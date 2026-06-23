La subasta de más de 100 artefactos del Titanic que el gobierno de Estados Unidos busca frenar

El gobierno de Estados Unidos se opone a la subasta de más de 100 artefactos del Titanic que impulsa RMS Titanic Inc. (Foto de dominio público)

El gobierno de Estados Unidos se opone a la venta de más de 100 artefactos del Titanic que la empresa RMS Titanic Inc. planea subastar por primera vez desde que comenzó a recuperarlos del fondo del Atlántico Norte hace casi cuatro décadas. Documentos judiciales desclasificados esta semana revelan el choque legal entre la compañía y las autoridades federales.

La disputa se centra en un acuerdo de los años 90 que otorgó a RMS Titanic los derechos exclusivos de salvamento del naufragio a cambio de comprometerse a nunca vender las piezas recuperadas. La empresa con sede en Georgia ahora quiere romper ese compromiso.

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Qué quiere vender y cómo

El plan de RMS Titanic contempla subastar los artefactos y exhibirlos en una gira mundial por cuatro ciudades, cuyos nombres aún no se revelaron públicamente. Entre los objetos que los documentos judiciales mencionan hay:

Un querubín de bronce;

Un collar de pepitas de oro;

Un colgante en forma de corazón.

La disputa legal por los artefactos del Titanic enfrenta a RMS Titanic con un acuerdo que le prohibía vender las piezas recuperadas del naufragio

La colección total asciende a unas 5.000 piezas, entre pertenencias personales de pasajeros, monedas, utensilios de cocina y elementos decorativos. Las operaciones de rescate las recuperaron de la embarcación desde 1987, junto con fragmentos del casco del barco.

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La posición del gobierno federal

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) representa los intereses de Estados Unidos sobre el sitio del naufragio y encabeza la oposición. Según los documentos que un juez ordenó desclasificar a principios de este mes, la NOAA sostiene que la venta violaría las obligaciones legales de RMS Titanic.

El gobierno argumentó ante el tribunal que la empresa “no solicita la aprobación del tribunal, no cree que dicha aprobación sea necesaria y afirma que no tiene restricciones para vender” los artefactos, según la agencia de noticias AP News.

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La colección del Titanic reúne unas 5.000 piezas rescatadas del Atlántico Norte desde 1987, incluidas pertenencias personales, monedas y fragmentos del casco

Los abogados de RMS Titanic respondieron en un escrito judicial previo que el plan de subasta no violaría las órdenes ni los acuerdos vigentes sobre los artefactos. La empresa no respondió a las solicitudes de comentarios.

El nudo jurídico con Francia

El conflicto legal tiene una dimensión internacional. Los primeros artefactos rescatados del pecio se trasladaron a Francia, que reconoció la propiedad de esas piezas al salvador. El instituto oceanográfico de Francia IFREMER colaboró con la institución oceanográfica Woods Hole Oceanographic Institution en el descubrimiento del naufragio.

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El resto de la colección se recuperó en expediciones posteriores y la reclamación de salvamento se presentó ante un tribunal federal en Norfolk, Virginia. La NOAA argumenta que las aproximadamente 5.000 piezas, sin importar si se reclamaron en Francia o en Estados Unidos, deben permanecer juntas como una sola colección.

También sostiene que las condiciones del tribunal francés prohíben la venta individual de los objetos.

RMS Titanic contraargumenta que el tribunal estadounidense no tiene jurisdicción sobre los artefactos reclamados en Francia. El gobierno francés no respondió a solicitudes de comentarios.

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Lo que vale el mercado del Titanic

El mercado de objetos vinculados al Titanic registra ventas millonarias, aunque con una distinción legal: solo se pueden vender libremente los artefactos rescatados por sobrevivientes o recuperados del agua por los barcos que acudieron al naufragio, no los recuperados del pecio.

El conflicto por los objetos del Titanic incluye a Francia, donde se reconoció la propiedad de las primeras piezas rescatadas del pecio

En abril de este año, un salvavidas que usó un pasajero al escapar del barco se vendió por USD 906.000. En 2025, un reloj de bolsillo de 18 quilates de oro que perteneció al empresario estadounidense Isidor Straus —copropietario de Macy’s y pasajero de primera clase— alcanzó un precio récord de más de USD 2 millones.

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Voces críticas al plan de venta

Algunos exploradores submarinos y expertos en derecho público rechazan la subasta. Greg Stone, explorador oceánico y científico marino, dijo a AP News: “No tengo problema con que la gente recupere artefactos del Titanic siempre que se haga con cuidado y con técnicas arqueológicas adecuadas. Me sentiría mejor si fuera una empresa sin fines de lucro”.

Richard Daynard, profesor de derecho en la Northeastern University School of Law de Boston y especialista en defensa del interés público, advirtió que las reglas sobre la exhibición y venta de los artefactos existen para preservar el naufragio en beneficio de la sociedad, y para evitar que los objetos sean “adquiridos por multimillonarios para exhibir su riqueza y poder”.

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“Si alguien puede recorrer su casa y decir: ‘Sí, pagué USD 5 millones por esto y es original del Titanic’, eso no está bien”, afirmó Daynard, según la cadena de noticias CBS News.

El Titanic se hundió en 1912 tras chocar con un iceberg durante su viaje inaugural de Europa a Nueva York. Murieron más de 1.500 de las aproximadamente 2.200 personas a bordo.

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