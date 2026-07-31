Polonia convocó al embajador ruso tras el impacto de un misil en su territorio

La detonación en Tarnawa-Kolonia, en la región de Lublin, dejó un cráter de 10 metros de diámetro y 5 de profundidad sin causar heridos. (Reuters)

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Polonia convocó este viernes al embajador ruso y le entregó una nota de protesta formal tras la caída de un misil en su territorio, mientras Rusia ejecutaba ataques masivos contra la región ucraniana de Leópolis.

La detonación ocurrió en la madrugada del jueves en Tarnawa-Kolonia, una localidad de la región oriental de Lublin, a unos 80 kilómetros de la frontera con Ucrania. No hubo heridos, pero el impacto dejó un cráter de 10 metros de diámetro y 5 de profundidad.

El primer ministro Donald Tusk anunció la citación en X. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Maciej Wewior, precisó que Polonia transmitió al diplomático una “condena inequívoca a las acciones hostiles dirigidas contra la seguridad de un Estado soberano” y exigió el cese de conductas que representan un riesgo de “desastre aéreo”. La embajada rusa en Varsovia no respondió a la solicitud de comentarios.

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Las autoridades confirmaron que se trató de un misil de crucero Kh-101 de origen ruso, fabricado en el segundo trimestre de 2026 en una planta cercana a Moscú, según precisó el ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Un experto ucraniano que inspeccionó el lugar afirmó no tener “la más mínima duda” sobre su origen ni su modelo, de acuerdo con el portavoz de la fiscalía de Lublin, Marcin Kozak.

Donald Tusk visita el sitio donde impactó el misil en Tarnawa-Kolonia, región de Lublin. (Reuters)

“Esto significa que Rusia está utilizando misiles de reciente fabricación para atacar Ucrania”, escribió Kosiniak-Kamysz en X. “Confirma los informes de que las reservas bélicas rusas se han agotado”.

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El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, calificó el incidente de “imprudente” y de “peligrosa consecuencia” del conflicto. Indicó haber abordado el asunto con Tusk y reafirmó el compromiso de la organización de reforzar su capacidad defensiva, además de su respaldo a Kiev.

El episodio se suma a una serie de incursiones que se registran desde 2022. En noviembre de ese año, un misil de defensa aérea ucraniano cayó en la localidad polaca de Przewodow y mató a dos personas. En septiembre de 2025, cerca de 20 drones rusos que penetraron en espacio aéreo polaco fueron derribados o se estrellaron. Rumania y Moldavia figuran entre los otros países europeos alcanzados por proyectiles en ese período.

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(Con información de AFP, EP y Reuters)