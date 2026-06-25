Estados Unidos

Marco Rubio anunció el despliegue inmediato de rescatistas y ayuda humanitaria de Estados Unidos a Venezuela

El secretario de Estado informó en redes sociales sobre la movilización de recursos sanitarios y soporte de emergencia. Además, detalló que la Casa Blanca trabaja de la mano con el gobierno provisional para agilizar la entrega de los cargamentos

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Marco Rubio anunció en X que Estados Unidos envía ayuda a Venezuela y expresó sus condolencias por los terremotos (REUTERS)
Marco Rubio anunció en X que Estados Unidos envía ayuda a Venezuela y expresó sus condolencias por los terremotos (REUTERS)

Por orden del presidente Donald Trump, el Departamento de Estado despliega de inmediato equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria a Venezuela. Así lo anunció el secretario de Estado Marco Rubio este jueves 25 de junio a las 2:34 a.m., en un mensaje publicado en su cuenta de X (@SecRubio).

“Estados Unidos extiende nuestras más profundas condolencias al pueblo de Venezuela tras los devastadores terremotos”, escribió Rubio. “Nuestros corazones están con todos aquellos que han perdido a seres queridos, los heridos y los valientes trabajadores de rescate”, agregó.

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Captura de pantalla de un tuit del Secretario Marco Rubio con una foto de perfil, texto en español y el número de visualizaciones
Un tuit del Secretario Marco Rubio detalla la asistencia humanitaria y las condolencias de Estados Unidos a Venezuela tras los terremotos (@SecRubio)

El secretario cerró su mensaje con una confirmación operativa: “América está con el pueblo venezolano en este momento difícil y, por orden del presidente Trump, el Departamento de Estado está desplegando de inmediato equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria a Venezuela”.

Rubio habló con Rodríguez y la ayuda ya está en camino

Rubio se comunicó directamente con la presidenta en funciones de Venezuela, Delcy Rodríguez, y le ofreció “la asistencia completa de Estados Unidos”, confirmó un funcionario del Departamento de Estado a CBS News. Rodríguez ratificó ese contacto en sus propias redes y agradeció públicamente el respaldo de Washington.

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Rubio habló con Delcy Rodríguez y ofreció la asistencia completa de Estados Unidos al gobierno interino de Venezuela (REUTERS TV/vía REUTERS)
Rubio habló con Delcy Rodríguez y ofreció la asistencia completa de Estados Unidos al gobierno interino de Venezuela (REUTERS TV/vía REUTERS)

Jeremy Lewin, subsecretario de Estado para asistencia exterior, precisó que el Departamento activó un equipo de asistencia en desastres y una fuerza de tarea para coordinar la ayuda con el gobierno venezolano interino, según reportó CNBC. Esa coordinación ya estaba en curso al momento de las declaraciones públicas.

Trump se pronunció en Truth Social

Antes del comunicado de Rubio, el presidente Trump también tomó la palabra en su plataforma Truth Social. “Los dos grandes terremotos que acaban de golpear al gran pueblo de Venezuela son masivos en escala y han dejado un número devastador de muertes. Estados Unidos está listo, dispuesto y capaz de ayudar”, escribió.

Donald Trump ordenó al Departamento de Estado desplegar equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria a Venezuela tras los terremotos (AP Foto/Jacquelyn Martin)
Donald Trump ordenó al Departamento de Estado desplegar equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria a Venezuela tras los terremotos (AP Foto/Jacquelyn Martin)

Trump agregó que instruyó a todas las agencias del gobierno a prepararse para actuar con rapidez y se refirió a los venezolanos como “nuestros nuevos y grandes amigos”, una señal del reacercamiento diplomático entre Washington y el gobierno interino que lidera Rodríguez desde que una intervención militar estadounidense desplazó a Nicolás Maduro en enero de 2026.

El USGS registró dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 en Venezuela con 39 segundos de diferencia y epicentro cerca de Montalbán (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)
El USGS registró dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 en Venezuela con 39 segundos de diferencia y epicentro cerca de Montalbán (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

El vicesubsecretario de Estado Christopher Landau también confirmó, horas antes del mensaje de Rubio, que Estados Unidos ya estaba en contacto con las autoridades venezolanas y movilizaba asistencia.

La Embajada en Caracas activa alertas para ciudadanos estadounidenses

En paralelo, la Embajada de Estados Unidos en Caracas publicó un aviso dirigido a los ciudadanos estadounidenses en Venezuela. El mensaje, difundido en X, los instó a evitar las zonas y edificios dañados, mantenerse informados a través de los medios locales y buscar refugio seguro.

La embajada también pidió a los estadounidenses inscribirse o actualizar su registro en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP) del Departamento de Estado, un servicio que permite recibir alertas de seguridad y ser contactado en caso de emergencia.

Captura de pantalla de un tuit de la Embajada de Estados Unidos en Caracas que muestra una alerta de desastre natural con un ícono de casa y bandera
La Embajada de Estados Unidos en Caracas emite una alerta por desastre natural para ciudadanos estadounidenses en Venezuela tras un terremoto de magnitud 7.1 (@usembassyve)

El llamado llega en un contexto de señal telefónica interrumpida en varios puntos de Caracas, lo que dificultó la comunicación entre familias dentro y fuera del país.

Qué ocurrió: dos sismos en 39 segundos

Los dos terremotos golpearon Venezuela la noche del miércoles. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró el primero con magnitud 7.2 y el segundo, 39 segundos después, con magnitud 7.5. Ambos tuvieron el epicentro cerca de la ciudad de Montalbán, en la costa norte del país, y el USGS los clasificó como los más fuertes en Venezuela en más de un siglo.

Delcy Rodríguez confirmó 164 muertos y 971 heridos por los terremotos en Venezuela, con La Guaira entre las zonas más afectadas (REUTERS/Gaby Oraa)
Delcy Rodríguez confirmó 164 muertos y 971 heridos por los terremotos en Venezuela, con La Guaira entre las zonas más afectadas (REUTERS/Gaby Oraa)

El estado de La Guaira concentró los daños más graves. “Decenas de edificios colapsaron y estamos en la ardua tarea de rescatar las vidas que Dios nos permita salvar. El estado de La Guaira enfrenta una verdadera tragedia y se convirtió en zona de desastre”, declaró Rodríguez.

El balance: 164 muertos y 971 heridos

La presidenta en funciones confirmó este jueves al menos 164 muertos y 971 heridos. La cifra inicial que ella misma había dado era de 32 fallecidos, pero subió a medida que los equipos de rescate accedieron a zonas destruidas.

El aeropuerto internacional Simón Bolívar quedó fuera de servicio y las clases escolares se suspendieron por varios días. En Caracas, edificios colapsados, postes eléctricos caídos y escombros bloquearon calles enteras. Varios barrios perdieron electricidad y señal de celular.

Una ambulancia transporta a una persona rescatada este miércoles, luego de dos fuertes terremotos que sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R
Una ambulancia transporta a una persona rescatada este miércoles, luego de dos fuertes terremotos que sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R

El USGS estimó una probabilidad del 41% de que el número de muertos supere los 10.000, y proyectó que el impacto económico podría reducir el PIB venezolano hasta en un 7%, de acuerdo con CNBC.

Venezuela tiene más de 7,7 millones de emigrantes en el exterior, muchos de los cuales no lograron comunicarse con sus familiares durante las primeras horas tras los sismos.

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