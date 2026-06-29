Estados Unidos

El acusado Luigi Mangione vuelve a un tribunal federal de Nueva York para una audiencia previa al juicio

La sesión, prevista para las 11:30 horas locales, revisará el cuestionario para candidatos a integrar el panel y el cronograma del proceso en la causa que se tramita en paralelo a un expediente local por el asesinato de Brian Thompson

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El mediático acusado estadounidense volverá a un tribunal federal de Nueva York para una audiencia previa al juicio centrada en el proceso (REUTERS/Jeenah Moon)
El mediático acusado estadounidense volverá a un tribunal federal de Nueva York para una audiencia previa al juicio centrada en el proceso (REUTERS/Jeenah Moon)

Luigi Mangione regresa este lunes a un tribunal federal de Nueva York para una audiencia previa al juicio centrada en la selección del jurado y el calendario del proceso, en un caso que avanza en paralelo a otro expediente estatal por el asesinato en 2024 del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, y que llega después de reportes sobre un posible acuerdo de culpabilidad que finalmente no prosperó.

La audiencia está fijada para las 11:30 horas locales y, según CBS News, se concentrará en el cronograma del juicio federal previsto para octubre y en los cuestionarios propuestos para los potenciales jurados. El medio informó además que fiscales y abogados defensores hablaron sobre un posible acuerdo, pero esas conversaciones se frustraron.

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Mangione, de 28 años, se declaró no culpable tanto de los cargos estatales como de los federales. Ambos procesos derivan de la acusación por el asesinato de Thompson en diciembre de 2024 en la ciudad de Nueva York.

Luigi Mangione, de 28 años, se declaró no culpable en los cargos estatales y federales por la muerte de Brian Thompson en Nueva York (REUTERS)
Luigi Mangione, de 28 años, se declaró no culpable en los cargos estatales y federales por la muerte de Brian Thompson en Nueva York (REUTERS)

La defensa rechazó con dureza la versión sobre negociaciones para una declaración de culpabilidad. La abogada Karen Friedman Agnifilo afirmó en un comunicado: “La información atribuida a ‘fuentes anónimas’ es parte de un patrón inquietante y deliberado de fiscales y fuerzas de seguridad para perjudicar a Luigi, manipular la opinión pública y violar su derecho constitucional a un juicio justo y a un jurado imparcial”.

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La letrada añadió: “Todo acusado en Estados Unidos se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, incluido Luigi, que, a diferencia de cualquier otro acusado, tiene que enfrentar los mismos cargos dos veces”.

La audiencia federal se cruza con un juicio estatal previsto para septiembre

El proceso estatal de Mangione está programado para comenzar el 8 de septiembre, mientras que la selección del jurado en la causa federal se esperaba para octubre, aunque otros reportes indican que el juicio federal podría pasar al próximo año.

Según The Hill, los abogados comunicaron por carta a la jueza que están preparados para discutir los cuestionarios para jurados, el cronograma y cualquier otro asunto que el tribunal quiera abordar.

Ese cruce de calendarios es uno de los puntos centrales de la audiencia. La publicación señaló que la jueza del distrito expresó preocupación por hacer que posibles jurados completen cuestionarios mientras la causa estatal siga pendiente.

La defensa ya había sostenido que la amplia cobertura mediática podía dificultar la conformación de un jurado imparcial. El caso atrajo atención mundial y, de acuerdo con el canal, seguidores de Mangione continuaron reuniéndose frente al tribunal durante las audiencias.

La defensa de Luigi Mangione negó un posible acuerdo de culpabilidad y acusó a fiscales y fuerzas de seguridad de afectar su derecho a un juicio justo (REUTERS/Jane Rosenberg)
La defensa de Luigi Mangione negó un posible acuerdo de culpabilidad y acusó a fiscales y fuerzas de seguridad de afectar su derecho a un juicio justo (REUTERS/Jane Rosenberg)

En el expediente estatal, el equipo del acusado retiró hace poco una estrategia de defensa psiquiátrica apenas un día después de informar al tribunal que la usaría. Los abogados habían argumentado que Mangione sufría una perturbación emocional extrema cuando presuntamente disparó contra Thompson.

Si un jurado hubiera aceptado ese planteo, la acusación de asesinato podía haberse reducido a homicidio culposo, lo que habría supuesto una pena de prisión más corta en caso de condena. Ese giro procesal quedó ahora fuera del caso estatal.

Causa federal incluye cargos por acoso interestatal y uso de arma de fuego

En la causa federal, Mangione fue imputado por cuatro cargos, entre ellos acoso interestatal, uso de un arma de fuego durante un delito violento y disparo de un arma equipada con silenciador, según CBS News. También enfrenta una acusación separada del estado de Nueva York.

La consecuencia penal más grave en el plano federal sería cadena perpetua si fuera condenado, de acuerdo con The Hill. Mangione también se declaró no culpable en ese expediente.

La audiencia de este lunes, en términos concretos, servirá para definir cómo se organizará la próxima etapa del juicio federal: cuándo avanzará la selección del jurado, qué preguntas deberán responder los candidatos y si el calendario se mantiene o se modifica por la superposición con el proceso estatal.

La defensa retiró en la causa estatal la estrategia psiquiátrica que buscaba plantear una perturbación emocional extrema en el momento del hecho (Europa Press)
La defensa retiró en la causa estatal la estrategia psiquiátrica que buscaba plantear una perturbación emocional extrema en el momento del hecho (Europa Press)

Mangione está acusado de haber matado a Brian Thompson fuera de un hotel de Midtown Manhattan en diciembre de 2024. Según los medios locales, la discusión sobre un eventual acuerdo de culpabilidad formó parte de conversaciones habituales entre fiscalía y defensa antes de un juicio.

La analista jurídica Jessica Levinson explicó al CBS que ese tipo de contactos son comunes. Ante esto, detalló: “Van a mantener una conversación sobre si harán o no un acuerdo. No es nada inusual que exista una conversación sobre un posible acuerdo de culpabilidad a lo largo del proceso”.

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