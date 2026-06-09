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Un helicóptero militar de Estados Unidos se estrelló cerca del estrecho de Ormuz: sus tripulantes fueron rescatados

Las causas del incidente no quedaron claras de inmediato. El accidente ocurrió en un momento de creciente fragilidad del alto el fuego en la guerra

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Un helicóptero militar de Estados Unidos se estrelló cerca del estrecho de Ormuz (REUTERS)
Un helicóptero militar de Estados Unidos se estrelló cerca del estrecho de Ormuz (REUTERS)

Un helicóptero de ataque Apache del Ejército estadounidense se estrelló cerca del estrecho de Ormuz el lunes, y los dos miembros de la tripulación fueron rescatados sanos y salvos, según dos personas informadas sobre el incidente.

No quedó claro de inmediato si el Apache fue derribado por fuego iraní, sufrió una falla mecánica o tuvo algún otro problema, dijo una de las personas, que habló bajo condición de anonimato y dijo que el incidente estaba bajo investigación.

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El incidente se produjo tras varios días en los que las hostilidades en la región se intensificaron y luego disminuyeron, mientras Israel e Irán intercambiaban ataques militares antes de dar marcha atrás, lo que constituye el ejemplo más reciente de la fragilidad del alto el fuego.

La administración Trump no había revelado la noticia del helicóptero derribado cuando The New York Times se puso en contacto con la oficina de prensa de la Casa Blanca para solicitar comentarios el lunes por la noche.

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Un portavoz del presidente Trump no emitió de inmediato ninguna declaración sobre el incidente. El Comando Central del ejército no respondió a la solicitud de comentarios.

El ejército estadounidense ha utilizado helicópteros Apache, así como drones armados MQ-9 Reaper y aviones de ataque F/A-18 y F-35, como parte de un esfuerzo agresivo del Comando Central para desafiar el cierre efectivo del Estrecho de Ormuz por parte de Irán a la mayor parte del tráfico comercial.

Un avión no tripulado MQ-9 Reaper de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (REUTERS)
Un avión no tripulado MQ-9 Reaper de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (REUTERS)

Irán ha derribado unos 30 drones Reaper no tripulados, y varios aviones de combate estadounidenses se han perdido por fuego enemigo y amigo desde que comenzó la guerra el 28 de febrero. Pero este sería el primer Apache perdido en el conflicto.

El mes pasado, el Comando Central publicó en las redes sociales imágenes del almirante Brad Cooper, jefe del comando, sobrevolando las aguas dentro o cerca del estrecho, en vísperas de un esfuerzo de la Armada de los Estados Unidos para ayudar a guiar a los buques mercantes a través del estrecho, una operación de corta duración llamada Proyecto Libertad.

El helicóptero de ataque AH-64 Apache, armado con misiles Hellfire, es uno de los tipos de aeronaves más temibles que operan en la región. Patrullan la estratégica vía fluvial, en parte para disuadir ataques de pequeñas embarcaciones y derribar drones.

Pero los helicópteros se han ido acercando al territorio iraní, incluidas las islas que los iraníes controlan en el estrecho y el Golfo Pérsico, como parte de la postura agresiva que el Comando Central ha mantenido incluso mientras Estados Unidos e Irán han participado en negociaciones intermitentes para reabrir el estrecho.

En respuesta al bloqueo iraní, Estados Unidos impuso su propio bloqueo el 13 de abril, impidiendo la entrada y salida de buques comerciales a puertos iraníes. Desde entonces, buques militares estadounidenses han rechazado a 134 embarcaciones.

Vista de un dron de los buques anclados en el Estrecho de Ormuz desde Musandam, Omán. 8 de junio de 2026 (REUTERS)
Vista de un dron de los buques anclados en el Estrecho de Ormuz desde Musandam, Omán. 8 de junio de 2026 (REUTERS)

La Armada ha inmovilizado otros siete buques que ignoraron las advertencias estadounidenses de dar la vuelta, incluido un petrolero con bandera de Palaos, mientras navegaba por aguas internacionales en el Golfo de Omán en dirección a Irán el lunes, según informó el Comando Central en un comunicado.

En abril, dos miembros de la tripulación de un avión de combate F-15E Strike Eagle derribado por Irán fueron rescatados tras eyectarse de su aeronave averiada y aterrizar en lo profundo de territorio hostil.

© The New York Times 2026.

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