Estados Unidos

Restringen las detenciones de ICE en las cortes migratorias de Nueva York

La sentencia federal limita la potestad de los agentes en tres sedes judiciales. La medida garantiza que los migrantes puedan asistir a sus audiencias sin temor a ser detenidos

Guardar
Vista trasera de una persona siendo detenida con las manos esposadas, flanqueada por dos agentes de ICE. El chaleco de un agente dice 'POLICE ICE'
La orden judicial prohíbe detenciones de migrantes dentro y alrededor de 26 Federal Plaza, 201 Varick Street y 290 Broadway en Nueva York, salvo riesgos excepcionales (Reuters)

La prohibición casi total de arrestos por parte de agentes federales en los tribunales migratorios de Manhattan marca un cambio abrupto en la política migratoria local. La orden del juez federal P. Kevin Castel limita a los agentes de ICE en tres edificios judiciales.

El fallo responde a denuncias de organizaciones civiles que advertían sobre el temor y el trauma que generaban estos arrestos. El magistrado reconoció que, aunque existe un interés gubernamental en hacer cumplir las leyes migratorias, es esencial que los migrantes puedan acudir a la corte y defender sus derechos sin miedo a ser detenidos.

PUBLICIDAD

Según informó la agencia de noticias AP, Castel remarcó: “Hay un serio interés en que las personas asistan a las audiencias y puedan presentar sus solicitudes de asilo sin miedo a ser arrestadas”.

Qué ordena la decisión judicial

La resolución prohíbe a los agentes federales realizar arrestos en el interior y en las inmediaciones de los tribunales migratorios de 26 Federal Plaza, 201 Varick Street y 290 Broadway, en Manhattan. Solo se permite actuar en estos lugares si existe una amenaza grave a la seguridad pública, un peligro de violencia inminente o riesgo para pruebas penales, como detalló el propio fallo.

PUBLICIDAD

P. Kevin Castel, hombre calvo con traje oscuro y corbata a rayas rojas, en un primer plano. El fondo borroso muestra una ventana y una pared de mármol
El juez federal P. Kevin Castel limita los arrestos de ICE en tres cortes migratorias de Manhattan solo a situaciones de grave amenaza a la seguridad pública (United States Courts)

Fuera de estos edificios, los agentes pueden proceder bajo las normas habituales. El juez aclaró que la medida no tiene alcance nacional y se limita a los tres edificios mencionados, donde también funciona la sede del FBI de Nueva York.

Por qué ocurrió este cambio

La medida surge tras una demanda presentada por la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU, organización de defensa de derechos civiles), la ACLU (organización nacional de derechos civiles), Make the Road NY (entidad de apoyo a inmigrantes en Nueva York) y otros grupos, quienes argumentaron que la política vigente transformaba las audiencias obligatorias en operativos que intimidaban a los asistentes.

Las imágenes de personas arrestadas ante sus familias después de cumplir con la justicia motivaron la acción judicial. La controversia se intensificó cuando abogados del gobierno admitieron que, al defender el protocolo de arrestos en cortes, cometieron “una declaración materialmente errónea”, según relató la cadena Fox News.

El memorando de 2025, que se consideraba aplicable a las cortes migratorias, nunca tuvo efecto real en estos tribunales. El juez Castel justificó el giro diciendo que debía “corregir un claro error y evitar una injusticia”, tras la rectificación del gobierno.

Quiénes impulsaron el litigio

La demanda llegó a tribunales en agosto, impulsada por organizaciones como African Communities Together (colectivo de defensa de comunidades migrantes africanas) y The Door (centro de servicios jurídicos y apoyo a jóvenes inmigrantes), en nombre de migrantes afectados.

Amy Belsher, directora de litigios sobre derechos de inmigrantes en NYCLU, señaló que la decisión representa “una enorme victoria para los neoyorquinos no ciudadanos que buscan asistir a sus audiencias de forma segura”.

Niña con vestido blanco y tiara llora junto a mujer y niño. Hombres con chalecos tácticos y uno con bandera de EE. UU. los rodean, en un interior con paredes claras
El fallo responde a demandas de organizaciones como NYCLU y Make the Road NY que denunciaron el trauma causado por los arrestos en tribunales migratorios (Reuters)

Beth Baltimore, subdirectora del Centro de Servicios Legales de The Door, afirmó que la decisión es un alivio para quienes sentían miedo de acudir a la corte y prometió seguir apoyando a quienes aún están detenidos y combatiendo políticas que catalogó como “crueles”, de acuerdo con declaraciones recogidas por AP.

