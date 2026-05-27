La gobernadora Hochul anuncia préstamos de hasta USD 100.000 para empresas emergentes en Nueva York

La gobernadora Kathy Hochul anunció un paquete de financiamiento para pequeñas empresas en Nueva York durante el Mes Nacional de la Pequeña Empresa (Reuters)

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció financiamiento y asistencia para pequeñas empresas con nuevas opciones de préstamos, apoyo técnico y programas de innovación y acceso a capital, durante el Mes Nacional de la Pequeña Empresa.

La información se difundió en un comunicado oficial del gobierno del estado y de Empire State Development, la agencia estatal de desarrollo económico.

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Según ese comunicado, el plan reunió herramientas de crédito, servicios de asistencia técnica y programas para ampliar el acceso al capital en distintas etapas del ciclo empresarial, desde empresas emergentes hasta compañías que buscan escalar.

Hochul afirmó que el estado invirtió USD 1.000 millones en apoyo a pequeños negocios desde 2023 mediante préstamos, subvenciones, asistencia técnica y programas para emprendedores, con foco en empresas emergentes y empresas propiedad de minorías y mujeres.

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En el mismo anuncio, Hochul sostuvo que las pequeñas empresas representan el 98% de los negocios en Nueva York y emplean a casi el 40% de la fuerza laboral privada del estado.

La gobernadora enmarcó la batería de medidas como parte de una política de apoyo económico de alcance estatal, con instrumentos orientados a resolver dos problemas recurrentes: el costo y la disponibilidad del financiamiento, y la falta de recursos técnicos para preparar solicitudes, ordenar documentación y planificar expansión.

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La novedad se conoció por canales oficiales y fue retomada por medios locales de negocios. Long Island Business, medio local de negocios, difundió el contenido del anuncio en su cobertura sobre iniciativas estatales para el sector emprendedor.

Empire APEX, sitio de noticias empresariales, publicó información sobre el lanzamiento de herramientas vinculadas a acceso a crédito para pequeñas empresas, entre ellas el Fondo Main Street Capital, administrado por Empire State Development.

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Préstamos para empresas emergentes: el Fondo Main Street Capital

El Fondo Main Street Capital ofrece préstamos de hasta USD 100.000 para negocios emergentes en comunidades con acceso limitado al crédito en Nueva York (Reuters)

Entre los programas incluidos figuró el Fondo Main Street Capital, que ofrece préstamos de hasta USD 100.000 para empresas emergentes y negocios emergentes.

De acuerdo con la información institucional difundida por Empire State Development, la línea apuntó en particular a comunidades con acceso limitado al crédito, un segmento donde el financiamiento suele depender de condiciones más restrictivas o de garantías difíciles de reunir para empresas de menor escala.

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El comunicado oficial describió el fondo como una herramienta orientada a cubrir necesidades típicas de compañías en etapa temprana, como capital de trabajo, compra de equipamiento o inversión inicial para consolidar operaciones.

En ese marco, el gobierno de Nueva York planteó que el acceso al crédito no depende solo del monto disponible, sino de la capacidad de los programas para llegar a zonas y perfiles de emprendedores con menor presencia del sistema financiero tradicional.

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Según la estructura informada por Empire State Development, el programa se canalizó a través de socios operativos, con el objetivo de acercar financiamiento y acompañamiento a empresas en formación.

La gobernación presentó esta herramienta como parte de un paquete más amplio destinado a sostener negocios locales y a facilitar la creación de nuevas empresas en distintos puntos del estado.

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LINC: capital de bajo interés y USD 760 millones en financiamiento

El programa LINC brindó más de USD 760 millones en financiamiento a pequeñas empresas a través de 1.400 operaciones desde 2023, facilitando acceso al crédito a bajo interés (Reuters)

Hochul también destacó el programa LINC, una línea de capital de bajo interés. Según la información difundida por la gobernadora, desde 2023 el estado aprobó más de 1.400 transacciones que generaron más de USD 760 millones en financiamiento.

En el comunicado, la administración estatal indicó que este tipo de instrumentos busca ampliar la disponibilidad de capital para compañías que no siempre califican en condiciones competitivas en el mercado tradicional.

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En la narrativa oficial, el objetivo fue sostener crecimiento y empleo, al reducir el costo financiero y mejorar las posibilidades de acceso para negocios pequeños, empresas emergentes y empresas en expansión.

