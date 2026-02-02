España Deportes

Levi’s Stadium, el escenario donde debutará Suiza en el Mundial 2026: un campo sostenible construido con materiales reciclados

El día 13 de junio de 2026, Suiza debutará en el torneo internacional en un partido ante Qatar

Guardar
El estadio Levi’s Stadium de
El estadio Levi’s Stadium de San Francisco Kirby (Lee / Reuters)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol, no solo porque será la primera edición con 48 selecciones, sino también por la magnitud del reto logístico y organizativo que implica repartir 80 partidos entre tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Entre las once sedes estadounidenses seleccionadas para el torneo, destaca el San Francisco Bay Area Stadium, conocido como Levi’s Stadium, en Santa Clara, California. Este moderno recinto será el escenario del debut de la selección de Suiza en el torneo internacional, donde se enfrentará a Qatar.

El Levi’s Stadium fue inaugurado en 2014 con el objetivo de sustituir al mítico Candlestick Park, que había sido el hogar de los San Francisco 49ers de la NFL hasta su demolición en 2015. La inversión para levantar este estadio ascendió a 1,2 mil millones de dólares, reflejando la ambición de crear una instalación de referencia tanto en lo deportivo como en el compromiso ambiental. Desde el comienzo, la construcción del Levi’s Stadium se concibió bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia.

El Levi’s Stadium (AP Foto/Jed
El Levi’s Stadium (AP Foto/Jed Jacobsohn)

Uno de los elementos más distintivos del estadio es su diseño ecológico. En la edificación se emplearon materiales reciclados y se implementó un sistema de riego que utiliza agua reutilizada, lo que ha permitido reducir el consumo de recursos. Además, el Levi’s Stadium incorpora un techo verde, una instalación compuesta por paneles solares y vegetación que tiene la capacidad de generar energía para parte de las necesidades operativas del recinto. Este enfoque sostenible fue reconocido oficialmente con la certificación LEED Gold, que se otorga a los edificios que cumplen con altos estándares de eficiencia energética y respeto por el medio ambiente.

El recinto cuenta con capacidad para 68.500 espectadores, una cifra que lo sitúa entre los estadios más grandes que albergarán partidos del Mundial. Además, ofrece 165 suites de lujo y 8.500 asientos exclusivos, destinados a quienes buscan una experiencia de mayor comodidad y servicios diferenciales. Los aficionados que lleguen al Levi’s Stadium tendrán a su disposición opciones de transporte público y ciclovías, medidas diseñadas para facilitar el acceso y reducir la huella de carbono asociada a los desplazamientos de grandes multitudes.

Javier Mascherano: "¿Si veo a Messi en el Mundial? Sí, por qué no"

Otros eventos que ha acogido el estadio

Desde su inauguración, el Levi’s Stadium no solo ha sido el hogar de los San Francisco 49ers, sino que también ha albergado grandes eventos internacionales. Entre ellos figuran la edición número 31 de WrestleMania, el Super Bowl de 2016, la Copa América del Centenario ese mismo año y la Copa Oro en 2017. Además, el estadio ha sido escenario de partidos amistosos entre equipos de renombre como Barcelona y Milan, lo que lo consolida como una sede multifuncional y con experiencia en la organización de encuentros de alta relevancia.

El debut de Suiza en el Mundial 2026 en el Levi’s Stadium promete no solo ser un acontecimiento futbolístico de primer nivel, sino también una oportunidad para que los aficionados experimenten la atmósfera de un estadio que reúne innovación, sustentabilidad y comodidad en una de las regiones más dinámicas de Estados Unidos.

Temas Relacionados

Levi’s StadiumMundial 2026SuizaSelección de SuizaSuiza Mundial 2026FútbolFútbol EspañaEspaña-Deportes

Últimas Noticias

Riccardo Patrese habla sobre el estado de salud de Michael Schumacher: “Ya no sabe que es siete veces campeón del mundo”

El piloto italiano fue compañero del alemán en la escudería Benetton

Riccardo Patrese habla sobre el

Carlos Alcaraz se toma un respiro tras conquistar un exigente Open de Australia y renuncia a su siguiente torneo

El tenista español no podrá defender los 500 puntos obtenidos el año anterior al no participar en el torneo de Rotterdam

Carlos Alcaraz se toma un

Así es el Estadio de Atlanta, el campo en el que debutará España en el Mundial 2026: con un techo retráctil y casi dos mil millones de dólares de coste

El primer encuentro de la selección española será frente a Cabo Verde el 15 de junio

Así es el Estadio de

La NFL regresa a España este 2026 y el estadio Santiago Bernabéu volverá a ser el escenario del partido

Tras el éxito de la temporada pasada, han confirmado que la NFL regresará a España este año, aunque todavía no se ha dado a conocer la fecha exacta

La NFL regresa a España

La extenista que narra su historia y la de quienes no triunfaron en el deporte: “Un día me preguntaron: ‘¿Cuándo lo vas a dejar? ¿No ves que no llegas?’”

Nadja Manjón habla con ‘Infobae’ sobre la presión que vivió en el deporte de raqueta, por qué lo apartó de su vida y cómo se ha reencontrado con él. Una historia que ahora comparte a través de su libro ‘Los que no llegaron’

La extenista que narra su
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Hospital La Paz de

El Hospital La Paz de Madrid, condenado a indemnizar con más de 218.000 euros a la familia de un médico que falleció al inicio de la pandemia

Sumar abre la puerta a separar las pensiones del resto del decreto ómnibus, pero blinda la prórroga de los desahucios

Hacienda alerta de un posible ciberataque a sus bases de datos: está en riesgo información personal de 47,3 millones de ciudadanos

Una mujer de unos 30 años, en estado crítico con huesos rotos y quemaduras tras sufrir una agresión en su vivienda en Madrid

Pérez Llorca suscribe las palabras de Feijóo en el Congreso y defiende que el PP “sí asumió responsabilidades” tras la DANA

ECONOMÍA

Iryo abonará un anticipo de

Iryo abonará un anticipo de 35.000 euros a las familias de las víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz

El Supremo lo deja claro: enfermar o coger permisos no puede hacerte perder incentivos salariales

Sorteo 4 de Super ONCE: números ganadores del 2 de febrero del 2026

El Ibex-35 rompe un récord histórico y supera por primera vez los 18.100 puntos, tras un ascenso del 1,31%, gracias a la banca y el optimismo global

“Me fie de ChatGPT para comprar piso y perdí el dinero de las arras”: el error que cuesta miles de euros a los compradores de vivienda

DEPORTES

Riccardo Patrese habla sobre el

Riccardo Patrese habla sobre el estado de salud de Michael Schumacher: “Ya no sabe que es siete veces campeón del mundo”

Carlos Alcaraz se toma un respiro tras conquistar un exigente Open de Australia y renuncia a su siguiente torneo

Así es el Estadio de Atlanta, el campo en el que debutará España en el Mundial 2026: con un techo retráctil y casi dos mil millones de dólares de coste

La NFL regresa a España este 2026 y el estadio Santiago Bernabéu volverá a ser el escenario del partido

La extenista que narra su historia y la de quienes no triunfaron en el deporte: “Un día me preguntaron: ‘¿Cuándo lo vas a dejar? ¿No ves que no llegas?’”