La alcaldía de Nueva York activa un operativo por el partido entre Panamá e Inglaterra en Nueva Jersey

Nueva York activó una alerta por atascos y cambios logísticos por el partido del Mundial entre Panamá e Inglaterra en el MetLife Stadium de Nueva Jersey

Este sábado 27 de junio, Nueva York se prepara para experimentar una jornada marcada por la congestión vial y cambios logísticos significativos debido al partido de la Copa Mundial Masculina de la FIFA entre Panamá e Inglaterra, que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, conocido oficialmente durante el torneo como Estadio de Nueva York y Nueva Jersey. Desde primeras horas del día, miles de aficionados comenzarán a movilizarse hacia el recinto deportivo, generando un impacto notable en la circulación y el transporte público de la ciudad.

La expectación por el enfrentamiento ha llevado a las autoridades a emitir una alerta temprana sobre posibles atascos en puntos neurálgicos de Manhattan, especialmente en la zona de Midtown. El inicio del partido, programado para las 17:00, ha motivado que las medidas preventivas y las alteraciones en la movilidad empiecen a sentirse desde las 11:00 de la mañana. La previsión oficial advierte que quienes transiten por la ciudad en ese rango horario deberán anticipar demoras y buscar rutas alternativas, especialmente alrededor de Penn Station, donde se concentrarán los mayores flujos de usuarios y operaciones especiales.

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La organización del evento se ha enfocado en canalizar de manera eficiente a los asistentes, por lo que se implementarán corredores exclusivos para autobuses lanzadera y se dispondrá el cierre temporal de varias calles estratégicas para facilitar el acceso y la evacuación de los hinchas. El objetivo es evitar un colapso total del tráfico y garantizar la seguridad tanto de los aficionados como de los residentes y trabajadores de la zona.

Restricciones y cambios en el servicio de NJ Transit en Penn Station

NJ Transit restringirá el acceso a Penn Station entre las 12:21 y las 16:14 solo para pasajeros con boleto del partido que viajen al estadio (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Uno de los puntos más críticos de la jornada será el funcionamiento de NJ Transit en Penn Station, principal terminal ferroviaria de Manhattan. Desde las 12:21 hasta las 16:14, el servicio estará restringido únicamente a quienes cuenten con boleto para el partido y se dirijan específicamente al estadio. Durante este intervalo, los pasajeros habituales que no asistan al encuentro deberán modificar sus planes y utilizar rutas alternativas, como el servicio PATH desde la calle 33 con destino a Hoboken o Newark Penn Station, para conectar con otros trenes hacia sus destinos habituales.

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Finalizado el partido, la restricción en el acceso a Penn Station se reactivará durante varias horas para gestionar el retorno masivo de los aficionados. NJ Transit ha señalado que, entre las 19:12 y las 22:31, los trenes con dirección este hacia Manhattan finalizarán sus recorridos en Newark Penn Station o Newark Broad Street, obligando a los usuarios a completar sus trayectos mediante otros servicios disponibles.

La medida busca evitar aglomeraciones y mantener un flujo ordenado en la terminal, considerada un eje fundamental durante grandes eventos. El resto de los servicios, como los autobuses de PATH y otros trayectos de NJ Transit, permanecerán operativos y accesibles para el público general, aunque también podrían experimentar demoras y un aumento de la demanda por la magnitud del evento.

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Quienes planeen utilizar NJ Transit en Penn Station durante este sábado deben anticiparse a estos cambios y consultar las rutas alternativas habilitadas. El acceso estará severamente restringido para quienes no porten boleto del partido, lo que puede afectar de manera considerable los traslados habituales en la ciudad ese día.

Cierres de calles en Midtown Manhattan vinculados al evento

Las autoridades de Nueva York cerrarán tramos de las calles 32 y 33 en Midtown Manhattan para ordenar el acceso y la salida de los aficionados

Con el objetivo de canalizar la afluencia de aficionados y facilitar la operación de los transportes especiales, se implementarán cierres de calles en las inmediaciones de Penn Station desde las 11:00. Los tramos afectados incluyen:

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Calle 33 entre la Sexta Avenida y la Octava Avenida

Calle 32 entre la Sexta Avenida y la Séptima Avenida

La alcaldía ha detallado que la calle 33 entre la Séptima y la Octava Avenida y la calle 32 entre la Sexta y la Séptima Avenida reabrirán tras el inicio del partido, pasada las 17:00, mientras que la calle 33 entre la Sexta y la Séptima Avenida permanecerá cerrada hasta después de las 22:00, cuando se prevé el regreso de la mayor parte de los asistentes al estadio.

Estos cierres buscan evitar la saturación en las inmediaciones de la estación y ofrecer espacio suficiente para las filas de aficionados que esperan abordar los trenes y autobuses lanzadera. Se recomienda a conductores y peatones evitar la zona o planificar recorridos alternativos para reducir los tiempos de espera y el riesgo de quedar atrapados en los embotellamientos.

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Operativa y corredores de autobuses lanzadera para los aficionados

La ciudad habilitó corredores exclusivos para autobuses lanzadera desde Midtown hacia el MetLife Stadium para los asistentes con entradas al Mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para facilitar el desplazamiento masivo de hinchas hacia el estadio, la ciudad de Nueva York ha dispuesto corredores especiales para autobuses lanzadera que operarán desde tres puntos de recogida en Midtown. Estos autobuses estarán disponibles exclusivamente para los poseedores de entradas al partido y funcionarán dentro de un esquema controlado que implica el cierre adicional de calles y carriles al tráfico regular desde las 11:00 hasta las 22:00.

Las vías más importantes reservadas para estos servicios incluyen:

Calle 42 desde la Primera Avenida hasta la Duodécima Avenida

Dos carriles a lo largo de la Sexta Avenida, entre la calle 42 y la calle 59

Dos carriles a lo largo de la Quinta Avenida, entre la calle 42 y la calle 59

Calle 40 Oeste entre la Octava y la Undécima Avenida

Calle 41 Oeste entre la Octava y la Décima Avenida

El objetivo de estos corredores es garantizar un acceso rápido y seguro al MetLife Stadium, minimizando el impacto sobre el tráfico particular y permitiendo que los aficionados arriben puntualmente al encuentro. La priorización de estos autobuses implica que, durante buena parte del día, el tránsito habitual en Midtown Manhattan se verá reducido y sujeto a desvíos forzosos.

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Restricciones a las entregas de camiones y excepciones para vehículos autorizados

Como parte del operativo especial, se han impuesto restricciones a las entregas de camiones en la zona comprendida entre la calle 30 y la calle 60, en el horario de 11:00 a 22:00. Esta medida busca evitar bloqueos adicionales en una franja de la ciudad ya sobrecargada por la afluencia de público y la operación de autobuses lanzadera.

La restricción no afecta a vehículos de reparto más pequeños, como automóviles, furgonetas y bicicletas, que podrán continuar circulando y realizando entregas en la zona. Además, los vehículos de emergencia, de servicio y aquellos proveedores de servicios esenciales que trabajen dentro del área delimitada están exentos, según ha informado la alcaldía.

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El operativo especial está diseñado para gestionar la movilidad de decenas de miles de personas en uno de los días de mayor movimiento deportivo de la ciudad, con el objetivo de contener el impacto sobre residentes, trabajadores y el funcionamiento general de Nueva York.