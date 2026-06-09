La gobernadora Mikie Sherrill anunció la entrega de 770 entradas gratuitas para el Mundial a residentes de Nueva Jersey

La gobernadora Mikie Sherrill anunció 770 entradas gratuitas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 destinadas a residentes de Nueva Jersey (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mañana del martes marcó un hito para los aficionados al fútbol en Nueva Jersey. La gobernadora Mikie Sherrill anunció la entrega de 770 entradas gratuitas para la Copa Mundial a residentes del estado, una iniciativa que busca acercar la emoción de uno de los eventos deportivos más esperados del año a quienes, de otro modo, tendrían menos posibilidades de asistir. Este anuncio, adelantado por fuentes consultadas por CBS News New York, ha generado expectación, no solo por la magnitud del evento, sino por el carácter inclusivo de la medida.

La decisión de la gobernadora Mikie Sherrill responde a un contexto de amplia demanda y entusiasmo por la Copa Mundial de la FIFA 2026, que está a punto de comenzar. Las entradas, cuyo acceso suele estar restringido por altos precios y alta demanda, serán entregadas de manera gratuita a sectores de la población que han demostrado resiliencia y compromiso con la comunidad, en una clara apuesta por la equidad y el reconocimiento social. El anuncio oficial se realizó en una conferencia de prensa a las 11 de la mañana, evento que contó con la cobertura en vivo por parte de CBS News Nueva York.

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Entre los principales beneficiarios de estas 770 entradas gratuitas figuran familiares de miembros de la Guardia Nacional de Nueva Jersey que actualmente se encuentran desplegados en el extranjero, la Fundación Make-A-Wish, trabajadores sanitarios de primera línea y pacientes pediátricos hospitalizados, entre otros grupos seleccionados. La distribución busca reconocer tanto el sacrificio de quienes sirven al país fuera de sus fronteras, como la valentía de quienes enfrentan desafíos médicos y la labor incansable del personal sanitario. Además, la participación de Make-A-Wish subraya la intención de ofrecer experiencias memorables a niños que atraviesan situaciones complejas de salud.

La iniciativa de Mikie Sherrill busca ampliar el acceso a la Copa Mundial en Nueva Jersey frente a los altos precios y la alta demanda de entradas

La selección de estos grupos como destinatarios responde a criterios de impacto social y gratitud institucional. Los familiares de la Guardia Nacional representan a quienes sostienen a los militares en momentos de ausencia y riesgo, mientras que los trabajadores sanitarios han sido protagonistas durante los últimos años en la lucha contra la pandemia y otros desafíos sanitarios. Los pacientes pediátricos hospitalizados y sus familias encuentran en este tipo de acciones un aliciente emocional y una oportunidad de integración social. Por su parte, la Fundación Make-A-Wish se ha consolidado como un puente entre el deporte y la esperanza, permitiendo que menores en condiciones delicadas de salud puedan disfrutar de eventos que suelen estar fuera de su alcance.

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La gobernadora Mikie Sherrill compartió todos los detalles de la iniciativa durante una conferencia de prensa a las 11 de la mañana. Según las fuentes, la mandataria explicó el proceso de selección de los beneficiarios, los mecanismos de distribución y el alcance previsto de la medida. La transmisión en vivo por CBS News Nueva York facilitó el acceso a la información para toda la población interesada, garantizando transparencia y cobertura mediática a la acción gubernamental. Es probable que durante este encuentro con la prensa se resuelvan dudas sobre la inscripción, la logística de la entrega y los partidos específicos a los que dan acceso las entradas gratuitas.

La entrega de entradas gratuitas en Nueva Jersey se produce en un contexto donde otras jurisdicciones han implementado iniciativas similares. El alcalde Zohran Mamdani logró recientemente asegurar 1.000 entradas a 50 dólares cada una para los residentes de la ciudad de Nueva York, lo que evidencia una tendencia regional a facilitar la participación de la población local en el certamen mundialista. La iniciativa de Sherrill, sin embargo, destaca por la gratuidad total de las entradas y por el enfoque en sectores tradicionalmente menos privilegiados o expuestos a situaciones de vulnerabilidad.

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La medida de Nueva Jersey se diferencia de la de Zohran Mamdani en Nueva York porque ofrece entradas gratuitas y prioriza a sectores vulnerables (Ilustración: Jesús Aviles)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 representa un acontecimiento de alcance global, con partidos que congregarán a miles de aficionados y pondrán a la región en el centro de la atención internacional. Nueva Jersey y Nueva York comparten protagonismo en la organización del evento, con una infraestructura preparada para recibir delegaciones y visitantes de distintos países. El acceso igualitario a los partidos no solo tiene un valor simbólico, sino que refuerza la imagen de una comunidad que apuesta por la inclusión y el reconocimiento de quienes contribuyen al bienestar colectivo.

El escenario principal para los partidos en la región será el MetLife Stadium, que con motivo del Mundial ha sido rebautizado como New York New Jersey Stadium. Este recinto, de gran capacidad y tecnología de punta, acogerá el primer partido de la Copa Mundial en la zona: un esperado enfrentamiento entre las selecciones de Brasil y Marruecos, programado para el sábado siguiente al anuncio. La elección del estadio y el calibre de los equipos participantes anticipan una jornada llena de emoción y expectativa, tanto para los asistentes como para quienes sigan la transmisión desde sus hogares.

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El MetLife Stadium se prepara para recibir a miles de espectadores en un ambiente festivo y seguro, reflejando el compromiso de las autoridades locales con la organización de eventos de talla internacional. El partido inaugural entre Brasil y Marruecos no solo inaugurará la serie de encuentros en este estadio, sino que servirá como símbolo de la apertura de la región al mundo y de la capacidad de Nueva Jersey y Nueva York para acoger a las máximas figuras del fútbol global.