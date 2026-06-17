Estados Unidos

“Le ruego a mi país que deje ir a mi esposa”: la súplica de un veterano tras la detención migratoria que fractura a su familia

Una intervención de ICE en Texas dejó a un exmilitar enfrentando la posibilidad de perder a su compañera de vida. La situación migratoria de la mujer, detenida tras un control rutinario, quedó en manos de una corte

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Primer plano de un hombre con uniforme militar del Ejército de EE. UU. y gafas, sonriendo junto a una mujer de cabello oscuro y blusa blanca, ambos sonriendo. Un vecindario se ve al fondo
La detención de la esposa de un veterano militar revela la incertidumbre que enfrentan las familias inmigrantes ante procesos de deportación en Estados Unidos (Wilmer Trujillo)

La estabilidad del hogar de Wilmer Trujillo, veterano de las fuerzas armadas, se vio alterada por la reciente detención de su esposa, Arelys Barahona-Martínez, en Texas.

De acuerdo con CBS News, la mujer fue arrestada el 10 de junio durante una cita de control migratorio y trasladada a un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que expone a la familia al riesgo de una separación prolongada.

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El futuro de Barahona-Martínez depende ahora de la posibilidad de que se reabra una antigua orden de expulsión y de que se le permita acogerse al programa parole in place, diseñado para proteger a familiares de militares de procesos de deportación.

Agentes federales arrestaron a la ciudadana hondureña durante una cita de control migratorio, en el marco de una política que prioriza órdenes de expulsión antiguas (REUTERS/Caitlin Ochs)
Agentes federales arrestaron a la ciudadana hondureña durante una cita de control migratorio, en el marco de una política que prioriza órdenes de expulsión antiguas (REUTERS/Caitlin Ochs)

El recorrido migratorio de Barahona-Martínez

La historia de Arelys Barahona-Martínez está marcada por dos ingresos irregulares a Estados Unidos: el primero en 2005, cuando llegó desde Honduras y, tras un breve periodo, regresó a su país; el segundo en 2018, motivada esta vez por la salud y seguridad de su hijo, Idben.

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Según declaraciones recogidas por CBS News, el joven padece neurofibromatosis, una enfermedad genética que provoca tumores en distintas partes del cuerpo. Barahona-Martínez explicó que su retorno obedeció a la necesidad de evitar que el adolescente cayera en manos de pandillas hondureñas y pudiera acceder a tratamiento médico.

La orden de deportación contra Barahona-Martínez, emitida hace más de dos décadas, cobra vigencia tras el arresto en Dallas, pese a que la mujer no registra antecedentes penales. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) citado por CBS News, la detención responde a la política de priorizar la ejecución de órdenes previas, sin distinguir entre personas con o sin historial criminal.

Primer plano de una pareja joven sonriendo. Un hombre con gafas y una mujer con cabello oscuro posan contra un fondo urbano borroso
Tras dos ingresos irregulares a Estados Unidos, Barahona-Martínez buscó seguridad y atención médica para su hijo, quien padece una enfermedad genética (Wilmer Trujillo)

Impacto familiar y testimonio del veterano

La detención de Barahona-Martínez alteró la rutina y el entorno familiar de Wilmer Trujillo, quien sirvió durante casi 20 años en el Ejército de Estados Unidos y en la Guardia Nacional de Texas.

Trujillo relató a CBS News que considera este episodio como la mayor adversidad de su vida, más desafiante que cualquier misión militar en Afganistán, Irak o Corea del Sur.

“Me destroza, porque el país por el que trabajé toda mi vida está destruyendo a mi familia y me está quitando a mi esposa”, expresó Trujillo a CBS News en su domicilio de Princeton, un suburbio de Dallas.

Dos hombres, incluido el exsargento Wilmer Trujillo, vestidos con uniformes militares de camuflaje, gorros y chaquetas, sostienen rifles
El exsargento dedicó cerca de dos décadas al servicio militar, con misiones en zonas de conflicto internacional y despliegues en la Guardia Nacional de Texas (Wilmer Trujillo/CBS News)

El exmilitar también compartió su desconcierto acerca de tener que suplicar a su propio país para poder mantener unida a su familia: “Nunca pensé que estaría en una situación en la que le suplico a mi propio país que deje ir a mi esposa para que podamos hacer las cosas de la manera correcta”, sostuvo en el mismo medio.

El vínculo entre Barahona-Martínez y las hijas de Trujillo, fruto de un matrimonio previo, se estrechó desde su llegada a la familia.

Ahora, la ausencia de la madre se percibe de manera aguda en el hogar. Idben, de 20 años, resumió el vacío que siente: “Ella vino a este país solo para salvarme la vida”, manifestó el joven en diálogo con CBS News.

Un hombre, Wilmer Trujillo, de cerca, se frota los ojos con la mano derecha, usando una camisa a cuadros y un anillo
El núcleo familiar quedó dividido tras la detención, mientras los hijos de la pareja conviven con la ausencia y la incertidumbre (CBS News)

El desafío legal y las posibilidades de reunificación

Barahona-Martínez permanece en el centro de detención del ICE en Alvarado, Texas, desde donde se comunicó con Trujillo a través de videollamada.

Durante la conversación, describió su situación con estas palabras: “Es realmente un infierno que te juzguen como si fueras una criminal”, según recogió CBS News.

Pantalla de laptop mostrando una videollamada; en el encuadre principal, una mujer con expresión preocupada; en uno pequeño, dos hombres
Arelys Barahona-Martínez logró comunicarse con sus seres queridos desde el centro de detención a través de una conexión virtual (CBS News)

Su objetivo inmediato es conseguir la reapertura de su expediente migratorio y acceder al programa parole in place, mecanismo que permite a ciertos familiares de militares regularizar su estatus en el país.

El camino hacia la residencia permanente depende de la decisión de un juez de inmigración y de la disposición del Gobierno para conceder este beneficio. Hasta el momento, ICE no definió si Barahona-Martínez podrá continuar el trámite fuera de detención.

Vista aérea del edificio del Centro de Detención Prairieland con banderas de EE. UU. y Texas. Hay césped, arbustos y autos estacionados
La mujer permanece bajo custodia en las instalaciones federales, a la espera de una definición sobre su situación migratoria (Fox 4)

CBS News subraya que, bajo la administración del presidente Donald Trump, la agencia endureció los criterios para liberar a personas con órdenes de deportación, incluso si carecen de antecedentes penales.

Este caso pone en evidencia los dilemas y tensiones del sistema migratorio estadounidense, especialmente cuando afecta a familias vinculadas al servicio militar.

La familia Trujillo-Barahona aguarda una resolución judicial que podría sentar un precedente para otros casos similares.

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