Exmaestra de una escuela secundaria de Nueva Jersey enfrenta 12 cargos por abuso sexual infantil

Ashley Fisler, exprofesora de Nueva Jersey, fue imputada por 12 cargos vinculados con abuso sexual infantil y material de abuso infantil (LinkedIn)

Una exprofesora de Nueva Jersey enfrenta una compleja situación judicial tras ser acusada de múltiples delitos relacionados con abuso sexual infantil. Ashley Fisler, de 36 años, residente de Washington Township, fue detenida y formalmente imputada luego de que la fiscalía del Condado de Gloucester presentara nuevos y graves cargos en su contra. Este caso ha generado fuerte repercusión en la comunidad educativa local, ya que los hechos señalan una supuesta relación ilícita entre la docente y una estudiante menor de edad mientras Fisler ejercía como profesora en la escuela secundaria Orchard Valley.

La investigación comenzó a tomar forma a partir de las declaraciones de la presunta víctima, quien actualmente ya ha alcanzado la mayoría de edad. Según el relato aportado a la policía, la joven mantuvo una relación sexual con Fisler durante su etapa como menor, mientras cursaba la secundaria y Fisler era su docente. Esta información condujo a una pesquisa en la que los fiscales encontraron elementos para ampliar y endurecer la acusación inicial.

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Detalles de las acusaciones y cargos formales presentados

La fiscalía del condado de Gloucester sostiene que Ashley Fisler mantuvo encuentros sexuales con una alumna menor de edad en 2021 (LinkedIn)

La acusación formal contra Fisler incluye ahora 12 cargos, que abarcan desde agresión sexual a una menor hasta fabricación y posesión de material de abuso sexual infantil. Inicialmente, la docente fue arrestada en marzo y enfrentaba seis cargos de agresión sexual en primer grado. Sin embargo, la acusación fue modificada, sumando cargos de patrón de mala conducta oficial en segundo grado, fabricación de material de abuso sexual infantil en primer grado, posesión de material de abuso sexual infantil en tercer grado y distribución de obscenidad a un menor en tercer grado. Además, se le imputa haber puesto en peligro el bienestar de una menor y mantener un patrón de mala conducta en el ejercicio de su función como empleada pública.

Los fiscales sostienen que los hechos ocurrieron en 2021, cuando la acusada trabajaba como profesora en la escuela secundaria Orchard Valley y la víctima era su alumna. La acusación formal indica que los encuentros ilícitos se habrían producido tanto en el vehículo de Fisler como en el aula, lo que agrava la perspectiva judicial al involucrar espacios institucionales.

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Relato de la presunta relación y pruebas recabadas por los investigadores

La acusación indica que los hechos investigados ocurrieron en el vehículo de Ashley Fisler y en un aula de la escuela secundaria Orchard Valley (Distrito Escolar de Washington Township)

Los elementos que sustentan la acusación incluyen el testimonio de la presunta víctima, quien describió haber mantenido múltiples encuentros sexuales con Fisler en 2021, tanto dentro del establecimiento escolar como fuera de él. Según la fiscalía, la joven detalló que los hechos ocurrieron en el vehículo y en el aula de la acusada durante su etapa como estudiante.

Los investigadores también fundamentan su caso en la recuperación de mensajes de texto que, según la acusación, demuestran la naturaleza ilícita de la relación. Se recopilaron aproximadamente 7.500 páginas de mensajes de texto, muchos de los cuales contendrían contenido sexual explícito y demostrarían la continuidad del vínculo incluso después de que la víctima ingresara a la escuela secundaria. Entre los mensajes analizados destaca uno en el que la exalumna afirma haber quedado “mentalmente destrozada” por lo ocurrido, según fuentes citadas por NJ Advance Media.

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La existencia de estos intercambios y su volumen respaldan la hipótesis fiscal de una relación prolongada y sistemática, así como la posible fabricación y posesión de material de abuso sexual infantil por parte de la acusada. Los fiscales afirman que parte de estos mensajes y archivos servirían como prueba de los delitos más graves, como la fabricación y distribución de material sexual explícito con una menor.

En síntesis, el caso se centra en el relato de la víctima y en la evidencia digital obtenida por los investigadores, quienes sostienen que existe prueba suficiente para llevar a juicio a la exdocente.

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Argumentos de la defensa y postura del abogado defensor

La defensa de Fisler, encabezada por el abogado Rocco Cipparone, ha cuestionado la solidez de las pruebas presentadas por la fiscalía. Según Cipparone, los mensajes de texto citados han sido “sacados de contexto”, lo que invalidaría su valor probatorio. El abogado ha argumentado ante el tribunal que los textos seleccionados por la acusación no reflejan la totalidad de la relación ni su verdadero significado, insistiendo en que los fiscales carecen de pruebas concluyentes para sostener los cargos más graves.

Cipparone sostiene que la estrategia del Ministerio Público se basa en una interpretación sesgada de los mensajes, limitándose a fragmentos “selectivos y obscenos” que, según la defensa, no representan el contexto completo de los hechos. De este modo, la defensa busca desacreditar la narrativa fiscal y reducir el peso de la evidencia digital ante el tribunal.

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Historial profesional de Ashley Fisler y situación laboral actual

De acuerdo con su currículum publicado en línea, Ashley Fisler trabajó como profesora de estudios sociales en el distrito escolar de Washington Township desde 2014 hasta junio de 2023. Durante ese período ejerció la docencia en la escuela secundaria Orchard Valley, escenario de los hechos denunciados. Tras el inicio de la investigación y la presentación de cargos, las autoridades confirmaron que Fisler ya no trabaja para el distrito escolar ni para ninguna otra institución educativa.

La desvinculación profesional de Fisler se produjo en paralelo al avance del caso judicial, alejándola por completo del ámbito educativo mientras se resuelve su situación ante la justicia.

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Posibles condenas y penas asociadas a los diferentes cargos

En caso de ser hallada culpable, Ashley Fisler enfrenta consecuencias judiciales severas. Cada cargo de primer grado por el que se la acusa conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. Los cargos clasificados como de segundo grado podrían significar hasta 10 años de prisión por cada uno, mientras que los cargos de tercer grado presentan una pena máxima de cinco años por cada imputación.

El proceso judicial continúa en curso, a la espera de la resolución sobre la culpabilidad o inocencia de Fisler en relación con los graves delitos que se le imputan.

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