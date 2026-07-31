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Un avión militar se estrelló en una base aérea del Cuerpo de Marines de California y desató un incendio

El siniestro ocurrió este viernes en una instalación en San Diego. El aviador se eyectó antes del impacto

Avión de combate estrellado emite humo sobre terreno árido. Tres vehículos de emergencia y varias personas se ven cerca del lugar del accidente. Líquido blanco cubre parte del suelo
Equipos de emergencia trabajan para extinguir el incendio causado por el accidente de un avión F-35 en la base aérea de Miramar, San Diego. (Captura de video: CBS Los Angeles)
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Un F-35B se estrelló este viernes en la Estación Aérea del Cuerpo de Marines de Miramar en San Diego, California, y provocó un incendio en un campo dentro de la base, según funcionarios citados por NBC News. El accidente ocurrió cerca de las 10 hora del Pacífico y el piloto se eyectó.

El hecho fue calificado como un incidente clase A, la categoría más grave en siniestros militares y federales, de acuerdo con un portavoz del Cuerpo de Marines citado por el mismo medio.

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La aeronave estaba asignada al 3rd Marine Aircraft Group 11 y el vocero indicó que se difundirá más información cuando esté disponible.

Imágenes del lugar mostraron el avión calcinado, con humo y pasto quemado alrededor. La base señaló que el impacto desató un foco de fuego en un campo dentro de Miramar.

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La aeronave habría caído instantes antes de alcanzar la pista. Los equipos de emergencia del aeropuerto cubrieron los restos con espuma extintora mientras combatían el incendio de pastizales provocado por el impacto.

ABC7 News informó que el piloto fue trasladado rumbo a un centro médico, aunque su estado no había sido informado. El Cuerpo de Marines indicó que era la única persona a bordo.

Según CNN, el humo del accidente se veía a kilómetros de distancia y el Departamento de Defensa de Estados Unidos identificó el avión como un F-35B Lightning II.

El F-35B, considerado por su fabricante como el avión de combate más avanzado del mundo, es una aeronave de más de 15 metros de longitud capaz de despegar y aterrizar tanto de forma convencional como vertical, al estilo de un helicóptero. En la actualidad lo utiliza el Cuerpo de Marines de Estados Unidos, las Fuerzas Armadas del Reino Unido y la Fuerza Aérea Italiana.

La causa del siniestro aún no había sido determinada.

El antecedente en la Base Aérea Edwards

El siniestro ocurrido en Miramar se produce poco más de un mes después de otro accidente con una aeronave militar en el estado. El 15 de junio, un bombardero B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló durante una prueba en una base utilizada por la NASA y el Ejército en California.

El impacto causó la muerte de las ocho personas que iban a bordo y dio lugar a una investigación para determinar las causas del accidente.

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