Un terremoto de magnitud 5,6 sacude al norte de California sin reportes de víctimas hasta el momento

Mapa de intensidad del terremoto cerca de Redwood Valley (Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS))

Un terremoto de magnitud 5,6 sorprendió al norte de California la mañana del miércoles, generando preocupación entre los habitantes de la región aunque, de acuerdo con los primeros reportes, no se registraron daños graves ni víctimas. El movimiento telúrico, calificado como de intensidad moderada, tuvo su epicentro en una zona remota del condado de Mendocino, aproximadamente a 225 kilómetros al noreste de San Francisco y a unos 11 kilómetros al norte de Redwood Valley. El fenómeno ocurrió a las 8:10 de la mañana, hora local, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), y se originó a una profundidad estimada de 8 kilómetros.

El sismo fue sentido en una amplia franja del norte californiano, alcanzando ciudades costeras como Fort Bragg, situada a unos 80 kilómetros del epicentro, y zonas tan distantes como Eureka hacia el norte y Sacramento hacia el sureste. La vibración fue suficiente para activar las alertas sísmicas en teléfonos móviles de residentes no solo de California, sino también de Oregón, lo que subraya el alcance de la onda sísmica generada por el evento principal. Incluso la ciudad de Willits, situada en las proximidades del epicentro, experimentó cortes de energía que afectaron a más de 3.100 clientes en el momento del temblor.

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En medio de la cotidianidad matutina, los habitantes de la región experimentaron el sismo de distintas maneras. En la farmacia Mendocino Coast Pharmacy, el personal se preparaba para abrir cuando las alertas sísmicas sonaron en sus teléfonos. “Miramos nuestros teléfonos, luego nos miramos y fue entonces cuando lo sentimos”, relató Angie, quien prefirió no revelar su apellido. Según su testimonio, el temblor tuvo una duración de apenas unos segundos, aunque fue lo suficientemente perceptible para generar nerviosismo: “No fue muy fuerte, pero sí un poco aterrador”.

En el Café One de Fort Bragg, la empleada Andrea Medina también notó el movimiento. “Las cosas temblaban”, explicó, aunque aclaró que la sensación no fue demasiado intensa y que el evento rápidamente quedó atrás. Desde la perspectiva de las autoridades, la supervisora de despacho de la Oficina del Sheriff del Condado de Mendocino, Fawnell Dale, calificó el temblor como leve y confirmó que no se habían recibido reportes de daños ni de personas heridas.

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Pocos minutos después del temblor principal, el USGS reportó una réplica de magnitud 2,5 en las cercanías del epicentro original. Estas réplicas, como explican los especialistas, son comunes tras un evento principal y pueden continuar durante días, semanas o incluso años, con magnitudes variables. La réplica de ese miércoles se registró a unos siete minutos del primer sismo, lo que llevó a los equipos de monitoreo a mantenerse atentos frente a la posibilidad de nuevos movimientos.

Un terremoto de magnitud 5,6 sacudió el norte de California la mañana del miércoles sin reportes inmediatos de daños graves ni heridos (USGS)

El monitoreo de la situación fue continuo durante las horas posteriores al terremoto. Las autoridades locales y estatales, junto con el USGS, siguieron recabando datos para evaluar la magnitud real del impacto. Según el nivel de alerta de impacto, clasificado como amarillo por el organismo geológico, existía la posibilidad de que se produjeran algunos daños menores, aunque los primeros informes no detectaron afectaciones estructurales significativas ni víctimas. Los equipos de PG&E, la compañía eléctrica de la zona, trabajaron para restablecer el suministro interrumpido en Willits, mientras la policía de Fort Bragg y otras dependencias locales permanecían en alerta, aunque sin reportar incidentes de gravedad.

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El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis descartó cualquier riesgo de tsunami derivado del sismo, eliminando una de las preocupaciones habituales tras movimientos sísmicos de esta magnitud cerca de zonas costeras. La oficina del gobernador Gavin Newsom indicó que la administración estatal se mantenía informada sobre la evolución del evento y lista para brindar apoyo en caso de que surgieran emergencias adicionales.

En cuanto al contexto geológico, los primeros análisis indicaron que el epicentro del terremoto se ubicó fuera de la falla de San Andrés, una de las más conocidas de la región. El área afectada forma parte de una zona sísmica activa, donde los desajustes en el subsuelo pueden generar movimientos telúricos de variada intensidad. El USGS destacó que la información recabada en los primeros momentos puede ser revisada y actualizada conforme se analicen más datos, lo que podría modificar la magnitud oficial y los mapas de intensidad sísmica.

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De acuerdo con las autoridades locales y los organismos científicos, hasta el momento no se han registrado daños estructurales de consideración ni víctimas mortales como consecuencia del sismo y sus réplicas. La vigilancia y el análisis de la situación continúan, mientras la población del norte de California permanece atenta ante posibles nuevos eventos sísmicos.