Los bares de Dallas colapsan por la llegada de hinchas de Inglaterra y Croacia en una nueva jornada mundialista

El operativo de seguridad en Arlington para Inglaterra vs. Croacia incluyó controles estrictos, revisión de pertenencias y apertura anticipada del estadio (IMAGN IMAGES via Reuters/Nathan Ray Seebeck)

El colapso de varios bares en Dallas expuso el impacto del arribo masivo de hinchas ingleses y croatas en la víspera del debut de ambos seleccionados en el Mundial 2026.

La aglomeración alcanzó tal magnitud que, según la Policía de Dallas, las autoridades intervinieron en el emblemático Londoner Pub y desalojaron a cientos de aficionados tras superar la capacidad del local.

PUBLICIDAD

La escena ocurrió el martes por la noche en el pub de Mockingbird Station, donde una multitud de seguidores de Inglaterra ocupó el bar, el patio y el balcón.

Organizadores estimaron que cerca de 15.000 fanáticos británicos viajaron hasta Texas para acompañar a su equipo. En imágenes difundidas se observaron banderas de la cruz de San Jorge y mesas cubiertas de latas vacías.

PUBLICIDAD

Según CBS News Texas y el diario británico The Independent, la recaudación de la noche superó las £30.000 (más de USD 40.200) por la venta de más de 5.000 cervezas en pocas horas.

Croatas e ingleses protagonizaron una previa marcada por el consumo de alcohol y la congestión en los alrededores de los bares de Dallas (Captura: @barstoolsports)

La Policía de Dallas desalojó el Londoner Pub a las 22:00 por la saturación del local y la presencia de solo dos guardias de seguridad; no informó arrestos ni retiro forzado de quienes permanecieron en las inmediaciones.

PUBLICIDAD

Concentraciones y marcha de hinchas en el centro de la ciudad

La situación se repitió en otros puntos de Dallas. Cientos de hinchas croatas se congregaron en el centro y marcharon desde Civic Garden hasta Ferris Plaza, donde desplegaron una bandera a cuadros de gran tamaño.

Ambos grupos protagonizaron una previa marcada por el consumo de alcohol y la congestión en los alrededores de los bares, lo que obligó a reforzar la vigilancia policial sin que se reportaran incidentes de gravedad.

PUBLICIDAD

El impacto en bares y ventas en la antesala del debut

La llegada masiva de seguidores ingleses y croatas incrementó la actividad de bares y restaurantes. Según datos de la firma Zonal, las reservas en pubs británicos aumentaron un 300% en Reino Unido y se proyectó un alza del 42% en ventas de bebidas durante la fase de grupos.

En Dallas, el gasto concentrado en una sola noche dejó cifras inéditas para los propietarios del Londoner Pub, que había anunciado horarios extendidos para la jornada del debut antes de que la intervención policial obligara a cerrar antes de lo previsto.

PUBLICIDAD

La llegada de hinchas ingleses y croatas impulsó la actividad de bares y restaurantes, mientras Zonal reportó un alza del 300% en reservas de pubs británicos (Captura: @LimbzHQ)

El operativo de seguridad y tránsito en Arlington

El operativo de seguridad para el partido de este miércoles entre Inglaterra y Croacia en el Dallas Stadium se intensificó en Arlington por la afluencia masiva de hinchas y una movilización especial de las autoridades.

El despliegue incluyó controles estrictos en los accesos, gestión de multitudes desde varias horas antes del inicio y refuerzos sanitarios.

Según informó el grupo de apoyo Free Lions, el dispositivo contempló una revisión minuciosa de pertenencias y restricciones para elementos como banderas en determinados sectores del estadio, medidas que motivaron pedidos de flexibilización a la FA.

PUBLICIDAD

Las puertas del estadio abrieron cuatro horas antes, y los organizadores recomendaron llegar con tiempo ante posibles demoras en los controles.

En transporte, la logística incluyó trenes y lanzaderas que iniciaron operaciones cinco horas antes y continuarán hasta tres horas después del partido, con el objetivo de evitar congestionamientos.

PUBLICIDAD

El estacionamiento en Arlington fue limitado y con tarifas oficiales elevadas, y el acceso vehicular abrió con antelación.

Organizadores estimaron que cerca de 15.000 hinchas ingleses viajaron a Texas para acompañar a Inglaterra en la previa del partido (Captura: @LimbzHQ)

Alertas sanitarias por el calor y refuerzo de asistencia médica

El partido se disputará bajo alertas sanitarias por calor. Las autoridades advirtieron un índice de calor previsto de 43 °C (110 °F) y recomendaron hidratarse y buscar sombra, con el foco puesto en reducir riesgos de deshidratación y golpes de calor.

PUBLICIDAD

El esquema incluyó refuerzo de puestos de asistencia, coordinación para derivaciones y preparación del sistema sanitario para responder con rapidez a emergencias médicas, tras antecedentes de múltiples incidentes vinculados con la temperatura en partidos previos del torneo.