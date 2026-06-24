Estados Unidos

Cuál es la aerolínea de EE. UU. con más espacio en clase económica y qué lugar ocupa en el ranking mundial

El relevamiento comparó separación entre filas, ancho de butaca y consistencia de la flota, y dejó a una sola empresa del país como destacada en la evaluación internacional

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Hombre joven sentado junto a la ventanilla de un avión mirando un teléfono móvil, con asientos vacíos, almohada de viaje y manta
JetBlue fue identificada como la aerolínea de Estados Unidos con más espacio en clase económica para 2026 y quedó segunda en el ranking mundial (JetBlue)

JetBlue fue identificada como la aerolínea de Estados Unidos con más espacio en clase económica para 2026, al quedar segunda en una clasificación global que midió distancia entre filas, ancho de asiento y consistencia de la configuración en la flota, un resultado que también la dejó por delante de sus rivales estadounidenses en la cabina estándar.

Según Islands, la lista atribuida a Simple Flying ubicó a JetBlue como la única aerolínea estadounidense dentro del ranking de “más espacio en económica”, y la comparativa destacó su ventaja frente a otras compañías del país cuando se mira la separación entre filas.

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El ranking fue elaborado por la plataforma de aviación Simple Flying, que comparó aerolíneas de todo el mundo con datos de la base aeroLOPA.

De acuerdo con NerdWallet, aeroLOPA funciona como un repositorio de mapas de cabina y configuraciones: la sigla alude a la “distribución de acomodaciones para pasajeros”, es decir, cómo se ordenan los asientos y espacios a bordo.

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Esa base permite contrastar ubicaciones y condiciones del asiento con más detalle que los esquemas simplificados que muestran muchas aerolíneas en sus procesos de reserva.

Qué medidas ubicaron a JetBlue en el segundo puesto

Manos de una persona vertiendo bebida de una lata en un vaso plástico, una bandeja de asiento de avión con aperitivos y una servilleta, y otra lata
JetBlue alcanzó el segundo puesto con más de 81 centímetros entre filas y 46 centímetros de ancho de asiento en clase económica (JetBlue)

La compañía con sede en Long Island City, en Queens, entró en el segundo puesto gracias a asientos con más de 81 centímetros (32 pulgadas) entre filas y 46 centímetros (18 pulgadas) de ancho.

El informe planteó que ese desempeño cobró relevancia porque la flota está compuesta por aviones de fuselaje estrecho, un tipo de aeronave que suele tener cabinas más compactas y un solo pasillo central, lo que limita el margen para aumentar el espacio sin modificar densidad.

JetBlue superó a United y Delta en el espacio de la cabina económica

Cabina de avión con asientos, pantallas, compartimentos superiores, una mujer colocando una maleta azul y una auxiliar de vuelo
JetBlue superó a United y Delta en la medición de espacio de la cabina económica dentro del mercado estadounidense (JetBlue)

Según Islands, al replicar la clasificación atribuida a Simple Flying, JetBlue se mantuvo como el caso más competitivo dentro del mercado estadounidense cuando se compara el espacio en la cabina estándar, una diferencia que la dejó por delante de otras empresas grandes del país en la medición de distancia entre filas.

También apareció un antecedente reputacional como un dato paralelo —no como prueba de “espacio en económica”, sino como indicador de desempeño en cabinas superiores—.

Según un comunicado difundido por JetBlue en su sitio de relación con inversores, la empresa informó que fue ubicada en el primer lugar de satisfacción del cliente en el segmento de primera clase y clase ejecutiva del estudio de satisfacción de aerolíneas de Norteamérica de J.D. Power. Ese mismo resultado fue reportado por The Points Guy, que detalló el orden del ranking para ese segmento.

El estudio midió espacio físico, no servicios a bordo

La metodología se apoyó en especificaciones de asientos y mapas de cabina disponibles en aeroLOPA para comparar variables físicas reconocidas por la industria como referencia de espacio personal: la separación entre filas y el ancho del asiento.

Según el enfoque descrito en la nota atribuida a Simple Flying y replicada por otros medios, el análisis excluyó entretenimiento a bordo, conectividad, comida, bebidas y calidad de servicio, por lo que la comparación se concentró en el espacio físico del asiento y su consistencia en cabina económica, no en una evaluación integral del viaje.

También conviene precisar que las medidas pueden variar por aeronave y configuración. De acuerdo con Which?, puede haber diferencias de separación entre filas entre aerolíneas y el análisis por dimensiones requiere mirar el avión específico, porque dentro de una misma compañía conviven configuraciones distintas según rutas y flota.

Comparación de espacio en clase económica entre aerolíneas

El estudio sobre clase económica excluyó entretenimiento, conectividad, comida, bebidas y servicio, y se concentró en el espacio físico del asiento (EFE/EPA/ALLISON DINNER)
El estudio sobre clase económica excluyó entretenimiento, conectividad, comida, bebidas y servicio, y se concentró en el espacio físico del asiento (EFE/EPA/ALLISON DINNER)
  • All Nippon Airways (ANA): 86 cm (34 pulgadas), aproximadamente 46 cm (18 pulgadas) de ancho
  • Japan Airlines (JAL): 86 cm (34 pulgadas), más de 46 cm (más de 18 pulgadas) de ancho
  • Emirates: 81 cm (32 pulgadas), hasta 46 cm (hasta 18 pulgadas) de ancho
  • Singapore Airlines: 81 cm (32 pulgadas), más de 46 cm (más de 18 pulgadas) de ancho
  • JetBlue: 81 cm (32 pulgadas), 46 cm (18 pulgadas) de ancho
  • Qatar Airways: 79 cm (31 pulgadas), 46 cm (18 pulgadas) de ancho

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