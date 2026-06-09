Estados Unidos

El Seguro Social promete reducir las demoras: cómo impacta a los beneficiarios latinos

Frank Bisignano afirmó ante el Congreso que la espera telefónica cayó de 42 minutos en 2024 a menos de siete en 2026, mientras la agencia expandió gestiones en línea en español y aceleró la atención en ventanillas

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La Administración del Seguro Social de Estados Unidos afirmó que los tiempos de espera telefónica bajaron de 42 minutos en 2024 a menos de siete minutos en 2026 (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)
La Administración del Seguro Social de Estados Unidos afirmó que los tiempos de espera telefónica bajaron de 42 minutos en 2024 a menos de siete minutos en 2026 (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

La mejora en la atención del Seguro Social de Estados Unidos fue defendida por Frank Bisignano, comisionado de la Administración del Seguro Social (SSA), quien declaró ante el Congreso que los tiempos de espera bajaron y que los trámites digitales y los pagos electrónicos ya están ampliamente disponibles.

Según la SSA, el promedio de espera telefónica pasó de 42 minutos en 2024 a menos de siete minutos en 2026, y la atención presencial también se aceleró, con impacto directo en millones de usuarios.

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Los beneficiarios latinos del Seguro Social cuentan con opciones más ágiles para gestionar servicios, incluidas gestiones electrónicas en español y pagos de forma rápida.

Las nuevas modalidades incluyen depósitos bancarios directos y la tarjeta de débito directa del gobierno, una alternativa para quienes no tienen cuenta bancaria. La SSA también contempla mecanismos para solicitar una exención cuando existan barreras personales o geográficas.

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Desde 2024, la SSA ejecutó una modernización de sus sistemas para ampliar el acceso, incluidos los usuarios hispanohablantes.

El comisionado Frank Bisignano defendió ante el Congreso la mejora en la atención del Seguro Social (REUTERS/Brendan McDermid)
El comisionado Frank Bisignano defendió ante el Congreso la mejora en la atención del Seguro Social (REUTERS/Brendan McDermid)

En su comunicado oficial del 27 de mayo de 2026, la agencia informó que el tiempo de espera en la línea nacional disminuyó 84%.

En oficinas físicas, el tiempo promedio de atención se redujo de 30 a poco más de 20 minutos, lo que la SSA describió como una mejora aproximada del 30%.

La plataforma mySocialSecurity ya suma más de 100 millones de usuarios y, en 2026, se efectuaron 287 millones de trámites digitales, con un crecimiento anual de 47%, según la SSA.

La agencia añadió que la transición a pagos electrónicos está casi completada y que solo se permiten excepciones justificadas. Bisignano sostuvo que el objetivo es atender a los beneficiarios “donde quieran ser atendidos”, con la meta de ampliar servicios presenciales y en línea en español.

Persisten críticas por falta de personal en oficinas

Aunque la SSA reportó avances, Associated Press (AP News) recopiló denuncias del sindicato de empleados sobre la persistente “dotación insuficiente” en varias oficinas, en especial en áreas rurales como Ironwood, Decorah y Big Spring.

Grupo diverso de personas, incluyendo una mujer mayor en silla de ruedas, haciendo fila en una oficina de la Administración del Seguro Social de EE. UU.
La SSA informó que la atención presencial en oficinas del Seguro Social se redujo de 30 a poco más de 20 minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el medio, los recortes de 7.000 puestos durante la administración Trump continúan afectando la calidad del servicio presencial.

De acuerdo con AP News, el sindicato advirtió que las soluciones recientes de la SSA —reasignaciones temporales y mayor impulso a los trámites digitales— no resolvieron de fondo la falta de personal.

El inspector general, citado por el medio, reconoció avances en la atención remota, pero también señaló errores frecuentes en trámites y pagos presenciales, con impacto mayor en comunidades vulnerables.

Tanto el sindicato como organismos de control mantienen la vigilancia sobre la operación de la SSA y reclaman reformas estructurales para mejorar la atención y las condiciones laborales dentro de la agencia.

Guía práctica para aprovechar las mejoras y evitar demoras

La SSA recomienda a los usuarios hispanohablantes gestionar trámites de forma electrónica a través de mySocialSecurity o la versión en español del sitio oficial. Allí pueden solicitar, consultar o modificar beneficios, lo que acelera el proceso y reduce tiempos de espera.

Quienes aún no usan pagos electrónicos pueden cambiar de modalidad desde la web oficial y elegir entre depósito bancario directo o la tarjeta de débito directa del gobierno.

Vista frontal de un grupo diverso de adultos mayores en una oficina, sonriendo mientras reciben cheques de una joven empleada y algunos usan teléfonos.
Los beneficiarios latinos del Seguro Social acceden a trámites digitales en español y a pagos electrónicos más rápidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si una persona enfrenta barreras personales o de ubicación, la SSA permite solicitar una exención y continuar con cheques físicos, aunque esos casos ya son excepcionales.

La agencia aconsejó verificar los tiempos de atención en oficinas locales antes de acudir en persona y utilizar los canales digitales y telefónicos en español para reducir contratiempos y mejorar la experiencia de atención.

El compromiso declarado de la SSA es transformar la interacción con sus beneficiarios mediante accesibilidad e innovación en cada canal de servicio.

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