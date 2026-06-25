La Generación Z lo llama “comida basura”, pero son los clientes más leales y exigentes del fast food

La Generación Z sigue prefiriendo el fast casual y mantiene su demanda pese al contexto económico en Estados Unidos (Magnific)

Los consumidores de la Generación Z, nacidos entre 1997 y 2012, atraviesan el momento cultural que toda generación vive: decidir qué es aceptable y qué resulta completamente fuera de moda.

Esta generación se hizo conocida por una larga lista de rasgos distintivos difíciles de seguir: beben menos, muestran mayor apertura a carreras técnicas, disfrutan la ropa de segunda mano y optan por pasatiempos sencillos y analógicos.

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Algunos comentaristas incluso sugirieron que la Generación Z podría ser la que termine con el sector fast casual, la categoría definida por los bowls personalizables, comidas a medida y pioneros como Chipotle, Sweetgreen, Cava y Panera.

El 71% de los estadounidenses elige el fast casual con cadenas como Chipotle (REUTERS/Andrew Kelly)

Para analizar si los estadounidenses, y en particular los miembros de la Generación Z, realmente dejaron de preferir el fast casual, SmartSense by Digi encuestó a 1.000 adultos en Estados Unidos sobre sus preferencias para comer fuera, preocupaciones y comportamientos, además del papel que juegan la economía y la seguridad alimentaria en sus decisiones, especialmente en el espacio fast casual.

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Los resultados son claros: la Generación Z sigue prefiriendo el fast casual. El meme del “slop bowl” resulta ser un término de cariño más que una crítica. Al mismo tiempo, los consumidores de la Generación Z exigen altos estándares a las marcas fast casual, sobre todo en seguridad alimentaria, valor y consistencia en un contexto económico complicado.

El fast casual demuestra resiliencia en una economía difícil

SmartSense detectó que el 66% de los adultos estadounidenses afirman que su presupuesto para comer fuera se redujo en el último año. De manera contraintuitiva, los adultos de la Generación Z (18 a 29 años) son ligeramente menos propensos a decir esto (63%), aunque son más proclives que cualquier otra generación a declarar que su situación financiera empeoró respecto al año anterior (67% frente al 59% de los adultos estadounidenses en general).

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La aparente contradicción se resuelve con un análisis más detallado. A pesar de la presión económica generalizada, el fast casual se mantiene más firme que los restaurantes tradicionales de servicio a la mesa gracias a los comensales de la Generación Z.

Casi tres cuartas partes (71%) de los estadounidenses dicen que optan más por el fast casual que por los restaurantes tradicionales cuando el dinero escasea, una tendencia reforzada por los buenos resultados de Cava y Chipotle.

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Mientras que casi la mitad de los encuestados de la Generación Z (49%) va más allá y afirma que incrementaría su gasto total en restaurantes fast casual cuando hay restricciones económicas, el porcentaje más alto de todas las generaciones y muy por encima del promedio nacional del 31%.

Casi la mitad de la Generación Z afirma que aumentaría su gasto en restaurantes fast casual durante las restricciones económicas (REUTERS/Joel Angel Juarez)

Aunque la suposición más lógica sería pensar que los jóvenes dejan de ir a restaurantes, lo que ocurre en realidad es que son más estratégicos con su gasto. Parte de este comportamiento responde al estilo de vida.

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Pese a que la mayoría de los miembros de la Generación Z son adultos, menos están casados, ya que la edad media del primer matrimonio se acerca a los 30 años (unos cinco años más que cuando muchos de sus padres se casaron a principios de los noventa).

Como resultado, muchos jóvenes estadounidenses cocinan y comen solos, y dividir un bowl fast casual en dos o tres comidas resulta mucho más económico y práctico que comprar ingredientes para una sola comida casera, especialmente considerando el aumento de precios en los supermercados.

