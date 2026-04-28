Estados Unidos

Nueva York lanza una campaña para frenar el vapeo entre adolescentes

Drop the Vape acerca materiales educativos, apoyo confidencial y líneas de ayuda especializadas para prevenir la adicción a la nicotina y proteger la salud de los jóvenes

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Un joven adulto con cabello castaño exhala una densa nube de vapor de un cigarrillo electrónico plateado en una calle urbana con edificios al fondo.
La campaña Drop the Vape de Nueva York busca frenar el uso de cigarrillos electrónicos entre adolescentes y protege principalmente a comunidades hispanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ciudad de Nueva York lanzó en 2026 una campaña inédita para frenar el avance del vapeo entre adolescentes, en respuesta a una crisis de salud pública que afecta a miles de estudiantes y sus familias.

El Departamento de Salud presentó la iniciativa Drop the Vape (Deja el Vape) con el objetivo de advertir sobre los riesgos reales y graves asociados al uso de cigarrillos electrónicos y de acercar servicios gratuitos de ayuda.

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La estrategia está dirigida a todos los adolescentes, con una conexión prioritaria hacia familias y comunidades escolares hispanas, consideradas por las autoridades sanitarias como uno de los grupos más vulnerables.

Durante la presentación de Drop the Vape, el Departamento de Salud informó que, en 2023, el 14 % de los estudiantes de escuelas secundarias públicas reportó haber usado cigarrillos electrónicos, una proporción que triplica la de quienes consumen cigarrillos tradicionales.

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Según datos oficiales, la mayoría de los adolescentes que vapean nunca había fumado antes, lo que convierte al cigarrillo electrónico en su primer contacto con la nicotina y eleva el riesgo de dependencia temprana.

La campaña establece un vínculo directo tanto con adolescentes como con familias hispanas mediante la adaptación de materiales informativos y anuncios en español, la distribución de recursos en escuelas y centros comunitarios con alta presencia latina, y la difusión en medios y plataformas digitales frecuentados por padres y jóvenes hispanohablantes.

El Departamento de Salud del Estado de Nueva York y la Oficina de Servicios y Apoyos para la Adicción del Estado de Nueva York, agencia estatal responsable de políticas contra la adicción, destacaron en 2026 que todos los recursos, líneas de ayuda y servicios de apoyo están disponibles en español.

Los recursos de Drop the Vape son gratuitos y confidenciales, incluyendo apoyo por mensajes de texto, una línea telefónica estatal atendida por consejeros en español y materiales educativos adaptados a la realidad de las comunidades hispanas.

La campaña se implementa con presencia prioritaria en barrios, escuelas y espacios comunitarios de mayoría hispana, garantizando la accesibilidad y la equidad informativa, y distribuye información en escuelas, centros de salud y organizaciones comunitarias, fortaleciendo la red de prevención y apoyo en el entorno escolar y familiar.

Los cigarrillos electrónicos exponen a los jóvenes a altos niveles de nicotina

Los cigarrillos electrónicos contienen hasta 600 veces más nicotina que un paquete regular, elevando el riesgo de adicción juvenil (Freepik)
Los cigarrillos electrónicos contienen hasta 600 veces más nicotina que un paquete regular, elevando el riesgo de adicción juvenil (Freepik)

Uno de los focos de la campaña es el impacto neurológico de la nicotina en adolescentes. Alister Martin, comisionado de Salud, señaló que la nicotina afecta funciones cerebrales asociadas a la memoria y el aprendizaje en jóvenes, cuyo desarrollo cerebral continúa hasta los 25 años.

Martin advirtió que las empresas de cigarrillos electrónicos hacen que sus productos parezcan atractivos para los jóvenes, pero existen riesgos reales: la nicotina puede perjudicar el desarrollo cerebral, la memoria y el aprendizaje.

El Departamento de Salud precisó que algunos modelos de cigarrillos electrónicos contienen niveles de nicotina equivalentes a entre 300 y 600 cigarrillos convencionales, lo que incrementa la posibilidad de desarrollar adicción y amplifica los riesgos a nivel comunitario.

Programas de apoyo y redes de ayuda para estudiantes y familias hispanas

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Programas de apoyo gratuitos y confidenciales en español brindan ayuda a estudiantes y familias hispanas afectados por la adicción al vapeo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estrategia de Drop the Vape incluye la difusión de materiales en varios idiomas y la presencia en espacios urbanos, digitales y comunitarios frecuentados por adolescentes y familias hispanas.

El Departamento de Salud detalló que los estudiantes y sus familias pueden acceder a programas de apoyo confidenciales, líneas telefónicas atendidas por consejeros especializados en español, tratamientos de reemplazo de nicotina y orientación escolar.

Plataformas como NYC Teenspace, la plataforma pública para salud mental adolescente, ofrecen consultas gratuitas con terapeutas licenciados para adolescentes de 13 a 17 años, en inglés y español.

Según la Oficina de Servicios y Apoyos para la Adicción del Estado de Nueva York, agencia estatal responsable de políticas contra la adicción, la campaña enfatiza la importancia de derribar las barreras de acceso a la información sanitaria, asegurando que los mensajes y recursos lleguen a los hogares y espacios escolares de la comunidad hispana.

Además, la difusión en redes sociales y medios comunitarios latinos refuerza el alcance y la efectividad de la estrategia, garantizando que la prevención y el apoyo lleguen a las familias que más lo necesitan.

El vapeo y la salud mental: depresión y síntomas de abstinencia

Un informe del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York reveló que el 48 % de los adolescentes que vapean reportó episodios de depresión en 2023, más del doble que entre quienes no consumen cigarrillos electrónicos (22 %).

El consejero de educación Kamar Samuels advirtió que el impacto del vapeo ya es visible en las aulas, afectando el aprendizaje, la salud mental y las oportunidades futuras de los estudiantes.

Especialistas del Departamento de Salud indicaron que la dependencia a la nicotina puede causar síntomas de abstinencia, como irritabilidad, ansiedad y depresión, complicando la vida cotidiana en el entorno escolar y familiar.

La campaña oficial incluye el apoyo emocional y la prevención como ejes fundamentales, con énfasis en la intervención temprana y la acción conjunta de toda la comunidad educativa.

Ocho de cada diez adolescentes que vapean desean dejar el hábito

El Departamento de Salud indicó que, pese a la elevada prevalencia del vapeo, el 80 % de los estudiantes que vapean actualmente manifiesta la intención de abandonar el hábito. Esta cifra representa una oportunidad clave para prevenir la consolidación de la adicción a la nicotina en la población juvenil.

Drop the Vape fue diseñada para facilitar el acceso a redes de apoyo y recursos, con especial énfasis en familias y comunidades hispanas.

Las autoridades sanitarias reiteraron en 2026 que “vapear no es inofensivo” y dejarlo es posible con el apoyo adecuado. Según declaraciones de la Comisión de Salud del Concejo Municipal de Nueva York, la estrategia combina prevención, evidencia científica y accesibilidad, orientando sus acciones a frenar una práctica que amenaza el bienestar físico, emocional y académico de los jóvenes en Nueva York.

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