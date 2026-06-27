El Gobierno de Venezuela elevó a 1.430 la cifra de muertos por los dos terremotos

Jorge Rodriguez describió el desastre como “el evento más fatídico que haya sufrido esta República en los últimos 123 años” (Reuters)

El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este sábado que el número de personas fallecidas tras el doble terremoto que sacudió al país el miércoles ascendió a 1.430. En una alocución transmitida por el canal estatal, precisó que también se registraron 3.238 personas heridas y más de 3.000 familias damnificadas, la mayoría en el estado costero La Guaira, la zona más afectada por los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5.

Rodríguez describió el desastre como “el evento más fatídico que haya sufrido esta República en los últimos 123 años” y señaló que en La Guaira colapsaron edificios, mientras muchas familias abandonaron sus hogares. El acceso a la región costera se mantuvo restringido, con controles en la carretera principal y exigencia de credenciales para el ingreso de civiles, lo que permitió el desplazamiento de los equipos de emergencia y la maquinaria pesada destinada a la remoción de escombros.

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Continúan las labores de rescate para encontrar sobreviventes entre los escombros

El despliegue de ayuda abarcó a más de 30.000 integrantes de las fuerzas armadas, policías, rescatistas, personal médico y psicólogos en las zonas afectadas. Además, llegaron 16 médicos desde Curazao para reforzar la atención sanitaria y se sumaron más de 1.600 rescatistas internacionales. El Gobierno distribuyó 2.600 toneladas de alimentos y agua potable en La Guaira y organizó el registro de voluntarios en el Poliedro de Caracas para canalizar la colaboración de quienes se acercaron a ayudar.

Las labores de rescate avanzaron con dificultad debido a las 430 réplicas que siguieron a los movimientos telúricos. Equipos nacionales e internacionales buscaron sobrevivientes entre los escombros, mientras familiares aguardaban noticias de desaparecidos. Un sitio web habilitado para registrar personas no localizadas reunió cerca de 68.000 nombres, aunque la cifra resultó incierta por depender del reporte de las familias.

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En la Guaira estuvieron recibiendo las familias muchas ayudas (Reuters)

En medio de la emergencia, surgieron relatos de rescates, como el de un bebé de 18 días y su madre, encontrados con vida entre los restos de un edificio derrumbado. La escena quedó marcada por los aplausos y la emoción de quienes presenciaron el momento, mientras el pequeño era trasladado cuidadosamente, envuelto en una manta y luego limpiado con delicadeza.

La madre del bebé fue localizada y asistida una hora después, también con vida. Este rescate se dio en medio de las tareas de búsqueda en La Guaira, la zona más golpeada por los sismos, donde la situación humanitaria se agravó con el paso de las horas y el ambiente se tornó más difícil por el olor que emanaba de los escombros en la ciudad costera.

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Rescatistas sacan a Daniel Cordero de entre los escombros de su casa en Catia la Mar, Venezuela, el viernes 26 de junio de 2026, dos días después de los sismos ocurridos en el país. (AP Foto/Fernando Vergara)

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, mantuvo reuniones con expertos estadounidenses para evaluar las operaciones de rescate y coordinar la llegada de ayuda internacional. Las autoridades reiteraron el pedido de evitar desplazamientos innecesarios hacia las zonas afectadas para no complicar las tareas de búsqueda y asistencia.

La situación dejó a miles de familias desplazadas y a comunidades enteras sin servicios básicos. Los centros de acopio en Caracas y La Guaira organizaron la recepción y distribución de donaciones, mientras las autoridades intentaron responder a la emergencia y contener el impacto de uno de los mayores desastres recientes en Venezuela.

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(Con información de EFE)