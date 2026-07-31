Wall street cerró al alza un mes marcado por los altibajos

Corredores y operadores trabajan frente a múltiples pantallas en la Bolsa de Nueva York

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Wall Street cerró al alza el viernes, impulsado por los resultados trimestrales de Amazon, que registró su mayor crecimiento de ingresos en más de cuatro años y disparó la confianza en las apuestas vinculadas a la inteligencia artificial. El S&P 500 subió 0,70% hasta las 7.489,52 unidades, el Nasdaq Composite ganó 1,01% hasta las 25.376,69 y el Promedio Industrial Dow Jones avanzó 0,54% hasta las 52.488,83 unidades.

La jornada puso fin a un julio agitado para los mercados estadounidenses. Pese a las ganancias del viernes, el S&P 500 cerró el mes con una leve pérdida y solo logró su primera semana positiva en tres.

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Amazon.com subió 15,3% después de que sus resultados mostraran que sus ganancias se triplicaron respecto al mismo trimestre del año anterior, impulsadas en parte por la aceleración de su negocio de computación en la nube. Los analistas interpretaron ese desempeño como una señal de que las cuantiosas inversiones de la compañía en infraestructura de inteligencia artificial comienzan a rendir frutos.

El resultado se suma a los de Microsoft y Alphabet, que también superaron las expectativas en días previos. “Existía la preocupación de que el gasto de Amazon fuera simplemente un gasto descabellado, un gasto irresponsable, y (el presidente ejecutivo) Andy Jassy acaba de disipar esos temores”, declaró Jake Dollarhide, director ejecutivo de Longbow Asset Management.

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Las preocupaciones sobre si las inversiones masivas en IA de las grandes tecnológicas se traducirían en beneficios concretos habían sacudido los mercados durante el mes. Los resultados de Amazon, Microsoft y Alphabet llevaron a los inversores a dejar de lado esas dudas, al menos de forma momentánea.

El logotipo de Amazon. REUTERS/Dado Ruvic

En el extremo opuesto de la jornada, Apple cayó 7,4% a pesar de haber superado las estimaciones de ganancias para el trimestre. La empresa advirtió que una escasez de componentes —absorbidos por la demanda del auge de la IA— limitará el crecimiento de sus ingresos en el trimestre en curso, por debajo de lo que esperaba el mercado.

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La caída de Apple lastró al índice tecnológico del S&P 500, que de todas formas logró cerrar en positivo gracias al avance del resto del sector. Las acciones de Micron Technology también tuvieron una sesión errática: llegaron a subir 6,4% en los primeros compases de la jornada antes de cerrar con una caída de 5,9%.

El índice PHLX de semiconductores subió en la sesión, pero acumula una pérdida de más del 20% desde su cierre récord del 22 de junio.

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Las ganancias bursátiles se produjeron en medio de una nueva subida del crudo. El barril de Brent avanzó 1,2% hasta los USD 87,93, tras haber oscilado entre USD 72 y USD 102 a lo largo de julio, en un mercado marcado por la incertidumbre sobre cuándo el conflicto con Irán permitirá que el flujo de petróleo desde Oriente Medio se normalice.

El encarecimiento del crudo ha elevado el precio medio del galón de gasolina regular en Estados Unidos a USD 4,11, frente a USD 3,85 hace un mes, según la Asociación Americana del Automóvil (AAA). El alza del petróleo también presiona al alza los precios de prácticamente cualquier producto que se transporte por barco, avión o camión.

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Fotografía de una sesión en Wall Street. EFE/Sarah Yenesel

La tensión inflacionaria empujó los rendimientos del mercado de bonos. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió a 4,71% desde el 4,68% del jueves anterior, y se aleja del 3,97% que registraba antes de que la guerra con Irán disparara los precios del petróleo. Ese movimiento ha llevado la tasa hipotecaria promedio a largo plazo en Estados Unidos a su nivel más alto en un año.

La Reserva Federal (Fed) votó nuevamente el miércoles para mantener sin cambios su tasa de interés de referencia, a pesar de que la inflación sigue muy por encima del objetivo del 2%. Su presidente, Kevin Warsh, reiteró el compromiso de devolver la inflación a ese nivel, pero se negó a precisar cómo lo logrará ni a dar pistas sobre los próximos movimientos de la institución.

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“Sin aclarar por qué se tomaron o no ciertas medidas, es difícil ver cómo las declaraciones sobre el compromiso de alcanzar el objetivo de inflación no son simplemente un farol”, señaló Brian Jacobsen, estratega económico jefe de Annex Wealth Management. Por su parte, economistas de Bank of America advirtieron en un informe que la Fed enfrenta “un problema creciente de credibilidad” y que, salvo que los datos muestren una menor presión inflacionaria, “es imperativo que supere la prueba de septiembre subiendo las tasas y ofreciendo una narrativa internamente coherente”.

Las oscilaciones fueron aún más pronunciadas en los mercados internacionales de semiconductores. El índice Kospi de Seúl se disparó 17,9% en su mejor sesión de la historia, arrastrado por los gigantes tecnológicos Samsung Electronics y SK Hynix, que subieron al menos 26,8% cada uno.

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El avance histórico del viernes no alcanzó, sin embargo, para compensar el mes: el Kospi cerró julio con una pérdida del 22%, después de haber más que duplicado su valor en los primeros seis meses del año.

(Con información de AP y Reuters)