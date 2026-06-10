Cuánto gana un carpintero en Corpus Christi, Texas, en junio de 2026

Un carpintero en Corpus Christi, Texas, gana en promedio USD 50.340 al año en junio de 2026, según ZipRecruiter (Freepik)

En Corpus Christi, Texas, la carpintería representa una ocupación esencial dentro del sector de la construcción, con una demanda constante y una diversidad de tareas que van mucho más allá de cortar madera. El oficio implica armar estructuras, instalar marcos, colocar molduras y puertas, trabajar en pisos, gabinetes, realizar reparaciones y encargarse de las terminaciones finales de una obra. Esta variedad de funciones se traduce en una amplia gama de posibilidades de ingresos para quienes eligen dedicarse a este trabajo en la región, especialmente en un contexto como el de junio de 2026, donde los salarios en Estados Unidos reflejan tanto la experiencia como la especialización de cada trabajador.

El rango salarial de los carpinteros en Corpus Christi durante junio de 2026 ofrece una panorámica concreta para quienes desean saber cuánto se paga realmente en este oficio. Según datos de ZipRecruiter, un carpintero en esta ciudad percibe en promedio USD 50.340 al año. Esta cifra equivale aproximadamente a USD 24,20 por hora, USD 968 por semana o USD 4.195 por mes. El salario típico ronda los USD 50.000 anuales, aunque no todos los trabajadores se ubican en ese punto exacto. Los registros de la plataforma muestran que los ingresos pueden variar considerablemente: los salarios mínimos identificados parten desde USD 28.496 al año y pueden llegar hasta un máximo de USD 71.481. Dentro de este abanico, los perfiles mejor remunerados alcanzan los USD 65.685 anuales. La franja salarial donde se concentra la mayor parte del mercado local va de USD 42.000 a USD 57.000 por año, ilustrando la diversidad de realidades económicas que experimentan los carpinteros en función de su trayectoria y capacidades.

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El segmento superior del rango salarial en el condado de Nueces, donde se ubica Corpus Christi, está reservado para los trabajadores con mayor experiencia, especialización o que cuentan con herramientas propias y dominio de tareas finas. En cambio, quienes recién inician en el rubro suelen ubicarse más cerca del piso salarial. Esta diferencia evidencia que, si bien existe un promedio, la remuneración real responde a una serie de factores concretos que pueden impulsar el sueldo de un carpintero por encima de los USD 65.000 anuales en la ciudad.

Factores que influyen en los salarios de los carpinteros en Corpus Christi

El salario de los carpinteros en Corpus Christi cambia según el tipo de obra, ya sea residencial, comercial o de infraestructura, y según las tareas de precisión que realizan (Imagen Ilustrativa Infobae)

La variación en los ingresos de los carpinteros responde a múltiples factores ligados al tipo de trabajo que desempeñan. No es lo mismo el salario de un carpintero dedicado a proyectos residenciales que el de uno enfocado en obras comerciales o de infraestructura. Las tareas específicas, como la instalación de gabinetes, molduras especiales, marcos o terminaciones de alta precisión, suelen estar mejor remuneradas, ya que requieren habilidades técnicas avanzadas y, en muchos casos, herramientas propias.

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La experiencia profesional es otro elemento determinante en la estructura salarial. Un carpintero con varios años en el oficio, que ha perfeccionado su técnica y puede afrontar trabajos complejos sin supervisión, tiende a percibir ingresos superiores respecto a quienes están dando sus primeros pasos. La capacidad para manejar distintos materiales, adaptarse a planos variados y responder a las demandas de cada obra también incide en la remuneración final. Por otro lado, la disponibilidad para asumir trabajos urgentes o fuera del horario habitual puede representar un diferencial en los ingresos anuales.

El mercado local de Corpus Christi establece una franja donde la mayoría de los profesionales se mueve, pero dentro de ese espacio hay posibilidades concretas de crecimiento salarial. Los perfiles mejor pagos son aquellos que logran especializarse o diversificar su portafolio de servicios, acercándose al límite superior del rango identificado por ZipRecruiter.

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Comparación del salario de carpinteros en Corpus Christi con el promedio nacional de Estados Unidos

Los carpinteros mejor pagos en el condado de Nueces superan los USD 65.000 anuales cuando suman experiencia, especialización y herramientas propias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al comparar el salario promedio de los carpinteros en Corpus Christi con la media nacional de Estados Unidos, se observa que la ciudad se encuentra levemente por debajo del promedio general. De acuerdo con ZipRecruiter, el salario anual promedio en la ciudad es de USD 50.340, mientras que el promedio nacional se ubica en USD 52.115. Esta diferencia, aunque no es sustancial, marca una tendencia en la que Corpus Christi ofrece sueldos competitivos, pero con margen de mejora para quienes buscan equipararse con las regiones más remunerativas del país.

La brecha salarial puede achicarse para los carpinteros más experimentados, que en Corpus Christi logran ingresos similares o incluso superiores a la media nacional cuando se posicionan en el rango alto del mercado local. Así, la ciudad representa una opción atractiva dentro de Texas para quienes buscan estabilidad y oportunidades de crecimiento en el sector de la carpintería, aunque presenta desafíos para quienes aspiran a los salarios más elevados del país.

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Definición del oficio de carpintero según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS)

La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS) define a los carpinteros como trabajadores encargados de construir, reparar e instalar estructuras y armazones hechos de madera y otros materiales. Las funciones que desempeñan abarcan desde seguir planos y medir piezas hasta la instalación de ventanas, molduras, paredes, pisos y marcos de puertas. El oficio requiere destreza manual, capacidad para interpretar documentos técnicos y habilidades para operar herramientas eléctricas y manuales.

Esta definición oficial subraya la amplitud de tareas que abarca la carpintería en obra, destacando que el trabajo no se limita a la manipulación de madera, sino que incluye la interacción con diversos materiales y la ejecución de terminaciones precisas en distintos contextos de construcción o remodelación.

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Proyección de empleo y vacantes para carpinteros a nivel nacional según el BLS

En cuanto a las perspectivas de empleo, la BLS informó que el salario medio anual de los carpinteros en Estados Unidos fue de USD 59.310 en mayo de 2024. Para la década comprendida entre 2024 y 2034, la proyección oficial estima que el empleo de carpinteros crecerá un 4%, con un promedio de 74.100 vacantes anuales. Esta tendencia sugiere que la demanda de carpinteros se mantendrá firme en el mercado laboral estadounidense, ofreciendo oportunidades constantes tanto para quienes ingresan al oficio como para quienes buscan consolidar su carrera con mayores niveles de especialización.