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Lukas Gage adelanta detalles del reboot de ‘Prison Break’: “Va a ser una locura”

La nueva versión de la serie de Fox se desarrolla en el mismo mundo de la producción original, pero con una historia centrada en nuevos personajes

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Lukas Gage revela avances del nuevo “Prison Break”.
Lukas Gage revela avances del nuevo “Prison Break”.

Lukas Gage participó en el estreno de la comedia romántica Voicemails for Isabelle en Los Ángeles, donde compartió algunos detalles sobre otro de los proyectos en los que trabaja actualmente: el reboot de Prison Break, una nueva producción que retomará el universo de la exitosa serie estrenada originalmente por Fox.

La nueva versión de la serie se encuentra en plena etapa de rodaje y estará ambientada en el mismo mundo de la serie original, aunque presentará una historia centrada en nuevos personajes.

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El proyecto forma parte de una actualización de la franquicia televisiva que se emitió entre 2005 y 2009 y que posteriormente regresó con una temporada especial en 2017.

Prison Break tuvo una temporada especial en 2017.
Prison Break tuvo una temporada especial en 2017.

El elenco principal del reboot estará integrado por Lukas Gage, Emily Browning, Drake Rodger, Clayton Cardenas, JR Bourne, Georgie Flores y Myles Bullock.

Aunque la trama específica se mantiene bajo reserva, la producción buscará expandir el universo narrativo de la serie sin continuar directamente la historia de los personajes originales.

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Durante una entrevista concedida a The Hollywood Reporter en la alfombra roja del estreno de Voicemails for Isabelle, Gage explicó que el equipo se encuentra actualmente filmando los episodios.

El actor señaló que la nueva producción conserva elementos relacionados con la serie que lo inspiró como espectador, pero también incorpora nuevas posibilidades narrativas derivadas de su llegada a una plataforma de streaming.

“Estamos rindiendo homenaje a la increíble serie de televisión que me encantaba de niño, pero ahora también está en Hulu, no en Fox, así que podemos ser muy crudos y oscuros. Va a ser una locura, va a ser una experiencia salvaje”, dijo.

Lukas Gage aseveró que la nueva temporada rinde un homenaje a la serie original. REUTERS/Christian Mang
Lukas Gage aseveró que la nueva temporada rinde un homenaje a la serie original. REUTERS/Christian Mang

Según comentó, el proyecto mantiene una conexión con la versión original, aunque desarrolla una identidad propia.

Lukas Gage indicó además que, pese a contar con un nuevo elenco, existe la posibilidad de que algunos integrantes de la serie original aparezcan en la nueva versión.

No confirmó nombres específicos, aunque recordó que la producción original giraba en torno a los hermanos Michael Scofield y Lincoln Burrows, interpretados por Wentworth Miller y Dominic Purcell, respectivamente.

El actor también destacó la participación de intérpretes reconocidos dentro del reparto. Entre ellos mencionó a Margo Martindale, con quien comparte escenas durante el rodaje.

“Ahora mismo estoy trabajando con Margo Martindale y esa serie es como el mundo soñado de cualquier actor de reparto”, expresó.

Lukas Gage destacó el trabajo de Margo Martindale para el remake de Prison Break. REUTERS/Mario Anzuoni
Lukas Gage destacó el trabajo de Margo Martindale para el remake de Prison Break. REUTERS/Mario Anzuoni

Mientras continúa grabando Prison Break, Gage también forma parte del elenco de Voicemails for Isabelle, película que llegará al catálogo de Netflix. El filme está protagonizado por Zoey Deutch y Nick Robinson y presenta una historia centrada en la comunicación, el duelo y las conexiones inesperadas.

La trama sigue a una joven interpretada por Deutch que deja mensajes de voz dirigidos a su hermana fallecida. Sin saberlo, esos mensajes terminan llegando a un desconocido, personaje interpretado por Robinson.

A medida que escucha las grabaciones, el hombre desarrolla un vínculo emocional con la autora de los mensajes y comienza a conocer aspectos de su vida a través de ellos.

Lukas Gage actualmente es parte de "Voicemails for Isabelle". REUTERS/Mario Anzuoni
Lukas Gage actualmente es parte de "Voicemails for Isabelle". REUTERS/Mario Anzuoni

La película fue escrita y dirigida por Leah McKendrick, quien explicó que el proyecto surgió a partir de una relación muy cercana con su propia hermana.

Durante el estreno, la cineasta señaló que la historia fue concebida como una carta de amor hacia ella, a quien describió como una influencia importante en su comprensión de los vínculos afectivos.

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