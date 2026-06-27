Hito en Florida: más del 60% de los estudiantes alcanza el nivel de su grado o superior en lengua y matemática

El gobierno de Florida atribuyó la mejora educativa al sistema de monitoreo de progreso que reemplazó los exámenes tradicionales de fin de año desde 2023 (REUTERS/Marco Bello).

El gobernador Ron DeSantis anunció que Florida superó por primera vez el 60% de alumnos en o por encima del nivel de grado tanto en lengua inglesa y literatura como en matemáticas al cierre del ciclo 2026.

El gobierno estatal atribuyó estos resultados al sistema de monitoreo de progreso que reemplazó los exámenes tradicionales de fin de año y que, según la administración, permitió elevar el rendimiento de manera sostenida desde 2023.

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De acuerdo con la oficina del gobernador, el avance acumulado desde la adopción de ese esquema ya equivale a más de 150.000 estudiantes de 3.º a 10.º grado que alcanzan o superan las expectativas en lengua inglesa y a casi 115.000 en matemática. La administración comparó esas magnitudes con la población de las ciudades de Hollywood y Clearwater, respectivamente.

El sistema de monitoreo de progreso: los resultados en Lengua Inglesa y Matemática

La oficina de Ron DeSantis sostuvo que Florida fue el primer estado de Estados Unidos en sustituir el examen único de fin de curso por un sistema coordinado de monitoreo de progreso, que mide el desempeño en distintos momentos del año escolar.

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Bajo el modelo anterior, un estudiante podía mantener dificultades durante todo el año sin que docentes y familias contaran con información suficiente para intervenir a tiempo

Según el comunicado oficial, 61% de los alumnos de 3.º a 10.º grado quedó en o por encima del nivel esperado en la evaluación final de lengua inglesa, frente al 49% de 2023. En matemáticas, 62% de los estudiantes de 3.º a 8.º grado alcanzó ese umbral, frente al 53% de 2023.

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La administración de Ron DeSantis informó que más de 150.000 estudiantes de 3.º a 10.º grado alcanzan o superan las expectativas en lengua inglesa y casi 115.000 lo hacen en matemáticas (AP/Archivo).

En lengua inglesa, los estudiantes de familias con desventajas económicas, los alumnos afroamericanos, los hispanos y quienes aprenden inglés subieron cinco puntos porcentuales respecto de 2025, mientras que los estudiantes con discapacidad avanzaron tres puntos.

En matemáticas, los alumnos que aprenden inglés mejoraron seis puntos frente al año anterior; los hispanos, cuatro; y los estudiantes de familias con desventajas económicas y los afroamericanos, tres. Los estudiantes con discapacidad registraron una suba de dos puntos.

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Mejoras en Matemática, Ciencias y Estudios Sociales

Según la publicación oficial, 61% de los estudiantes quedó en o por encima del nivel de grado en Álgebra 1, cuatro puntos más que en 2025 y 11 más que en 2023. En Geometría, el registro fue de 55%, con una mejora anual de un punto y una suba de nueve puntos frente a 2023.

Entre los subgrupos, los alumnos afroamericanos, hispanos y quienes aprenden inglés avanzaron cuatro puntos en Álgebra 1 respecto del año pasado. En Geometría, los estudiantes afroamericanos, hispanos y blancos mejoraron dos puntos.

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La administración estatal afirmó además que el desempeño en ciencias de 5.º y 8.º grado y en Biología 1 es el más alto desde que comenzaron a aplicarse esas pruebas. En 5.º grado, 60% de los alumnos quedó en o por encima del nivel esperado; en 8.º grado, el porcentaje fue de 57%; y en Biología 1 llegó a 74%.

La oficina del gobernador afirmó que Florida registró sus niveles más altos en ciencias de 5.º y 8.º grado y en Biología 1 desde que comenzaron esas pruebas (AP Foto/Rebecca Blackwell).

En ciencias de 5.º grado, los estudiantes de familias con desventajas económicas, los afroamericanos y los hispanos avanzaron seis puntos respecto a 2025, mientras que los alumnos con discapacidad y quienes aprenden inglés subieron cinco.

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En ciencias de 8.º grado, los afroamericanos mejoraron seis puntos y los estudiantes de familias con desventajas económicas y los hispanos, cuatro; en Biología 1, los hispanos y quienes aprenden inglés avanzaron cuatro puntos en comparación a 2025.

Los resultados en estudios sociales siguieron la misma tendencia. La oficina del gobernador informó que 76% de los alumnos alcanzó o superó el nivel de grado en Educación Cívica y 73% lo hizo en Historia de Estados Unidos.

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En Educación Cívica, los alumnos que aprenden inglés mejoraron ocho puntos; los estudiantes de familias con desventajas económicas y los hispanos, siete; y los afroamericanos y los estudiantes con discapacidad, seis. En Historia de Estados Unidos, los estudiantes afroamericanos avanzaron cinco puntos y los alumnos con discapacidad, cuatro.