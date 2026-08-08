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Murió Tommy Detamore, productor y referente de la música country

El fundador de Cherry Ridge Studio y referente de la pedal steel guitar falleció a los 70 años en Texas. Diversas figuras del género lamentaron la partida de quien fuera un pilar en las grabaciones de la escena local

Hombre de cabello gris y barba, camisa estampada azul, tocando guitarra acústica, rodeado de equipos de estudio de grabación y altavoces
Tommy Detamore murió el 5 de agosto de 2026 a los 70 años y su esposa Sandra Detamore confirmó la noticia en Facebook (Facebook )
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Tommy Detamore murió el miércoles 5 de agosto a los 70 años. La noticia la confirmó su esposa, Sandra Detamore, a través de un comunicado en Facebook que sacudió a la comunidad de la música country en Texas.

“Con el corazón roto, comparto que mi esposo, Tommy Detamore, se fue a estar con el Señor ayer”, escribió Sandra en la red social. La causa de la muerte no fue revelada.

La muerte fue descrita por su familia como “repentina”.

Quién fue Tommy Detamore

Detamore comenzó a tocar la guitarra de acero pedal en la década de los 70 y construyó una carrera en la música country.

En 1991 fundó Cherry Ridge Studio en Floresville, Texas, desde donde colaboró con artistas como Ray Price, Jim Lauderdale, Tommy Alverson y James Talley, entre otros.

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Su esposa lo recordó como “un músico respetado, productor, colaborador, mentor y fuerza creativa en la música country”. Sandra también mencionó que, poco antes de su muerte, el equipo celebraba un nuevo proyecto que él había producido y que acababa de alcanzar el disco de platino.

Quienes lo conocieron le daban apodos como Dr. Tom, Sir Punchalot, Drama Papa y The Man, nombres que reflejan la personalidad que dejó en quienes trabajaron a su lado.

Un reconocimiento días antes de morir

El 23 de julio, apenas dos semanas antes de su muerte, Detamore publicó en Facebook un mensaje de agradecimiento a la Cowtown Society of Western Music, que le otorgó el premio “Héroe del Western Swing” en una ceremonia celebrada en Wichita Falls, Texas.

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Un hombre mayor de cabello blanco, gafas y camisa estampada con motivos tropicales, junto a un perro chihuahua, opera equipos en un estudio de grabación
Días antes de morir, Tommy Detamore agradeció en Facebook el premio Héroe del Western Swing que le otorgó la Cowtown Society of Western Music en Wichita Falls, Texas (Facebook )

“Desafortunadamente no pude asistir, así que también agradezco a mi amigo Michael Markwardt por aceptar el premio en mi nombre”, escribió entonces.

Ese mensaje fue uno de sus últimos en redes sociales.

La reacción de músicos y colegas

Según informó Global News, la noticia de su muerte generó una ola de mensajes en redes sociales por parte de músicos que trabajaron con él o lo consideraban un referente.

La cantante Sunny Sweeney fue una de las primeras en reaccionar. “Con el corazón destrozado, quiero desearle a mi gran amigo y mentor, Tommy Detamore, un viaje tranquilo al cielo. Hablé con él hace solo tres días y discutimos un nuevo proyecto en el que íbamos a trabajar”, escribió.

Jim Lauderdale, uno de los artistas con quienes Detamore colaboró directamente, expresó: “Nuestros corazones están con la familia, los amigos y los fanáticos de Tommy. Es difícil encontrar las palabras correctas ahora mismo. Lo extrañaremos terriblemente”.

El cantautor Gary P. Nunn fue más allá en su tributo. “Trabajar con Tommy fue el punto más alto de mi carrera. Después de grabar las pistas básicas, éramos solo Tommy y yo, cara a cara. Estaba en el paraíso creativo”, escribió. Nunn lo describió como “el mejor en cualquier categoría de virtudes que puedas imaginar”.

La banda Tris Munsick and the Innocents lo calificó de “músico, productor y ser humano único en su especie”. La cantante Kim Carson, por su parte, señaló que Detamore produjo sus últimos tres álbumes y que no puede imaginarse grabar sin él.

El músico que llevó a otros a Texas

Uno de los testimonios más reveladores llegó del artista Jesse Daniel, quien afirmó que Detamore fue la razón por la que se mudó a Texas y pasó seis años inmerso en el mundo de la música country de ese estado.

“Cuando nos mudamos a Texas solo conocíamos a un puñado de personas, pero él y su familia nos recibieron con los brazos abiertos”, escribió Daniel. Agregó que, a lo largo de dos álbumes grabados juntos, Detamore le enseñó cómo hacer un disco.

Su hijo, Thomas Detamore, y su esposa Sandra indicaron que encuentran consuelo en saber que él está en paz y que su música perdurará.

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