Quién es el “Fantasma del Garden”, el músico invisible que tocó ante más público que Billy Joel y hoy es clave en las Finales de la NBA

Controla el termómetro de las tribunas desde las sombras y acumula más presentaciones que las máximas estrellas de la música. Con la definición del título de regreso en Nueva York, los secretos de la leyenda más misteriosa del estadio salieron a la luz. Créditos: NBA

Ray Castoldi lleva 37 años como organista del Madison Square Garden y acumula más presentaciones en el recinto que Billy Joel. Nadie en la historia del estadio más célebre de Nueva York ha tocado ante más público que él, aunque la mayoría de los fanáticos no sabe su nombre ni dónde está sentado.

Ahora, con los New York Knicks en las Finales de la NBA 2026 —la primera vez que el MSG alberga partidos de la serie final desde 1999—, el hombre apodado el “Fantasma del Garden” volvió al centro de la atención.

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Ray Castoldi lleva 37 años como organista del Madison Square Garden y suma más presentaciones en el recinto que Billy Joel (ABC7NY)

Castoldi es el sonido invisible que acompaña cada canasta de los Knicks y cada momento de tensión en el piso de juego. Lo que pocas personas saben es que también toca en los partidos de los Mets en el verano y en los de los New York Rangers durante la temporada de la NHL, donde musicaliza cada partido y ejecuta la canción que el Madison Square Garden escucha tras cada gol del equipo de hockey sobre hielo.

Si hay un evento deportivo de peso en Nueva York, Castoldi está ahí, al teclado.

Quién es el hombre detrás del órgano

Ray Castoldi consiguió el puesto en 1989 tras una audición que terminó de forma poco convencional. Según relató al canal ABC7 New York, el MSG le confirmó que tenía el trabajo, pero con una condición: debía tocar un partido real, con el público en las gradas y el equipo en la cancha, antes de que todo fuera oficial.

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La NBA definió a Ray Castoldi como "el fan más ruidoso" del estadio por su papel para dirigir la energía hacia los Knicks y contra el rival (X: @RayCastoldi)

“Es una locura, va más allá de la imaginación”, dijo Castoldi a ABC7. “Cualquier músico quiere tocar en el Madison Square Garden. Uno piensa en hacerlo como una estrella de rock. Pero hacerlo como parte del equipo, como parte del tejido de Nueva York, es algo muy especial”.

Desde entonces no paró. En 37 temporadas acumuló más presentaciones ante público lleno que cualquier otro artista en la historia del estadio, incluido Billy Joel, el artista que más veces tocó allí de forma individual.

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Por qué lo llaman el Fantasma del Garden

Castoldi trabaja desde lo alto, entre las vigas del techo, lejos de las cámaras y fuera del campo visual de la mayoría de los asistentes. Eso le dio el apodo de “Fantasma del Garden”. Él mismo lo describió con humor en su entrevista con ABC7: “La gente me escucha, pero no sabe dónde verme. Soy como el hombre detrás de la cortina”.

A Ray Castoldi lo apodan el Fantasma del Garden porque toca desde lo alto del arena, fuera de la vista de la mayoría de los fanáticos (Instagram: @raycastoldi)

Su posición no es un capricho. Castoldi explicó que necesita estar en el estadio, no en una cabina cerrada, para leer la energía del público en tiempo real. “Tengo que sentir dónde está la multitud, cuál es su energía. ¿Están contentos? ¿Están enojados? ¿Qué necesitan de mí para motivarse y motivar al equipo?”, señaló al mismo medio.

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El hombre que dirige la energía del estadio sin que nadie lo vea

El rol de Castoldi va más allá de presionar teclas al ritmo de los puntos. Él actúa como un director de energía: lee el estado emocional del estadio y elige en tiempo real qué tocar y cuándo. Cuando los Rangers convierten un gol, no celebra en voz alta. Presiona una tecla y, según sus propias palabras, “solo mira la fiesta”.

Ray Castoldi acompaña con su órgano los partidos de los Knicks, los Rangers y también los juegos de los Mets en Nueva York (X: @RayCastoldi)

La NBA lo describió como “el fan más ruidoso” del estadio. En una entrevista publicada por la liga el 10 de junio de 2026, Castoldi lo explicó así: “Soy como el fan más ruidoso. Tengo la voz más grande para hacer ruido y dirigir la energía hacia el equipo y hacia el rival”.

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Qué significa esta tercera final para él

Las Finales de la NBA 2026 son la tercera vez que Castoldi toca en la serie definitiva del baloncesto estadounidense. Las anteriores fueron en 1994 y 1999, ambas con los Knicks como protagonistas.

“Cuando eres joven, crees que va a pasar todo el tiempo”, dijo a la NBA. “Esta vez lo aprecio mucho más”.

El MSG no albergaba un partido de las Finales desde aquella edición de 1999. Para Castoldi, volver a ese escenario 27 años después tiene un peso distinto. Ya no es el músico que debutó nervioso en una audición. Es, según la propia liga, “tan parte del Madison Square Garden como las vigas del techo”.

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