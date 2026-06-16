Estados Unidos

Una cápsula del tiempo sellará el legado de Estados Unidos hasta el año 2276

En el aniversario 250 de la independencia, Filadelfia enterrará objetos emblemáticos de todo el país, pensados para quienes descubran la cápsula dentro de dos siglos y medio

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Dos cápsulas cilíndricas blancas con el logo "AMERICA 250" en rojo y azul, apoyadas sobre palés de madera en un entorno industrial
Una selección de objetos emblemáticos permanecerá bajo tierra durante 250 años, como testimonio material de la sociedad estadounidense del siglo XXI (NIST)

El 4 de julio de 2026, la comisión America250 sellará una cápsula del tiempo de acero inoxidable de 408 kilos en el corazón de Filadelfia, con la misión de permanecer enterrada durante dos siglos y medio.

Esta iniciativa, surgida de una ley federal sancionada en 2016, busca representar a Estados Unidos ante sus habitantes del año 2276, cuando el país celebre su quinto centenario.

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Un diseño pensado para resistir el paso de los siglos

La cápsula, de forma cilíndrica y fabricada en acero inoxidable, fue elaborada bajo estrictos criterios técnicos. Michael Berilla, director de la Oficina de Tecnología de Fabricación del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), explicó a AP News que el diseño evitó las cajas cuadradas típicas, ya que las esquinas pueden fracturarse con el tiempo.

La estructura cuenta con un cilindro externo adicional, que crea una barrera de aire y refuerza la protección contra el ingreso de agua: “Cuando la aplastas para cerrarla con la tapa, ese metal entra en todas las grietas y espacios y crea un sello hermético y a prueba de agua”, detalló Berilla en diálogo con el medio estadounidense.

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La cápsula quedará enterrada a 3 metros (10 pies) bajo tierra, en el predio del Independence National Historical Park, con el contenido preservado a una humedad relativa del 35%. Según Berilla, para que el agua llegara a dañar el interior, Filadelfia debería quedar seis pies bajo el nivel del agua, una situación que —según sus palabras— implicaría desafíos mayores para la humanidad.

El parque histórico de Filadelfia será el sitio donde quedará enterrada la cápsula, resguardada bajo un monumento que identificará su ubicación exacta (Foto AP/Matt Rourke, archivo)
El parque histórico de Filadelfia será el sitio donde quedará enterrada la cápsula, resguardada bajo un monumento que identificará su ubicación exacta (Foto AP/Matt Rourke, archivo)

Diversidad de aportes: de cartas a tecnología de vanguardia

El contenido de la cápsula refleja la diversidad geográfica y cultural de Estados Unidos. Cada uno de los 50 estados, los cinco territorios y el Distrito de Columbia enviaron objetos seleccionados para representar sus historias, expectativas y realidades. Las contribuciones llegan también desde los tres poderes federales y de eventos impulsados por America250.

El papel fue uno de los soportes más elegidos: centenares de cartas manuscritas, postales, afiches, poemas y documentos impresos ocupan compartimentos especialmente acondicionados.

Nuevo Hampshire remitió un folleto con una cronología de su participación en la guerra revolucionaria, mientras que California apostó por el futuro e incluyó la respuesta de un chatbot de inteligencia artificial a la pregunta sobre cómo será el estado dentro de 250 años. Esa proyección imagina un territorio sin autopistas, con osos grizzly reintroducidos y una eventual fusión con Oregón, Washington y Columbia Británica en una “Pacific Federation”.

Entre los objetos más llamativos, Utah envió 100 tarjetas con figuras históricas, 13 monedas, 8 documentos, 8 pines, dos discos de granito y un folleto. Arizona utilizó nanotecnología para grabar el texto completo de la Declaración de Independencia y la Constitución sobre una moneda de acero inoxidable. Maine aportó un hueso de la ballena franca del Atlántico norte, hoy en peligro de extinción, y Arkansas sumó un diamante a la colección.

La cápsula también alberga elementos que reflejan la vida contemporánea y la tecnología del siglo XXI. Según CBS News, figuran un iPhone 17, arte indígena, ensayos de estudiantes, monedas, pines, una botella de Coca-Cola y una pluma del águila que acompañó a soldados de la Unión en la guerra civil. Virginia Occidental eligió un trozo de carbón tallado con la silueta del estado, y Ohio un fragmento de la tela del Wright Flyer junto con una declaración original de Orville Wright.

Una mano enguantada sostiene una postal antigua sobre una mesa con monedas, un teléfono roto, un hueso y un barril metálico abierto frente a una ventana con vista a una ciudad
Desde manuscritos y artefactos históricos hasta dispositivos electrónicos y obras de arte, cada estado y territorio eligió piezas que reflejan su identidad y visión de futuro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Criterios de conservación y vigilancia institucional

La selección de objetos no fue completamente libre. Archivistas de la Biblioteca del Congreso revisaron cada propuesta para descartar materiales perecederos, adhesivos, cuero o elementos que pudieran dañar el resto del contenido con el paso de los siglos.

Productos como el condimento Old Bay, enviado por Maryland, quedaron fuera por riesgo de deterioro, y una obra de cuentas de arte nativo debió cambiar su soporte original de piel de alce por uno de tela, para evitar la descomposición.

La cápsula contará con documentos fundacionales en formatos propios de 2026. De acuerdo con CBS News, la Biblioteca del Congreso incluyó ADN sintético con copias digitales del borrador de la Declaración de Independencia escrito por Thomas Jefferson, una representación de la mano de Abraham Lincoln y una grabación de “The Star-Spangled Banner”, todo almacenado en un recipiente del tamaño de un dedal.

Cápsula del tiempo cilíndrica de color blanco con el logo "AMERICA 250" en rojo y azul, sobre un palé de madera en un entorno industrial
Los objetos fueron seleccionados según estrictas normas para garantizar su integridad y evitar el deterioro durante los próximos dos siglos y medio (NIST)

Legado y precedentes: cómo se asegura la memoria

El proyecto America250 se inscribe en una tradición de cápsulas del tiempo nacionales. Según AP News, la “Century Safe” sellada en 1876 fue abierta por Gerald Ford en 1976, y la cápsula del Bicentenario, creada ese año, permanece en los Archivos Nacionales en espera de su apertura en 2076. Además, hay otro proyecto similar en preparación para el Centro de Visitantes del Capitolio.

La National Park Service incluyó información sobre la cápsula y su localización en los planes institucionales de sucesión, y colocará una piedra superior con detalles para las generaciones futuras.

Dentro del cilindro viaja también una fotografía del equipo constructor y una carta de Berilla, que reza: “Saludos de los corazones y manos vivos y palpitantes de 2026. Hace mucho que habremos vuelto al polvo, pero nuestra devoción, orgullo y esperanza inquebrantable por lo que nuestro mundo podría llegar a ser están vivos aquí mismo, dentro de este acero. Construimos esto para ustedes”.

Un hombre y una mujer con gafas de seguridad miran una cápsula del tiempo cilíndrica blanca con el logo "AMERICA 250" en un taller
El responsable técnico del proyecto supervisó el diseño y sellado del cilindro, con el objetivo de proteger los recuerdos y mensajes para las generaciones venideras (CBS News)

El acto de sellar la cápsula resume dos aspiraciones: preservar la memoria y confiar en la continuidad de la sociedad estadounidense.

Para Tom Medema, gerente del proyecto y exfuncionario del Servicio de Parques Nacionales, la cápsula es “una forma de viaje en el tiempo para las ideas y para las cosas físicas”.

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