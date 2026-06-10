Donald Trump promulga la Secure America Act, una ley que destina USD 70 mil millones a seguridad fronteriza y deportaciones

Donald Trump firmó la Secure America Act, una ley que destina USD 70 mil millones a la seguridad fronteriza y las deportaciones en Estados Unidos hasta 2029 (REUTERS/Evan Vucci)

Donald Trump firmó este miércoles la Secure America Act, una ley que destina USD 70 mil millones a reforzar la seguridad fronteriza y las operaciones de deportación en Estados Unidos hasta 2029.

En una ceremonia oficial, el presidente destacó que esta medida financia, de manera inmediata y completa, el Departamento de Seguridad Nacional hasta el final de su mandato y elimina así el debate anual sobre recursos para ICE y la Patrulla Fronteriza.

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El mandatario subrayó que la ley otorga “el apoyo y los recursos que necesitan los héroes de ICE y Border Patrol para defender nuestras fronteras, proteger nuestro territorio y mantener segura a América”.

La Secure America Act financia al Departamento de Seguridad Nacional hasta el final del mandato de Trump y elimina el debate anual sobre recursos para ICE y la Patrulla Fronteriza (REUTERS/Evan Vucci)

Asimismo, agradeció el respaldo del Congreso y calificó la aprobación como un paso esencial para “restaurar el orden” y cumplir la promesa de la mayor operación de deportación en la historia nacional.

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Los ejes del discurso presidencial

Los puntos centrales del discurso de Trump al promulgar la Secure America Act subrayan el giro de su política migratoria hacia el endurecimiento del control fronterizo.

“38 mil millones de dólares a ICE ” y “26 mil millones a la Patrulla Fronteriza” , garantizando los recursos “para proteger nuestras fronteras y sacar a los criminales extranjeros del país”. La ley asigna, garantizando los recursos “para proteger nuestras fronteras y sacar a los criminales extranjeros del país”.

Trump afirmó que desde el inicio de su mandato priorizó “eliminar a las personas más peligrosas, violentas e indocumentadas” , citando la expulsión de casi cinco mil individuos con antecedentes delictivos en Washington, DC.

El presidente vinculó su política con la reducción del crimen en ciudades como Nueva Orleans y Memphis: “Tuvimos el Mardi Gras más seguro de la historia… Y en Memphis, el crimen bajó un 77%” .

Sostuvo que la ley permitirá mantener “la frontera más segura que el país haya tenido”, y frenar la llegada de caravanas y reduciendo delitos asociados al tráfico y la trata de personas.

Qué cambia con la Secure America Act

La legislación, aprobada por un margen estrecho y solo con votos republicanos, fija por primera vez un financiamiento plurianual que deja de lado el debate presupuestario anual y asegura la continuidad de la agenda migratoria de Trump. “No tendremos que hablar más de esto”, dijo el presidente al firmar la ley.

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La Casa Blanca sostiene que los fondos de la Secure America Act permitirán contratar personal, invertir en tecnología y reforzar operaciones contra el narcotráfico y la trata de personas (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

La Casa Blanca sostiene que el nuevo financiamiento permitirá contratar, equipar y entrenar personal, además de invertir en tecnología y reforzar operaciones contra el narcotráfico y la trata de personas.

Debate político y confrontación con los demócratas

Trump acusó a la oposición demócrata de “votar con los carteles, los traficantes y los criminales”, y de intentar “extorsionar” al gobierno para obtener cambios en la política migratoria. “No podemos dejar que nos extorsionen. La gente quiere ley y orden, no quiere crimen, y eso es lo que estábamos defendiendo hoy”, sostuvo el mandatario en la conferencia de prensa.

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La aprobación de la Secure America Act se concretó solo con votos republicanos y mediante reconciliación presupuestaria tras meses de choque con los demócratas (REUTERS/Kylie Cooper)

La bancada demócrata, por su parte, calificó la ley como un “cheque en blanco” para ICE y la Patrulla Fronteriza, reclamando la ausencia de controles y reformas. El líder opositor Hakeem Jeffries denunció que la norma “entrega fondos ilimitados sin supervisión ni garantías para los derechos civiles”, según citó PBS.

Impacto y consecuencias prácticas

Según Trump, la nueva legislación ya muestra resultados: “En los últimos 12 meses, cero extranjeros ilegales han sido admitidos en Estados Unidos. Cortamos el flujo de fentanilo en casi un 60% y, por mar, en un 97%”. El presidente reiteró que la construcción de más de mil kilómetros de muro fue clave para el cambio: “Sin el muro no se podría hacer”.

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Trump afirmó que la ley respalda su promesa de ejecutar la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos (REUTERS/Evan Vucci)

Además, el mandatario celebró la colaboración con cuerpos policiales y la Guardia Nacional, resaltando que trabajaron con trabajado la policía del Capitolio: “Son gente increíble, y estamos orgullosos de la labor en Washington, DC”.

Contexto y reacciones

El proceso legislativo estuvo marcado por meses de enfrentamiento, con un cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional tras la negativa demócrata a aprobar fondos sin reformas operativas. Finalmente, los republicanos recurrieron al mecanismo de reconciliación presupuestaria para sortear el filibusterismo y aprobar el paquete con carácter urgente, de acuerdo a PBS.

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U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) agents press forward towards protesters outside Delaney Hall in Newark, New Jersey, U.S., May 28, 2026. REUTERS/Ryan Murphy

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, calificó de “imperativo” el financiamiento para evitar el colapso de ICE y la Patrulla Fronteriza. Organizaciones policiales y asociaciones conservadoras celebraron la ley como una victoria para la seguridad pública, mientras que defensores de derechos civiles alertaron sobre la falta de controles y la discrecionalidad en el uso de recursos.

Un precedente para la política migratoria

La Secure America Act sienta un precedente al blindar financieramente la política de deportaciones y control fronterizo durante tres años, sin condiciones de reforma ni supervisión adicional. Trump concluyó su discurso reiterando: “América tiene hoy una frontera fuerte y segura porque cumplimos lo que prometimos”.

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El debate entre seguridad y derechos civiles seguirá presente, mientras la nueva ley redefine el alcance y las prioridades de la aplicación migratoria en Estados Unidos.