Jack Schlossberg, nieto de John F. Kennedy, busca consolidar su carrera política en las elecciones primarias de Nueva York

Jack Schlossberg, nieto John F. Kennedy, busca consolidar su carrera política con el partido demócrata (REUTERS)

En una jornada que expone las tensiones internas del Partido Demócrata, Nueva York celebra primarias clave donde el choque entre el ala progresista y el establishment tradicional marca el pulso político. La mirada nacional se posa, además, sobre la candidatura de Jack Schlossberg, nieto de John F. Kennedy, quien busca escribir su propio capítulo en la política estadounidense.

Estas elecciones no solo definirán los nombres que representarán a distritos estratégicos en el Congreso y la legislatura estatal, sino que también pondrán a prueba la fuerza de los movimientos socialistas democráticos y la capacidad de renovación de una generación política.

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La importancia de estas primarias radica en que la mayoría de los distritos en disputa son bastiones demócratas, por lo que quienes resulten vencedores hoy tienen asegurada su presencia en la próxima legislatura, detallaron los informes de Associated Press y Reuters.

La contienda también servirá para medir la influencia de figuras emergentes y el peso de los grandes apellidos políticos en un escenario dominado por los debates actuales, el alto costo de vida y el futuro del liderazgo progresista.

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Las primarias de Nueva York exponen la disputa entre el ala progresista y el establishment del Partido Demócrata en distritos clave (REUTERS/Eduardo Munoz)

Disputa entre progresistas y el establishment demócrata en Nueva York

El enfrentamiento entre las corrientes progresistas y la dirección tradicional del Partido Demócrata alcanzó uno de sus puntos más álgidos en las primarias neoyorquinas. En varios distritos de la ciudad y el estado, candidatos respaldados por movimientos socialistas democráticos intentan desbancar a figuras establecidas, proponiendo un giro más marcado hacia posiciones de izquierda.

Esta pugna no solo define candidaturas, sino que reconfigura alianzas y expone fracturas internas que podrían influir en la estrategia nacional del partido de cara a las elecciones generales.

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La contienda se desarrolla en distritos considerados seguros para los demócratas, lo que convierte a la primaria en la verdadera batalla electoral. Las campañas estuvieron marcadas por debates sobre Israel, el conflicto en Gaza, el financiamiento corporativo y la representación de comunidades históricamente marginadas.

En el centro de estas primarias está la disputa ideológica, donde el progresismo busca consolidar espacios y el establishment intenta conservar su control. El desenlace de estas carreras servirá como termómetro para medir la fortaleza y el alcance de la ola progresista en uno de los estados más influyentes del país.

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La campaña en Nueva York gira en torno a Israel, Gaza, el costo de vida, el financiamiento corporativo y la representación de comunidades marginadas (REUTERS/Eduardo Munoz)

Rol de Zohran Mamdani y su respaldo a candidatos socialistas democráticos

La figura del alcalde Zohran Mamdani cobró protagonismo inesperado en estas primarias. Apenas meses después de asumir el cargo, Mamdani decidió jugar un papel activo, apoyando abiertamente a candidatos identificados con el socialismo democrático y enfrentando de manera directa a representantes del aparato partidario.

Su intervención es vista como una apuesta arriesgada que podría catapultarlo como referente nacional o tensionar aún más su relación con la cúpula demócrata.

Mamdani respaldó a tres aspirantes clave: Brad Lander, Darializa Avila Chevalier y Claire Valdez. Estos apoyos fueron acompañados de campañas mediáticas y actos públicos, como el anuncio conjunto transmitido durante las finales de la NBA, donde el alcalde llamó a “formar un gran equipo” para transformar la representación neoyorquina en el Congreso.

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Para muchos analistas, la influencia del alcalde en estas primarias es una señal del cambio generacional y del peso creciente de las bases jóvenes y activistas en la política urbana. El resultado de su apuesta marcará la dirección del partido en la ciudad y, posiblemente, a nivel nacional.