La gobernación vinculó el desempeño de LINC con la demanda existente por financiamiento de menor costo y con la estrategia de reforzar herramientas que faciliten inversiones y expansión.

En esa línea, el estado de Nueva York planteó que los programas de crédito funcionan mejor cuando se articulan con servicios de preparación y asesoramiento, para que las empresas puedan presentar solicitudes sólidas y sostener su crecimiento con información financiera ordenada.

Asistencia técnica gratuita y una red de 26 centros

El anuncio incluyó asistencia técnica gratuita con servicios legales, financieros y contables para facilitar el acceso al financiamiento y la expansión. Hochul planteó que el acompañamiento apunta a reducir barreras vinculadas a costos de asesoramiento y a requisitos administrativos que suelen afectar más a empresas pequeñas, con equipos limitados y menos margen para contratar consultores.

El paquete también incorporó una red de 26 centros de asistencia al emprendimiento que brindan capacitación y apoyo a nuevos emprendedores. Según el comunicado del gobierno estatal, estos centros funcionan como puntos de entrada para orientación, formación y derivación hacia programas de financiamiento, certificaciones y otras herramientas del estado.

La administración de Hochul sostuvo que la combinación de crédito y asistencia técnica respondió a una lógica operativa: el acceso al capital sin preparación documental puede traducirse en rechazos o en condiciones menos favorables, mientras que la capacitación sin recursos financieros limita la ejecución de planes de expansión. En ese sentido, el anuncio presentó la asistencia como una pieza complementaria del financiamiento.

Innovación: más de USD 3 millones para 28 empresas

El programa MWBE facilitó que el 31,86 % de los contratos estatales se adjudique a empresas propiedad de minorías y mujeres, por más de USD 3.300 millones desde 2023 (REUTERS/Adam Gray)

En innovación, el gobierno estatal informó que distribuyó recientemente más de USD 3 millones en subvenciones de contrapartida a 28 empresas. Empire State Development indicó que las compañías beneficiadas pertenecen a sectores como inteligencia artificial, energía limpia, ciencias de la vida y manufactura avanzada.

Según la agencia estatal, el formato de subvenciones de contrapartida busca movilizar inversión adicional, ya que los beneficiarios deben aportar recursos complementarios.

En el comunicado, el estado de Nueva York presentó este tramo como parte de una estrategia para sostener empresas con potencial de expansión, acelerar procesos de desarrollo tecnológico y consolidar sectores que, por su naturaleza, suelen requerir inversión inicial alta.

La administración también enmarcó estas subvenciones dentro del objetivo de ampliar oportunidades para empresas innovadoras en distintas regiones del estado.

En su exposición pública, Hochul vinculó el apoyo a innovación con el desarrollo económico y con la necesidad de fortalecer un entramado empresarial capaz de generar empleo y atraer inversión.

Contratos estatales y certificación MWBE

Hochul destacó el programa MWBE (Minority- and Women-Owned Business Enterprise; Empresas Propiedad de Minorías y Mujeres), orientado a empresas propiedad de minorías y mujeres. Según el anuncio oficial, el 31,86 % de los contratos estatales se adjudicó a negocios certificados bajo ese esquema, por más de USD 3.300 millones en contratos.

En la comunicación institucional, el gobierno estatal presentó ese dato como un indicador de participación en compras públicas y de diversificación de proveedores.

La gobernación sostuvo que la certificación facilita el acceso a oportunidades de contratación y contribuye a ampliar la base de empresas que compiten en procesos estatales, un punto relevante para negocios que buscan estabilidad de ingresos y crecimiento a través de contratos del sector público.

El anuncio vinculó el programa MWBE con el enfoque general del paquete de apoyo desde 2023, al señalar que la agenda incluyó instrumentos específicos para empresas de minorías y mujeres. Bajo esa lógica, el estado de Nueva York planteó que el acceso a capital y el acceso a contratación pública funcionan como palancas complementarias para impulsar expansión empresarial.

Dónde se tramitan solicitudes y qué recomiendan las autoridades

Según el comunicado, las solicitudes a programas y certificaciones se canalizan a través del portal de Empire State Development. La recomendación oficial fue revisar los requisitos específicos de cada iniciativa antes de aplicar, debido a que las condiciones varían según el tipo de empresa, la etapa del negocio y el destino del financiamiento o la asistencia.