expectativa de dos juicios consecutivos, una defensa combativa y la presión de los simpatizantes en las puertas del tribunal.

Con la posibilidad de cadena perpetua en juego, el desarrollo de ambos procesos judiciales concentrará la atención en los próximos meses del sistema judicial y de la opinión pública en Estados Unidos.

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