Casi la mitad de los estadounidenses afirman estar peor económicamente que hace un año

El 48% de los estadounidenses afirma que está peor económicamente que hace un año, según la Reserva Federal de Nueva York (Imagen Ilustrativa Infobae)

Casi la mitad de los estadounidenses percibe que su situación financiera ha empeorado en el último año, según un reciente estudio de la Reserva Federal de Nueva York. Este dato, que alcanza al 48% de la población, representa el nivel más alto de pesimismo desde enero de 2023 y refleja una tendencia creciente de preocupación en torno a la estabilidad económica personal. La cifra pone de manifiesto no solo el malestar, sino también la distancia entre los indicadores macroeconómicos y la experiencia cotidiana de millones de familias. Reserva Federal de Nueva York aparece como fuente clave de este diagnóstico, que se desprende de la Encuesta de Expectativas del Consumidor realizada en mayo.

La economía de Estados Unidos ha mostrado cierta fortaleza en los últimos meses, pero la percepción social va en sentido contrario. Para muchos hogares, la sensación de retroceso financiero se traduce en una mayor cautela al momento de planificar gastos y tomar decisiones de consumo. El porcentaje de estadounidenses que considera que está peor que hace un año constituye la señal más clara de este clima de insatisfacción, reforzado por otros indicadores que apuntan en la misma dirección.

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En la misma línea, las expectativas respecto a una mejora en las finanzas personales para el próximo año se han deteriorado considerablemente. El porcentaje de hogares que espera estar en mejor situación económica cayó a su nivel más bajo desde octubre de 2022. Este descenso implica que el pesimismo no solo se instala en el presente, sino que condiciona las perspectivas a futuro y debilita la confianza en la recuperación individual. El informe de la Reserva Federal de Nueva York subraya que la brecha entre quienes anticipan mejoras y quienes prevén un empeoramiento se amplió, lo que refuerza el clima de incertidumbre en los hogares estadounidenses.

La Encuesta de Expectativas del Consumidor de mayo mostró el nivel más alto de pesimismo financiero en Estados Unidos desde enero de 2023 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pesimismo generalizado sobre el futuro financiero personal tiene consecuencias directas en el comportamiento de los consumidores, que tienden a restringir gastos y a priorizar el ahorro ante la posibilidad de enfrentar escenarios aún más adversos. Así, la caída sostenida en las expectativas de mejora limita el dinamismo del consumo interno, uno de los pilares tradicionales de la economía estadounidense.

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El contexto en el que se producen estos cambios en la percepción está marcado por un repunte inflacionario de gran magnitud. La guerra con Irán ha sido un factor determinante en la reciente escalada de los precios del petróleo y el gas, lo que se traduce en incrementos generalizados en productos y servicios esenciales. Según la firma de datos financieros FactSet, se espera que el Índice de Precios al Consumidor de mayo —cuyo dato oficial se publicará el miércoles— muestre una aceleración anual de la inflación hasta el 4,2%. De confirmarse, este sería el registro más alto en tres años, consolidando una tendencia que erosiona de forma sostenida el poder adquisitivo de los estadounidenses.

El encarecimiento de la energía tiene un efecto cascada sobre los presupuestos familiares, ya que el aumento de los precios de la gasolina y otros insumos básicos obliga a reasignar recursos y ajustar gastos. Este fenómeno, lejos de ser pasajero, ha instalado una presión constante sobre la economía doméstica, agravando la percepción negativa sobre la situación financiera personal.

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En paralelo, crece la preocupación por la estabilidad del mercado laboral. El 15% de los estadounidenses expresó en la encuesta su temor a perder el empleo en los próximos doce meses, una cifra que supera en 0,5 puntos porcentuales el promedio anual reciente. Este incremento sugiere que la ansiedad por el desempleo se está extendiendo incluso en un contexto de reactivación del empleo, ya que la contratación ha mostrado signos de recuperación en los últimos tres meses. No obstante, la confianza en la capacidad de encontrar un nuevo trabajo en caso de despido cayó a su mínimo desde diciembre de 2025, lo que refuerza la idea de fragilidad laboral y limita la disposición a asumir riesgos financieros.

La percepción de inseguridad en el empleo se suma a las dificultades económicas cotidianas y contribuye a consolidar una visión pesimista sobre el futuro inmediato. Los hogares que temen perder ingresos tienden a postergar gastos importantes y a priorizar la liquidez, lo que tiene un impacto directo en el desempeño del sector comercial y en la recuperación de la demanda interna.

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El 15% de los estadounidenses teme perder el empleo en los próximos doce meses y la confianza para conseguir otro trabajo cayó a un mínimo desde diciembre de 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de las presiones económicas, el consumo no ha caído de forma abrupta. Los estadounidenses han seguido gastando, enfrentando aranceles y un sostenido aumento en el precio de la gasolina, aunque el margen de maniobra de las familias se ha reducido. Mientras tanto, los salarios aumentaron en mayo a una tasa anual del 3,4%, pero la inflación del mes anterior subió a un ritmo del 3,8% anualizado, lo que implica una pérdida real del poder adquisitivo. Según una encuesta de CBS News, tres de cada cuatro estadounidenses aseguran que sus salarios no logran seguir el ritmo de la inflación, lo que genera un círculo vicioso de frustración y ajustes en los hábitos de consumo.

El deterioro del poder de compra no solo afecta la calidad de vida, sino que también incrementa la vulnerabilidad financiera de los hogares. Los consumidores que ven reducida su capacidad para cubrir gastos básicos recurren con mayor frecuencia al crédito, lo que ha llevado a un aumento significativo de la morosidad en tarjetas de crédito. Según datos de la Reserva Federal de Nueva York, la tasa de impagos alcanzó su nivel más alto desde 2011, cuando la economía aún se recuperaba de la Gran Recesión. Este repunte de la morosidad evidencia que un número creciente de estadounidenses encuentra dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras, en un contexto de inflación persistente y salarios rezagados.

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La combinación de inflación, temor al desempleo y pérdida de poder adquisitivo ha creado un escenario en el que muchas familias deben elegir entre cubrir necesidades básicas o evitar el endeudamiento excesivo. La presión sobre los presupuestos domésticos se refleja en una mayor precaución a la hora de asumir deudas y en un incremento de las dificultades para mantenerse al día con los pagos.