Zohran Mamdani respaldó a Brad Lander, Darializa Avila Chevalier y Claire Valdez en una apuesta por fortalecer al socialismo democrático (REUTERS/Eduardo Munoz)

Candidatura de Jack Schlossberg y la competencia por un escaño vacante

La renuncia de Jerry Nadler abrió una de las competencias más llamativas: la del 12º distrito de Manhattan. En ella sobresale la candidatura de Jack Schlossberg, nieto de John F. Kennedy, quien a sus 33 años busca capitalizar su apellido y fuerte presencia en redes sociales —con más de 850.000 seguidores en TikTok— para dar el salto al Congreso.

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Schlossberg compite con figuras experimentadas como Micah Lasher y Alex Bores, ambos asambleístas estatales, así como con el abogado George Conway, conocido por su oposición a Donald Trump.

Encuestas recientes mostraban a Lasher y Bores en empate técnico, mientras Schlossberg y Conway quedaban rezagados, aunque el alto porcentaje de indecisos deja margen para sorpresas de último momento.

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La candidatura de Schlossberg es observada como una prueba sobre el atractivo de la “marca Kennedy” en la política actual y sobre la capacidad de renovación de la élite demócrata neoyorquina.

Jack Schlossberg compite por el escaño vacante de Jerry Nadler en Manhattan y pone a prueba el peso político del apellido Kennedy (REUTERS/Faith Ninivaggi)

Contiendas clave por distritos

Dos de las batallas más observadas se libran en el 10º y 13º distrito. En el primero, el representante Dan Goldman enfrenta a Brad Lander, excontralor de la ciudad y aliado de Mamdani. Ambos, de origen judío, han centrado sus campañas en posturas sobre el conflicto en Gaza: Lander ha calificado la guerra como genocidio y criticado la postura de Goldman, quien, aunque ha condenado a Israel por la violencia de colonos y la ofensiva militar, evita usar ese término.

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En el 13º distrito, el veterano congresista Adriano Espaillat se enfrenta a la activista Darializa Avila Chevalier, respaldada por Mamdani. Avila Chevalier, sin experiencia previa en cargos públicos, hizo campaña como outsider y criticó a Espaillat por antiguos apoyos de grupos pro-Israel y por estar vinculado, según ella, a intereses corporativos. El debate se agudizó por publicaciones pasadas de Avila Chevalier en redes sociales, donde defendía posturas radicales sobre la policía y el sistema penitenciario.

Ambas contiendas ponen a prueba la capacidad de los candidatos progresistas para desafiar a figuras con trayectoria y redes de apoyo consolidado, y podrían modificar el equilibrio de fuerzas dentro de la delegación neoyorquina.

El congresista estadounidense Adriano Espaillat se enfrenta a la activista Darializa Avila Chevalier (@repespaillat/Instagram)

Carrera en el distrito de Brooklyn y Queens: Claire Valdez contra Antonio Reynoso

En el distrito que abarca partes de Brooklyn y Queens, la asambleísta Claire Valdez, aliada de Mamdani y representante del ala socialista, desafía al presidente del distrito de Brooklyn, Antonio Reynoso, apoyado por la congresista saliente Nydia Velázquez.

Valdez se presenta como la opción de cambio frente a la continuidad, en una zona marcada por la renovación demográfica y la presión por temas de vivienda y servicios.

La contienda es vista como un barómetro del alcance real del movimiento socialista en distritos multiétnicos y con alta rotación de votantes jóvenes, donde la política urbana y los servicios públicos concentran el interés de la ciudadanía.

Cómo es el mecanismo de votación en Nueva York

En Nueva York, las primarias son cerradas: solo los votantes registrados con un partido pueden participar en la elección interna de esa fuerza. El proceso de voto anticipado se extendió por nueve días antes del martes de votación, y el día de la elección los centros permanecen abiertos de 6 a 21 horas.

La elección interna es cerrada, el sufragio anticipado duró nueve días y este martes los centros abren de 6 a 21, sin boleta por orden de preferencia (REUTERS/Eduardo Munoz)

Para las contiendas al Congreso y cargos estatales, no se emplea el sistema de voto por orden de preferencia, utilizado solo en elecciones locales como la de alcalde o concejales.