Reacciones oficiales y próximos pasos

Las autoridades consultadas, tanto del Departamento de Seguridad Nacional como del Departamento de Justicia, evitaron hacer comentarios tras la decisión. El fallo es de carácter temporal, ya que la demanda principal sigue en curso ante la justicia federal.

Las organizaciones demandantes interpretan la medida como una protección para la comunidad migrante local. Aseguran que las detenciones en cortes desalentaban la asistencia a audiencias y ponían en riesgo el derecho de defensa y el acceso a procesos de asilo.

El proceso judicial principal continúa y podría derivar en nuevas restricciones o ajustes en la labor de los agentes federales en las cortes migratorias de Nueva York. Mientras tanto, los migrantes y sus defensores consideran la decisión como un avance temporal y un alivio en la protección de sus derechos.

Temas Relacionados

Estados Unidos NoticiasNueva YorkManhattanICETribunales MigratoriosDerechos de InmigrantesDetenciones FederalesEstados Unidos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

TrumpRx incorpora más de 600 medicamentos genéricos y permite comparar precios

Con la ampliación del portal oficial de salud, los pacientes podrán consultar costos de recetas frecuentes, evaluar distintas opciones de compra y acceder a descuentos

TrumpRx incorpora más de 600 medicamentos genéricos y permite comparar precios

Comienzan a emitir multas por sobrepasar autobuses escolares detenidos en Miami-Dade

Los conductores que crucen ilegalmente ante unidades que trasladan estudiantes y se encuentran detenidas, enfrentarán nuevas sanciones tras un periodo de advertencia, con un sistema de cámaras y un mayor control en la emisión de infracciones

Comienzan a emitir multas por sobrepasar autobuses escolares detenidos en Miami-Dade

Más de 100.000 niños separados de sus padres por políticas migratorias en Estados Unidos, revela investigación

Una ola sostenida de arrestos de padres generó que entidades jurídicas y sociales respondan a la urgente demanda de apoyo para la designación formal de cuidadores y el seguimiento de menores en riesgo

Más de 100.000 niños separados de sus padres por políticas migratorias en Estados Unidos, revela investigación

El alquiler en Manhattan superó por primera vez los USD 5.000 mensuales

La escalada de los valores residenciales en el distrito neoyorquino marcó en abril de 2026 una cifra inédita, con fuerte presión de la demanda y menos unidades disponibles

El alquiler en Manhattan superó por primera vez los USD 5.000 mensuales

La película “Michael” supera los USD 700 millones y se convierte en el mayor éxito del año

El filme protagonizado por Jaafar Jackson consolidó una ventaja sobre otros grandes lanzamientos recientes y reforzó el interés de Hollywood por las producciones centradas en íconos de la música

La película “Michael” supera los USD 700 millones y se convierte en el mayor éxito del año

TECNO

Aumentan los precios de la suscripción básica de PlayStation Plus en varias partes del mundo

Aumentan los precios de la suscripción básica de PlayStation Plus en varias partes del mundo

Lo que parecía imposible ocurrió: Fortnite regresa a la App Store en todo el mundo

Google DeepMind presenta un programa de IA para startups y ONG que buscan combatir el cambio climático

X restringe el número de publicaciones de cuentas no verificadas a 50 por día

Spotify retira su logo de edición limitada y restablece el ícono original tras las quejas de usuarios

ENTRETENIMIENTO

Aqua dice adiós: el grupo que conquistó los noventa con “Barbie Girl” se separa

Aqua dice adiós: el grupo que conquistó los noventa con “Barbie Girl” se separa

Esta película con Anne Hathaway de hace más de 20 años regresará en forma de serie

La historia detrás del vestido de novia negro de Sarah Jessica Parker, la icónica pieza que cambió la moda nupcial

El festival SummerStage celebrará 40 años con más de 60 eventos gratuitos y diversidad artística en los cinco distritos

La película “Michael” supera los USD 700 millones y se convierte en el mayor éxito del año

MUNDO

Emiratos Árabes Unidos confirmó que el ataque con drones contra la central nuclear de Barakah fue lanzado desde Irak

Emiratos Árabes Unidos confirmó que el ataque con drones contra la central nuclear de Barakah fue lanzado desde Irak

Nueva Delhi recurre a carpas climatizadas para combatir su día más caluroso del año 45 °C

La Corte Penal Internacional solicitó una orden de arresto internacional en contra del ministro israelí Bezalel Smotrich

Los países del G7 acordaron de forma unánime mantener la presión sobre Rusia

La OMS alertó de “la amplitud y la rapidez” de la epidemia de ébola en el Congo