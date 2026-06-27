El sismo más fuerte en 90 años deja miles sin luz y heridos en el norte de California

Un terremoto de magnitud 5.6 sacudió el norte rural de California con epicentro cerca de Willits, en el condado de Mendocino (USGS)

El condado de Mendocino, en el norte rural de California, registró el miércoles 24 de junio su terremoto más intenso desde 1940: un sismo de magnitud 5.6 que sacudió la región a las 8:10 a.m. (hora del Pacífico). El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ubicó el epicentro a unos 12 kilómetros al noroeste de Willits y el foco a 8 kilómetros de profundidad.

El movimiento se sintió en una franja amplia que incluyó la ciudad costera de Fort Bragg, a unos 80 kilómetros al oeste. La sismóloga californiana Lucy Jones confirmó a AP que se trata del sismo más fuerte en casi nueve décadas en una zona que no se asienta sobre una falla mayor.

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“El área no carece de terremotos, pero suelen ser más pequeños que este”, declaró. La región, integrada por pequeñas localidades agrícolas a 225 kilómetros al noreste de San Francisco, no estaba acostumbrada a movimientos de esta escala.

Cortes de luz, heridos y carreteras bloqueadas

Las consecuencias inmediatas para la población fueron concretas. Más de 6.000 hogares en seis localidades cercanas al epicentro perdieron el suministro eléctrico, según informó la Oficina Ejecutiva del condado de Mendocino. Las autoridades pidieron a los residentes mantenerse alejados de las carreteras para permitir que los equipos de trabajo inspeccionaran la infraestructura vial.

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Residentes de Calpella, Fort Bragg y Kelseyville relataron caída de objetos y temblores de hasta 30 segundos por el terremoto en California (Captura de video)

Heather Rose, vocera del condado, indicó a AP que los hospitales de la zona reportaron algunos heridos, aunque no pudo precisar la naturaleza ni la gravedad de las lesiones. Dijo que los funcionarios se reunirían más tarde ese miércoles para divulgar más detalles.

La Cal OES —Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California— señaló que coordinaba con las autoridades locales para evaluar el impacto total, aunque hasta ese momento no había recibido reportes de daños estructurales mayores.

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30 segundos de miedo

Brie Leon, del Club Calpella Restaurant en Calpella —unos 16 kilómetros al sur del epicentro—, acababa de abrir el local cuando sintió el golpe. “Acababa de poner el letrero de abierto y volví a la cocina, y fue entonces cuando ocurrió”, relató a AP. “Casi parecía que algo hubiera golpeado el edificio”.

El temblor tiró cuadros de las paredes y botellas de los estantes, tanto en el salón como en el depósito contiguo. Poco después, ella y sus compañeros limpiaban para recibir a los clientes del desayuno. “No fue un temblor enorme, pero las cosas fueron a parar a todas partes”, agregó.

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En Fort Bragg, Andrea Medina, empleada del Cafe One, describió la experiencia con calma a NBC News: “Las cosas se movían, pero ya pasó, no fue tan fuerte”.

Más de 6.000 hogares de seis localidades cercanas al epicentro quedaron sin electricidad tras el terremoto en California (USGS)

A unos 64 kilómetros al sureste del epicentro, en Kelseyville, Alan Harris recibió la alerta en su teléfono justo antes de que su casa comenzara a temblar. “Grité de inmediato a mi esposa e hija para asegurarme de que estuvieran bien agarradas”, contó a AP. “Era aterrador. Se escuchaban cosas caer, sobre todo en el tercer piso”.

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El movimiento duró unos 30 segundos. Fotos enmarcadas cayeron de las paredes y un monitor de computadora se volcó, pero Harris no encontró daños estructurales en la vivienda.

Más de un millón de alertas enviadas en minutos

La aplicación MyShake envió 657.000 alertas de sismo a usuarios del norte de California, según informó la Cal OES. Esa cifra, sin embargo, representó solo una parte del total. Robert de Groot, científico del equipo ShakeAlert, precisó a AP que, al sumar todos los sistemas de alerta pública activos, “las entregas de alertas para este evento superarán con creces el millón”.

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El dato ilustra el alcance de la red de alerta temprana que California ha expandido en los últimos años para dar a los residentes unos segundos de aviso antes de que el suelo se mueva.

Réplicas esperadas, pero de baja intensidad

Tres sismos de magnitud inferior a 2.7 se registraron cerca del epicentro en la primera hora, según el USGS. Jones anticipó a AP que las réplicas continuarán, aunque “probablemente se mantendrán bajas”.

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El condado de Mendocino ya había acumulado movimientos menores a lo largo de 2026 antes de este episodio. El hecho de que el sismo del miércoles haya sido el más intenso desde 1940 en una zona sin fallas mayores cercanas lo convierte, según Jones, en un evento estadísticamente poco frecuente para la región.