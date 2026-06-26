El terremoto de magnitud 5.6 sacudió una zona rural del norte de California y fue el sismo más fuerte registrado en el área desde 1940

Una zona rural del norte de California vivió una mañana inusual cuando un temblor de magnitud 5.6 sacudió la región, convirtiéndose en el terremoto más fuerte registrado desde 1940. El epicentro, localizado a unos 12 kilómetros al noroeste de la ciudad agrícola de Willits, sorprendió a comunidades dispersas entre campos y bosques. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) precisó que la sacudida ocurrió a las 8:10 a. m. (hora del Pacífico), a una profundidad de aproximadamente 8 kilómetros bajo tierra. El temblor se sintió con claridad tanto en áreas cercanas como en la ciudad costera de Fort Bragg, ubicada unos 80 kilómetros al oeste del epicentro, y abarcó una vasta extensión del condado de Mendocino, a 225 kilómetros al noreste de San Francisco.

El noreste del condado de Mendocino, caracterizado por sus pequeños pueblos agrícolas, experimentó el epicentro del sismo tierra adentro, una zona donde los terremotos no suelen alcanzar tal intensidad. Según la sismóloga Lucy Jones, aunque la región no se ubica sobre una falla importante, no está exenta de actividad sísmica, aunque esta suele ser menor. El evento del miércoles cambió esa percepción, al superar en fuerza cualquier sismo registrado en la zona en casi nueve décadas.

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Impacto inmediato: heridos, cortes de energía y respuesta de autoridades

Las autoridades del condado de Mendocino confirmaron heridos y cortes de energía que afectaron a más de 6.000 residentes de seis localidades cercanas al epicentro

Los primeros reportes tras el terremoto dieron cuenta de algunos heridos, aunque no se precisaron detalles sobre la gravedad o el tipo de lesiones. Heather Rose, portavoz del condado de Mendocino, explicó que los hospitales locales atendieron a estas personas, pero que la información se mantendría reservada hasta una reunión de las autoridades prevista para la tarde del mismo día. En paralelo, la Oficina Ejecutiva del Condado de Mendocino informó que más de 6.000 residentes de seis localidades cercanas al epicentro sufrieron cortes de energía. La situación llevó a que se instara a la población a evitar circular por autopistas y carreteras, con el fin de facilitar la labor de los equipos encargados de inspeccionar posibles daños y realizar reparaciones urgentes.

La respuesta oficial fue inmediata y estuvo enfocada en la evaluación preliminar de daños, la atención a los afectados y la coordinación de recursos para restablecer servicios esenciales. Hasta el momento, no se reportaron daños de gravedad en infraestructuras ni pérdidas humanas, aunque la vigilancia continuaba durante las horas posteriores al evento sísmico.

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Experiencias de testigos y daños en la zona afectada

La jornada estuvo marcada por escenas de desconcierto y nerviosismo en varios puntos de la región. Brie Leon, empleada del restaurante Club Calpella en la localidad del mismo nombre —a unos 16 kilómetros al sur del epicentro— relató cómo el temblor sorprendió al personal justo después de abrir el local. “Acababa de encender el letrero de ‘Abierto’ y volví a la cocina, y fue entonces cuando ocurrió”, contó. El movimiento provocó la caída de marcos y botellas tanto en el restaurante como en un almacén contiguo. Poco después, el equipo se dedicó a limpiar para poder atender a los clientes que llegaban para desayunar. Leon describió la experiencia: “No fue un terremoto muy fuerte, pero las cosas salieron volando por todas partes”.

En Kelseyville, a unos 64 kilómetros al sureste del epicentro, la familia de Alan Harris fue alertada por una notificación en su teléfono móvil segundos antes de que la casa comenzara a temblar. Harris relató el momento: “Enseguida les grité a mi esposa y a mi hija que bajaran para asegurarme de que no se cayeran”. En la grabación de la cámara de seguridad instalada en su vivienda, se puede observar cómo los objetos caen y se escuchan estruendos. A pesar del susto, Harris constató que no hubo daños estructurales en la vivienda, aunque algunos cuadros y un monitor de computadora terminaron en el suelo.

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Contexto sísmico de la región y posibilidad de réplicas

La sismóloga Lucy Jones señaló que el condado de Mendocino no se ubica sobre una falla importante, aunque registra actividad sísmica, y advirtió que podrían producirse nuevas réplicas de baja intensidad

El condado de Mendocino, aunque no está sobre una de las fallas sísmicas más activas de California, ha experimentado anteriormente movimientos telúricos de menor magnitud. Según la sismóloga Lucy Jones, la región “no está exenta de terremotos, pero suelen ser de menor intensidad”. Tras el sismo principal, se registraron tres réplicas de magnitud inferior a 2,7 en la hora siguiente, todas cerca del epicentro. Jones puntualizó que podrían producirse nuevas réplicas, pero que “probablemente se mantendrán en un nivel bajo”.

La intensidad poco habitual del terremoto del miércoles se explica por el carácter esporádico de grandes movimientos sísmicos en esta parte del estado, lo que ha llevado a muchos residentes a subestimar el riesgo real. No obstante, las autoridades y expertos mantienen la vigilancia ante la posibilidad de nuevos eventos sísmicos en los próximos días.

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Sistemas de alerta y alcance de las notificaciones a la población

El despliegue de alertas tempranas fue uno de los elementos destacados durante el terremoto. La aplicación MyShake emitió cerca de 657.000 notificaciones de alerta temprana en todo el norte de California, según la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California (Cal OES). Además, cientos de miles de personas más recibieron avisos a través de otros sistemas de alerta de seguridad pública, aunque esas cifras aún no estaban consolidadas al cierre del reporte. Robert de Groot, científico del equipo de operaciones de ShakeAlert, anticipó que “las entregas de alertas para esto van a superar con creces el millón”.

La rápida difusión de las alertas permitió que muchas personas pudieran tomar medidas de precaución antes de sentir los efectos del temblor. En el caso de la familia Harris, la notificación llegó segundos antes de que la vivienda comenzara a sacudirse, lo que les permitió buscar refugio y evitar accidentes personales.

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