Las bolsitas de nicotina ganan popularidad impulsadas por celebridades como Diplo, mientras la OMS alerta sobre sus riesgos

La OMS advirtió en 2026 sobre el avance de las bolsitas de nicotina en Estados Unidos y pidió regular su venta por su alto potencial adictivo (REUTERS/Mike Segar)

La OMS advirtió en junio de 2026 sobre el avance de las bolsitas de nicotina en Estados Unidos y pidió regular su venta.

La organización alertó por su alto potencial adictivo, su difusión entre jóvenes y adultos y la promoción de celebridades y redes sociales.

Las bolsitas de nicotina contienen dosis elevadas de nicotina y presentan riesgos particulares para adolescentes y jóvenes, según la OMS.

Su acceso sencillo, la promoción mediática y la falta de regulación agravan la preocupación de autoridades sanitarias, que advirtieron posibles efectos sobre el desarrollo cerebral, el corazón y su rol como puerta de entrada a otros productos con tabaco.

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Celebridades, redes sociales y expansión del consumo

El respaldo de celebridades como Diplo, Nick Jonas y Joe Jonas, Post Malone y The Chainsmokers impulsó la expansión del fenómeno, según Fox Business. Las menciones y campañas en redes sociales aumentaron el atractivo de estas bolsitas, en especial entre adolescentes.

Celebridades como Diplo impulsaron la difusión de las bolsitas de nicotina en redes sociales, sobre todo entre adolescentes (REUTERS/Mario Anzuoni)

La CDC Foundation señaló que la variedad de sabores y la facilidad para adquirirlas en tiendas y aplicaciones digitales consolidaron este producto como una opción popular entre los más jóvenes.

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Qué son las bolsitas de nicotina

Las bolsitas de nicotina, definidas por la CDC Foundation y la OMS como un producto oral de nicotina sin tabaco, se colocan entre la encía y el labio superior y liberan nicotina durante varios minutos.

Estos sobres incluyen sales de nicotina, saborizantes y fibras vegetales, lo que permite su consumo en lugares cerrados y sin humo.

SEATCA indicó que muchos usuarios las prefieren por su discreción, aunque el contenido de nicotina suele igualar o superar al de un cigarrillo convencional.

La OMS advirtió que estas bolsitas no son un método aprobado para dejar de fumar. La organización afirmó que no existen pruebas concluyentes sobre su eficacia como herramienta terapéutica y que presentarlas como productos “sin tabaco” reduce la percepción de riesgo, sobre todo entre consumidores jóvenes.

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Las bolsitas de nicotina contienen dosis elevadas de nicotina y la OMS alertó por sus posibles efectos en el desarrollo cerebral, el corazón y el inicio del consumo de tabaco (REUTERS/Mike Segar)

Ventas en alza y consumidores más jóvenes

El mercado de las bolsitas de nicotina en Estados Unidos creció 251% desde 2023, de acuerdo con Fox Business. El aumento respondió más a campañas digitales, mercadotecnia en redes y ventas por aplicaciones móviles que a estrategias publicitarias tradicionales.

La CDC Foundation sostuvo que el acceso sencillo y la oferta de productos saborizados incentivaron el consumo, especialmente en menores de 25 años.

Euronews Health destacó que el perfil de los consumidores se volvió más joven y que surgió una tendencia al uso dual: muchos usuarios alternaron bolsitas con cigarrillos electrónicos o vapeadores.

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Aunque el consumo se extendió a distintos grupos, la demanda predominó entre quienes buscaron alternativas menos visibles a los productos tradicionales con tabaco.

La advertencia de la OMS y los riesgos

La advertencia global de la OMS subrayó la alta concentración de nicotina y su potencial adictivo, con especial impacto en adolescentes.

La organización describió el fenómeno como “una nueva crisis de salud pública” y advirtió que puede afectar el desarrollo cerebral, la memoria, la atención y el control de impulsos.

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La OMS afirmó que las bolsitas de nicotina no son un método aprobado para dejar de fumar y que no existen pruebas concluyentes sobre su eficacia terapéutica (REUTERS/Mike Segar)

También alertó por un mayor riesgo de ansiedad, depresión y problemas cardiovasculares. Con el respaldo de SEATCA y Euronews Health, la OMS señaló que el uso sostenido de estas bolsitas se asoció con daños cardíacos y con la posibilidad de facilitar la transición hacia otros productos de tabaco.

Además, sostuvo que comercializarlas como artículos “libres de tabaco” induce a error: muchas contienen niveles de nicotina similares o superiores a los cigarrillos, lo que eleva el riesgo de adicción.

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Un marco regulatorio desigual

La OMS indicó que en más de 160 países no existía regulación específica para las bolsitas de nicotina, lo que permitió su venta en supermercados, farmacias y plataformas digitales, sin restricciones claras para impedir el acceso de menores ni sanciones efectivas contra la publicidad dirigida a jóvenes.

En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) autorizó la distribución de varias marcas de bolsitas, aunque con menos restricciones que las impuestas a los cigarrillos electrónicos.

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Según Fox Business y Euronews Health, la falta de unidad legislativa convirtió al país en un mercado de fácil acceso y complicó el seguimiento sanitario entre consumidores jóvenes.

La OMS indicó que más de 160 países no tenían regulación específica para las bolsitas de nicotina, mientras Francia y España avanzaron con prohibiciones y medidas de control (REUTERS/Anna Ringstrom/File Photo)

En Europa, la respuesta avanzó con mayor rapidez. Francia y España aprobaron prohibiciones y medidas de control ante el crecimiento del consumo en menores.

SEATCA indicó que el debate regulatorio siguió abierto y que requería coordinación entre gobiernos y organismos internacionales para limitar los riesgos.

Desafíos para la comunidad hispana

La ausencia de regulaciones específicas y de campañas informativas planteó desafíos para la población hispana en Estados Unidos y Europa.

La OMS y la CDC Foundation remarcaron la importancia de la prevención y del acceso a información confiable sobre los efectos de la nicotina.

La desinformación y la promoción en redes sociales afectaron con particular fuerza a jóvenes de comunidades vulnerables, que accedieron a estos productos sin conocer sus posibles consecuencias.

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Según Euronews Health, la política de salud pública no logró contener la expansión de las bolsitas de nicotina, lo que dejó expuestas a poblaciones susceptibles a nuevas formas de adicción y dependencia.

La OMS reiteró que estos productos no contaron con sustento científico suficiente como tratamiento para dejar de fumar y rechazó considerarlos una alternativa terapéutica.