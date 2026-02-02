Levi’s Stadium, el escenario donde debutará Suiza en el Mundial 2026: un campo sostenible construido con materiales reciclados

El estadio Levi’s Stadium de San Francisco Kirby (Lee / Reuters)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol, no solo porque será la primera edición con 48 selecciones, sino también por la magnitud del reto logístico y organizativo que implica repartir 80 partidos entre tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Entre las once sedes estadounidenses seleccionadas para el torneo, destaca el San Francisco Bay Area Stadium, conocido como Levi’s Stadium, en Santa Clara, California. Este moderno recinto será el escenario del debut de la selección de Suiza en el torneo internacional, donde se enfrentará a Qatar.

El Levi’s Stadium fue inaugurado en 2014 con el objetivo de sustituir al mítico Candlestick Park, que había sido el hogar de los San Francisco 49ers de la NFL hasta su demolición en 2015. La inversión para levantar este estadio ascendió a 1,2 mil millones de dólares, reflejando la ambición de crear una instalación de referencia tanto en lo deportivo como en el compromiso ambiental. Desde el comienzo, la construcción del Levi’s Stadium se concibió bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia.

El Levi's Stadium

Uno de los elementos más distintivos del estadio es su diseño ecológico. En la edificación se emplearon materiales reciclados y se implementó un sistema de riego que utiliza agua reutilizada, lo que ha permitido reducir el consumo de recursos. Además, el Levi’s Stadium incorpora un techo verde, una instalación compuesta por paneles solares y vegetación que tiene la capacidad de generar energía para parte de las necesidades operativas del recinto. Este enfoque sostenible fue reconocido oficialmente con la certificación LEED Gold, que se otorga a los edificios que cumplen con altos estándares de eficiencia energética y respeto por el medio ambiente.

El recinto cuenta con capacidad para 68.500 espectadores, una cifra que lo sitúa entre los estadios más grandes que albergarán partidos del Mundial. Además, ofrece 165 suites de lujo y 8.500 asientos exclusivos, destinados a quienes buscan una experiencia de mayor comodidad y servicios diferenciales. Los aficionados que lleguen al Levi’s Stadium tendrán a su disposición opciones de transporte público y ciclovías, medidas diseñadas para facilitar el acceso y reducir la huella de carbono asociada a los desplazamientos de grandes multitudes.

Otros eventos que ha acogido el estadio

Desde su inauguración, el Levi’s Stadium no solo ha sido el hogar de los San Francisco 49ers, sino que también ha albergado grandes eventos internacionales. Entre ellos figuran la edición número 31 de WrestleMania, el Super Bowl de 2016, la Copa América del Centenario ese mismo año y la Copa Oro en 2017. Además, el estadio ha sido escenario de partidos amistosos entre equipos de renombre como Barcelona y Milan, lo que lo consolida como una sede multifuncional y con experiencia en la organización de encuentros de alta relevancia.

El debut de Suiza en el Mundial 2026 en el Levi’s Stadium promete no solo ser un acontecimiento futbolístico de primer nivel, sino también una oportunidad para que los aficionados experimenten la atmósfera de un estadio que reúne innovación, sustentabilidad y comodidad en una de las regiones más dinámicas de Estados Unidos.