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Los bowls mixtos generan opiniones encontradas

A pesar de los chistes en línea sobre los “slop bowls” y titulares exagerados, la desilusión total con estas comidas personalizables sigue siendo limitada. Solo el 15% de la Generación Z señala la baja variedad o calidad como motivo de fatiga, lo que sugiere que la etiqueta “slop” no tiene eco en la mayoría de los jóvenes consumidores.

Además, la Generación Z destaca por la frecuencia con la que visita restaurantes fast casual y el gasto total en comidas fuera del hogar. Son más propensos que cualquier otra generación a comer fast casual tres veces por semana o más (25%) y a gastar entre USD 300 y 500 o más al mes en comidas fuera y pedidos para el hogar (34%).

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Queda claro que la Generación Z es la mayor fan del fast casual. Pero también es su crítica más severa. Sus dudas se centran en la percepción de que muchos restaurantes fast casual no están bien gestionados y no priorizan la seguridad alimentaria como deberían.

El 68% de la Generación Z cree que los restaurantes descuidan más la seguridad alimentaria que los de servicio completo (Adobe Stock)

La Generación Z emerge como la mayor defensora de la seguridad alimentaria

Más de dos tercios de los encuestados de la Generación Z (68%) creen que los restaurantes fast casual son más proclives a descuidar la seguridad alimentaria que los restaurantes de servicio completo, igualando a los millennials como la generación más preocupada y superando ampliamente el promedio nacional del 60%.

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La Generación Z es también la más propensa a considerar que los restaurantes fast casual son especialmente vulnerables a retiradas de alimentos, con un 61% manifestando esa preocupación frente al 37% de los baby boomers.

El buen funcionamiento del restaurante también es clave para la Generación Z. Es la generación más propensa a asociar la escasez visible de personal con una mala gestión (61%) y a reportar una experiencia reciente arruinada por falta de empleados (55%).

De igual manera, el 89% de la Generación Z afirma que la limpieza del local y el 75% la limpieza de los baños influyen en su percepción sobre la seguridad alimentaria. Su postura puede sonar crítica, pero como generación que creció con las redes sociales y las apps de delivery, suelen enterarse de las alertas alimentarias en cuanto se publican y esperan velocidad y comodidad como requisitos mínimos.

El enfoque crítico de la Generación Z afecta la lealtad de marca y los ingresos de los restaurantes. El 66% de los miembros de la Generación Z afirma que evitaría un restaurante para siempre tras enterarse de una infracción de seguridad alimentaria, y casi la mitad (47%) asegura que una experiencia muy inconsistente entre distintos locales los llevaría a no volver jamás.

Los bowls personalizables del fast casual no muestran un rechazo amplio, ya que solo el 15% de la Generación Z menciona fatiga por variedad o calidad (Adobe Stock)

Un llamado a la acción antes de LA28

Existe una fecha límite importante para los operadores de restaurantes, y las críticas y sugerencias de la Generación Z pueden ayudarlos a prepararse. Estados Unidos recibirá una oleada de visitantes de todo el mundo para los Juegos de Los Ángeles 2028, con cuatro millones de entradas ya vendidas.

El aumento del turismo traerá más negocios para los restaurantes. Para afrontar la demanda, estos podrían tener que recurrir a nuevos proveedores de alimentos y contratar personal temporal que quizás no esté del todo familiarizado con las mejores prácticas. Esto supone nuevos retos tanto operativos como en seguridad alimentaria, y podría ser un momento clave para la gastronomía estadounidense.

Por fortuna, la oportunidad para las marcas es clara: los consumidores premian cada vez más a los restaurantes que demuestran de manera visible disciplina operativa y seguridad alimentaria.

El estudio muestra que los estadounidenses, incluidos los miembros de la Generación Z, prefieren comer en restaurantes que publiciten el uso de tecnología para mantener la limpieza y aplicar estándares de seguridad alimentaria en todos los locales mediante supervisión centralizada.

Existen marcas fast casual que ya ofrecen buenos ejemplos de cómo hacerlo; el resto de los operadores solo debe tomar nota para superar, de una vez por todas, la reputación de “slop”.

(c) 2026, Fortune