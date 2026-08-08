El Salvador: Experto en migración recomienda a salvadoreños no usar la visa de turista para negocios

La visa de turista en Estados Unidos solo autoriza actividades turísticas y su uso para negocio puede derivar en la suspensión o retiro inmediato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La visa de turista solo permite realizar actividades turísticas y no autoriza ningún tipo de negocio ni actividad comercial en Estados Unidos.

Reynaldo Alvergue, director de SOS Inmigración, advirtió que quienes viajan para comprar mercadería y revenderla en El Salvador, conocidos como “encomenderos”, enfrentan la suspensión o retiro inmediato del documento.

“La visa ha sido dada para turismo, no para ir a hacer negocio”, puntualizó. Las autoridades estadounidenses están revocando visas tanto en los puertos de entrada como en los procesos de renovación.

Reynaldo Alvergue detalló que la mayoría de los problemas aparecen al momento de renovar el documento y que muchos reciben la notificación de revocación por correo electrónico.

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Insistió en la importancia de no mentir ni ocultar información al llenar los formularios migratorios, y subrayó que el titular de la visa es responsable por el uso que le da.

La vigilancia sobre el uso correcto de la visa se extiende también a los destinos elegidos por los viajeros. Reynaldo Alvergue confirmó que Estados Unidos ha incrementado la revocación de visas y permisos ESTA para quienes deciden viajar a países considerados no aliados, como Cuba, China o Venezuela.

El especialista relató que tanto ciudadanos europeos como salvadoreños han perdido sus permisos tras visitar esos destinos. “Las consecuencias de ir a estos países, usted tiene que explicar por qué, a qué fue. A turismo...”, explicó.

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Destacó que el sistema electrónico cruza datos migratorios y puede detectar viajes a destinos bajo alerta de seguridad, por lo que recomendó declarar siempre la verdad en las solicitudes.

En materia de ciudadanía, Reynaldo Alvergue recordó que la Corte Suprema de Estados Unidos establece que todo niño nacido en territorio estadounidense es ciudadano, sin importar el estatus migratorio de sus padres.

Sin embargo, aclaró que utilizar una visa de turista para ingresar con el objetivo de dar a luz puede acarrear la cancelación de la visa para la madre.

“Cada semana recibo de una a dos parejas que me visitan porque les han cancelado su visa por haber tenido niños en Estados Unidos”, detalló en Frente a Frente.

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Las autoridades logran identificar estos casos independientemente de la edad del hijo y la sanción se aplica aunque hayan pasado años desde el nacimiento.

Reynaldo Alvergue advirtió que las autoridades de Estados Unidos revocan visas en los puertos de entrada y también durante los procesos de renovación. (Freepik)

Controles migratorios, renovación de visas y recomendaciones para viajeros

Reynaldo Alvergue explicó que los controles migratorios estadounidenses incorporan ahora el registro fotográfico tanto al ingreso como a la salida, lo que permite verificar el tiempo real de estadía.

Advirtió que exceder los treinta días de permanencia puede perjudicar el récord migratorio y dificultar futuras renovaciones de visa.

Indicó que los registros biométricos se realizan una sola vez, al tramitar la visa, y no requieren repetirse en cada viaje. Recomendó no permanecer en Estados Unidos más tiempo del autorizado y mantener el récord limpio para evitar problemas con las nuevas tecnologías de control.

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El director de SOS Inmigración informó que los tiempos de espera para citas de visas de turista y trámites migratorios han disminuido de forma significativa.

Actualmente, la programación de citas se realiza en plazos menores a noventa días, y el proceso ya no implica esperas de seis meses o un año como ocurría antes.

En El Salvador, aclaró, no es necesario pagar fianza para obtener visa de turista y la disponibilidad de turnos es mayor que en años previos.

Reynaldo Alvergue advirtió que la estadía irregular de un familiar en Estados Unidos puede afectar negativamente la renovación de visas del grupo familiar.

Explicó que si al renovar la visa uno de los familiares permanece en EE. UU. de forma irregular, todo el grupo puede ver complicado el trámite.

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Resaltó la obligación de declarar la residencia y el estatus migratorio de todos los familiares en los formularios, ya que ocultar información constituye un doble delito.

Los tiempos de espera para citas de visas de turista en El Salvador bajaron a menos de noventa días y no exigen pagar fianza. (Crédito Freepik)

Además de los requisitos migratorios, el director de SOS Inmigración brindó recomendaciones prácticas para quienes piensan viajar durante las vacaciones de agosto.

Insistió en la importancia de llegar temprano a los aeropuertos y realizar el prechequeo para asegurar el cupo de asiento. Recordó que las aerolíneas informan con antelación a las autoridades estadounidenses sobre la lista de pasajeros de cada vuelo.

Para quienes viajan con mascotas, subrayó la importancia de gestionar permisos veterinarios y reservar el cupo para el animal, ya que no se permite viajar con cachorros menores de seis meses ni aves.

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También advirtió que productos como chicharrón, pupusas, semillas y carne cruda serán decomisados por las autoridades aduaneras si se intenta ingresarlos a Estados Unidos.