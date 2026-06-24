Estados Unidos

Dos diferencias entre EEUU e Irán complican las negociaciones para cerrar un acuerdo de paz en Medio Oriente

Washington y Teherán tienen posiciones antagónicas respecto al programa nuclear y al destino de seis mil millones de dólares que están congelados en Qatar

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Donald Trump y la bandera de Irán
Donald Trump y la bandera de Irán

(Desde Washington, Estados Unidos) La negociación diplomática entre Estados Unidos e Irán se encuentra acechada por profundas diferencias respecto al programa nuclear y al destino final de 6.000 millones de dólares del régimen chiíta que están congelados en Qatar.

Donald Trump exige desmantelar el plan atómico de los ayatollahs para evitar que detenten un arsenal nuclear, y pretende que los fondos a descongelar sólo se utilicen para comprar bienes de Estados Unidos.

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En este contexto, el presidente republicano quiere que inspectores de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) ingresen a Irán para determinar con precisión cuantas toneladas de uranio enriquecido esconden bajo la montaña.

La teocracia chiíta replicó que no permitirán que ingresen los técnicos de la OEIA, un organismo técnico que depende de la ONU y dirige Rafael Grossi.

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La Guardia Revolucionaria y Mojtaba Khamenei -líder religioso de Irán- no tienen intenciones de revelar cuánto uranio tienen, adónde está y qué grado de enriquecimiento han alcanzado.

“No hay prisa, pero estarán sobre el terreno en el momento oportuno”, contestó Trump cuando le preguntaron sobre la llegada de los inspectores de la OEIA a Irán.

“No hemos tenido ninguna reunión con el director general del OIEA (por Rafael Grossi), ni tenemos previsto que el organismo inspeccione las instalaciones nucleares iraníes ,afirmó Esmail Baqaei, portavoz de la Cancillería de Irán.

Si no hay un acuerdo mínimo sobre la llegada de los técnicos de la OEIA a las plantas y depósitos nucleares iraníes, más lejos estaría la posibilidad que Khamenei y la Guardia Revolucionaria acepten entregar a Estados Unidos sus reservas de uranio y su tecnología para construir la bomba atómica.

La OEIA sólo puede ingresar a Irán con autorización del régimen chiíta. Y si esta compleja situación se dilata en el tiempo, la respuesta de Trump sería suspender las negociaciones basadas en los 14 puntos del Memorando de Entendimiento (MOU).

Mojtaba Khamenei, líder religioso de Irán
Mojtaba Khamenei, líder religioso de Irán

Irán tenía detenidos sin causa a cinco ciudadanos de Estados Unidos, y la administración Biden ofreció descongelar 6 mil millones de dólares que estaban en Qatar, si el régimen ordenaba su inmediata libertad.

Cuando la negociación estaba cerrada, Hamas con el apoyo de Irán atacó a Israel en octubre de 2023. Joe Biden fue para atrás en su decisión y los fondos quedaron congelados en la banca qatarí.

A finales de mayo, Mohammad Bagher Ghalibaf -principal negociador iraní- viajó a Doha para ofrecer un trade off diplomático: Irán se sentaba a negociar con Estados Unidos, si se descongelaban los 6 mil millones de dólares que Biden había prometido.

Trump aceptó la oferta, y JD. Vance -vicepresidente de los Estados Unidos- puso el concepto de descongelar los fondos en el MOU que se firmó la semana pasada entre Washington y Teherán.

Pero como sucede con la negociación puntual del programa nuclear, las diferencias aparecieron sin eufemismos respecto al destino final de los 6 mil millones de dólares que Estados Unidos descongelaría para facilitar las conversaciones en Suiza.

“En una cuenta de depósito en garantía, controlada por Estados Unidos, se utilizarán para la compra de alimentos y suministros médicos, exclusivamente de Estados Unidos, incluyendo maíz, trigo y soja de nuestros grandes agricultores estadounidenses. Estas son cosas que Irán necesita desesperadamente”, anunció Trump en su cuenta oficial de Truth Social.

La respuesta del régimen chiíta no se hizo esperar:

“No habrá ninguna entidad u otra parte que tengan algo que decir sobre cómo se usan los fondos descongelados”, advirtió Ali Bahreini, embajador de Irán en la sede la ONU de Ginebra.

El destino de los fondos descongelados, así como la visita de los inspectores de la OEIA a Teherán, complican la reanudación de las conversaciones en Suiza.

Hasta que no se resuelvan las diferencias sobre estos asuntos clave del MOU, es poco probable que Estados Unidos e Irán regresen a la mesa de negociaciones para sellar un acuerdo de paz en Medio Oriente.

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