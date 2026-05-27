Aumentan los suicidios de detenidos por ICE y marcan un máximo histórico

El número de suicidios en centros de detención de ICE alcanzó un máximo histórico en 2025, con 10 muertes reportadas desde enero (REUTERS/Shannon Stapleton)

Las muertes por suicidio entre detenidos de ICE alcanzaron un ritmo sin precedentes en los últimos meses, según una investigación de Associated Press (AP). Al menos 10 personas, en su mayoría hombres jóvenes de origen hispano, se quitaron la vida bajo custodia desde enero de 2025, lo que representa el mayor incremento en la historia de la agencia federal.

Este fenómeno generó preocupación entre especialistas en salud pública y derechos humanos, quienes identifican graves deficiencias en la atención y supervisión que reciben las personas privadas de libertad en centros de detención migratoria. Las cifras superan ampliamente el crecimiento de la población bajo custodia, y elevan la preocupación sobre las condiciones y protocolos de cuidado dentro de estos establecimientos.

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Qué está ocurriendo con los detenidos de ICE

Desde el inicio del año fiscal, siete personas murieron por suicidio bajo custodia de ICE. La cifra supera ya cualquier registro previo anual. En el mismo período, se informaron 51 fallecimientos en total, de los cuales casi una quinta parte tuvo como causa el suicidio.

El análisis realizado por AP revela que, a diferencia de años anteriores, la mortalidad por suicidio creció de forma abrupta. ICE solía registrar 1 o ningún suicidio al año, situación que resalta el carácter inédito de la coyuntura actual.

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Quiénes son las víctimas y cuál es su perfil

Nueve de las 10 personas fallecidas eran hombres hispanos provenientes de cuatro países distintos, mientras que otro era ciudadano chino. El promedio de edad de quienes se quitaron la vida rondaba los 32 años.

La mayoría no tenía antecedentes de delitos violentos en Estados Unidos. Este dato, según precisó la agencia de noticas en su investigación, contradice la imagen que las autoridades suelen transmitir sobre los detenidos. Los registros muestran que siete de los 10 no arrastraban condenas graves.

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Dónde y cómo se producen los suicidios

Las muertes se distribuyen en una red de centros de detención que incluye instalaciones privadas y cárceles locales recientemente incorporadas como socias de ICE. Cinco de los fallecimientos ocurrieron en centros administrados por las empresas CoreCivic y GEO Group, mientras que otros sucedieron en cárceles de condados y en una prisión federal.

Expertos identifican como causas del elevado índice de suicidios la angustia por la detención, el aislamiento, la falta de contacto familiar y las barreras de idioma

El caso de Brayan Rayo Garzón, un joven colombiano que murió en aislamiento en Missouri tras solicitar insistentemente ayuda psicológica y comunicación con su madre, expuso las fallas en la atención. Su petición quedó sin respuesta inmediata; poco después, lo hallaron muerto en su celda.

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Por qué ocurre este aumento y cuáles son las causas principales

Expertos consultados, como el epidemiólogo Sanjay Basu de la Universidad de California, advierten que el incremento resulta “alarmante” y señala deficiencias profundas en la detección y tratamiento de problemas de salud mental dentro de los centros.

De acuerdo al informe, las causas detrás de cada suicidio son complejas y multifactoriales, pero los especialistas coinciden en elementos comunes:

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La angustia por la detención.

El temor a la deportación.

La falta de contacto con seres queridos.

Las barreras idiomáticas

La mayoría de los detenidos no cuenta con representación legal, lo que incrementa el sentimiento de indefensión.

Qué fallas detectó la investigación

La revisión de los casos muestra retrasos en la atención médica y psicológica, incumplimiento de estándares propios de ICE y falta de vigilancia adecuada para quienes ya habían presentado señales de alarma. En varias ocasiones, los detenidos permanecieron en aislamiento, situación que, según especialistas, agrava la sensación de desesperanza.

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La mayoría de las víctimas de suicidio bajo custodia de ICE son hombres jóvenes hispanos sin antecedentes de delitos violentos en el país (AP )

En el caso de Rayo Garzón, los registros indican que el centro de detención demoró más de 35 horas en realizar la evaluación médica inicial, cuando se exige un máximo de 12 horas. Además, cancelaron en dos oportunidades su cita con el equipo de salud mental.

La investigación de AP también detectó que algunos centros permitieron a los internos acceder a objetos peligrosos y no realizaron los controles mínimos para prevenir autolesiones. Por separado, el estándar de detención 2011 de ICE (Performance-Based National Detention Standards, PBNDS 2011) establece que el examen médico inicial debe realizarse dentro de las 12 horas posteriores al ingreso.

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Qué dicen las autoridades y las empresas contratistas

Desde el Departamento de Seguridad Nacional, la funcionaria Lauren Bies calificó las muertes por suicidio como “extremadamente raras” y aseguró que el personal recibe capacitación anual en prevención. No obstante, los informes internos y las auditorías muestran repetidas violaciones a las normativas, especialmente en centros operados por contratistas privados.

Voceros de CoreCivic y GEO Group afirmaron que sus empleados están entrenados para detectar riesgos y mantener un entorno seguro, pero evitaron profundizar sobre casos específicos.

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