Ciudades sede del Mundial buscan refugiar a personas sin hogar antes del evento

FILE PHOTO: A drone view of Mercedes-Benz Stadium, which will host World Cup 2026 matches, in Atlanta, Georgia, U.S., December 30, 2025. REUTERS/Megan Varner/File Photo

A pocos días del inicio del Mundial 2026, ciudades sede de Estados Unidos, Canadá y México buscan utilizar la presión del evento para alojar a personas sin hogar en vez de expulsarlas, aunque la mayoría de las 16 sedes mantiene programas previos sin fondos adicionales vinculados al torneo, según una revisión de Associated Press.

En 2024 se contabilizaban 770.000 personas sin hogar en Estados Unidos, cifra reconocida como incompleta, que descendió levemente a 745.652 un año después.

La aproximación contrasta con grandes eventos recientes: Nueva Orleans gastó millones en retirar campamentos antes del Super Bowl, París desplazó migrantes antes de los Juegos Olímpicos de 2024 y Chicago desmanteló asentamientos previos a la Convención Nacional Demócrata.

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Ann Oliva, directora ejecutiva de la National Alliance to End Homelessness, explicó que estos eventos plantean a las comunidades la elección entre desplazar a las personas sin hogar o buscar soluciones duraderas que beneficien a todos.

A drone view shows a homeless encampment in the vicinity of Mercedes-Benz Stadium, temporarily renamed Atlanta Stadium, that will host upcoming FIFA World Cup matches in Atlanta, Georgia, U.S., May 22, 2026. REUTERS/Megan Varner

Atlanta: fondos millonarios y desafíos persistentes

En Atlanta, a poco más de un kilómetro del estadio sede, decenas de personas acampaban en la vía pública mientras esperaban la apertura de un refugio. El plan Downtown Rising, lanzado el verano pasado, apunta a eliminar los campamentos del centro antes del torneo.

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De acuerdo con Associated Press, Atlanta alojó ya a unas 500 personas y reunió USD 185 millones en fondos estatales, municipales, corporativos y donaciones, con la meta de llegar a USD 235 millones para dar vivienda a 3.900 personas.

En el último recuento municipal, había 2.900 personas sin hogar en Atlanta, un tercio en campamentos o en la calle. La ciudad intenta distanciarse de su antecedente olímpico de 1996, cuando desplazó a unas 9.000 personas a un centro de detención nuevo y puso en marcha la “Operation Olympus”, que incluyó arrestos masivos.

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Cathryn Vassell, directora ejecutiva de Partners for HOME, señaló que siempre habrá personas sin hogar, pero el objetivo es localizarlas y trasladarlas rápido a refugios y, finalmente, a viviendas. Michael Sutton, beneficiario reciente, logró estabilidad tras años durmiendo en espacios públicos. Otros, como Tommy Elam, no lograron acceder a vivienda pese a estar en listas de espera y vivir en la calle desde 2020.

Willie Jackson, ahora en un centro de vivienda de apoyo, reconoció que algunos vieron mejoras, aunque duda de la sostenibilidad tras el Mundial y aún percibe poca transformación visible.

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A drone view of Mercedes Benz stadium that will the FIFA World Cup 2026 matches in Atlanta, Georgia, U.S., May 22, 2026. REUTERS/Megan Varner

Dallas: caída significativa y críticas policiales

En Dallas, donde antes había cientos de carpas cerca del ayuntamiento, ya no quedan campamentos en el centro, donde se ubica el centro de transmisión de FIFA y la zona de aficionados.

Los partidos se celebrarán en Arlington. Sarah Kahn, de Housing Forward, informó que una campaña de USD 30 millones redujo en 87% la presencia de personas en la calle y permitió alojar a 2.000 en viviendas permanentes. En marzo se asignaron otros USD 28 millones para ampliar el plan a todo el condado, con la meta de dar vivienda a 1.100 personas.

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La estrategia incluye equipos de alcance que recorren a diario zonas clave para ubicar a personas durmiendo al aire libre y ofrecerles servicios.

Elisabeth Jordan, de The Human Impact, describió el programa como el mayor cambio individual en la respuesta a la problemática en Dallas, aunque cuestionó los métodos policiales tras el desarme de campamentos, ya que algunas personas fueron detenidas por rechazar ofertas de alojamiento. La policía local indicó que la detención es práctica estándar para quienes violan la ley que prohíbe acampar.

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Kacey Coker relató que el trato oficial cambió: antes las autoridades destruían pertenencias en operativos, pero ahora consiguió un departamento subsidiado, lo que le permite aspirar a una vida más estable.

Jun 5, 2026; Dallas, Texas, USA; A general view of scenes around Arlington ahead of the 2026 FIFA World Cup. Mandatory Credit: Chris Jones-Imagn Images

Seattle, Los Ángeles y Canadá: metas incumplidas y protestas

En Seattle, la alcaldesa Katie Wilson impulsó la construcción de 500 nuevas plazas de refugio antes del Mundial, pero sólo logró 75 pequeñas viviendas listas a días del torneo. Wilson admitió que el evento sirvió como meta política, aunque la cifra final esté lejos del objetivo. Defensores de personas sin hogar no se sorprendieron por la imposibilidad de cumplir una meta ambiciosa en seis meses.

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Sumado a esto, en las inmediaciones del estadio, personas como Chris Moore afirmaron no estar al tanto de los planes y que los campamentos fueron desmontados varias veces, aunque regresan rápidamente.

Mientras que en el área de Los Ángeles, el alcalde de Inglewood declaró que en su ciudad “no hay personas sin hogar”, aunque el conteo más reciente mostró cerca de 400, un tercio de ellas en la calle, frente a las 43.695 en la ciudad de Los Ángeles. Organizaciones como St. Margaret’s Center continúan repartiendo alimentos a personas sin techo en las inmediaciones.

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An American flag flutters over the tents of homeless people living along a sidewalk in Los Angeles, California, U.S., June 24, 2024. REUTERS/Mike Bake

En Vancouver, las autoridades indicaron que utilizarán los sistemas de refugio ya existentes y no planean reubicar a personas antes de los partidos. Vancouver instaló centros para ver los encuentros, aunque en ambas ciudades hubo denuncias de operativos selectivos.

Para el caso de Toronto, activistas protestaron contra lo que consideran tácticas policiales agresivas en la principal estación ferroviaria, incluyendo expulsiones forzadas y abuso verbal. La Toronto Underhoused and Homeless Union afirmó haber documentado estos casos, aunque la ciudad no respondió directamente a las acusaciones.

Sumado a que en Vancouver, cientos de activistas protestaron por el refuerzo de la seguridad previo al Mundial. Un recuento de 2025 contabilizó 2.715 personas sin hogar, muchas cerca del estadio. Algunas denunciaron que la ciudad buscó ocultar la presencia de personas sin techo para ofrecer una imagen “limpia” durante el torneo.

FILE PHOTO: A drone image of Science World, which has been transformed into a 360-degree, 40-metre-diameter re-creation of a match ball ahead of the FIFA World Cup soccer tournament, in Vancouver, British Columbia, Canada, June 3, 2026. REUTERS/Jennifer Gauthier/File Photo

Pese a los esfuerzos y fondos invertidos, la problemática de las personas sin hogar persiste en las ciudades sede, con resultados dispares y críticas sobre la sostenibilidad de las medidas adoptadas ante la presión del Mundial.